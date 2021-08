Main-Tauber-Kreis. Die Zahl der Coronavirus-Fälle im Main-Tauber-Kreis ist auf 5380 gestiegen. Am Wochenende hat das Landratsamt 29 neue Coronavirus-Infektionen gemeldet, davon 17 am Samstag, zehn am Sonntag und zwei am Montag. Aktuell sind 101 Personen mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist nach Berechnungen des Landesgesundheitsamts Baden-Württemberg auf 48,3 gestiegen. Die grafisch aufbereiteten Zahlen finden Sie hier.

