3000 Euro an Ukrainehilfe

Main-Tauber-Kreis. Jeder kennt sie, die orangenen Altkleidercontainer, in denen im Main-Tauber-Kreis seit Jahren in Kooperation mit Recyclingunternehmen gebrauchte Kleidung und Schuhwerk gesammelt werden. Die Erlöse, die dem Kolping Bildungswerk dabei zufließen, werden für gemeinnützige Aufgaben verwendet. Viele dieser Sammelcontainer werden von Kolpingsfamilien vor Ort betreut.

Erlöse gegen Null

Obwohl die Erlöse in den letzten beiden Jahren durch die pandemiebedingt sehr schlechten Altkleiderpreise gegen Null gingen, hat das Kolping Bildungswerk beschlossen, einen Teil dazu verwenden um die Ukrainehilfe von Kolping International zu unterstützen. Hierzu wurde ein Scheck über 3000 Euro an den Generalpräses von Kolping International, Msgr. Christoph Huber übergeben werden.

Msgr. Christoph Huber freut sich über die Spende. © Kolping Bildungswerk

Mit der Spende befindet sich das Kolping Bildungswerk in guter „Kolpinggesellschaft“. Mit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine haben die Kolpingverbände in Europa ihre Kräfte mobilisiert, um kriegsleidenden und flüchtenden Menschen aus der Ukraine zu helfen. Kolping International koordiniert die humanitären Maßnahmen der Verbände und unterstützt sie mit Mitteln aus seiner Ukraine-Spendenaktion.

„Wirklich beachtlich“

„Es ist wirklich beachtlich, was sämtliche europäischen Kolpingebenen – seien es National- oder Diözesanverbände oder gar einzelne Kolpingsfamilien – seit Kriegsbeginn alles auf die Beine gestellt haben“, sagt Dr. Markus Demele, Generalsekretär von Kolping International. Und das international vernetzt.“

Msgr. Christoph Huber ergänzt: „Unsere Verbände in Europa arbeiten Hand in Hand für ein Ziel. Das verbindende Gebet und die Gemeinschaft setzen dafür momentan Kräfte frei, die unvorstellbar sind.“ kbw