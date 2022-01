30 Millionen Euro als Fördermittel

Main-Tauber-Kreis. Mit einem missionsorientierten Förderaufruf zum Thema „Innovationen für den Klimaschutz“ ist das Förderprogramm Invest BW in das Jahr 2022 gestartet. Der Förderaufruf zielt darauf ab, die Innovationskraft im Klimaschutz weiter anzutreiben und zu stärken. Dadurch sollen insbesondere für Start-ups und mittelständische Unternehmen wirkungsvolle Anreize geschaffen werden, ihre Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten im Klimaschutz zu erhöhen.

Das Förderprogramm richtet sich an einzelne Unternehmen mit Sitz in Baden-Württemberg sowie an Kooperationen zwischen Unternehmen und Forschungseinrichtungen bzw. Hochschulen. Darauf wies die Wirtschaftsförderung Main-Tauber-Kreis hin.

Für den Förderaufruf zu Innovationen im Klimaschutz stehen Unternehmen 30 Millionen Euro Fördermittel zur Verfügung. Anträge können bis zum 31. März eingereicht werden. Je nach Forschungsintensität, Unternehmensgröße beziehungsweise Projektart sind Förderquoten zwischen 15 und 60 Prozent möglich. Die Förderhöhe liegt zwischen 20.000 Euro und 1.000.000 Euro (für Einzelvorhaben) beziehungsweise 3 000 000 Euro (für Verbundvorhaben). Gefördert werden technologische Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, aber auch nicht- technische Innovationsprojekte im Dienstleistungsbereich, die branchenübergreifend auf neue Produkte, Dienstleistungen, Geschäftsmodelle und -prozesse sowie datenbasierte Dienstleistungen und Service-Plattformen abzielen. Der Fokus der Projekte soll sowohl auf der Erschließung neuer Marktfelder als auch auf der Erhöhung der Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen liegen.