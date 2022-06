254 305 Kilometer sollen übertroffen werden

Main-Tauber-Kreis. Im Main-Tauber-Kreis geht es seit Donnerstag beim Stadtradeln wieder um nachhaltige Mobilität, Bewegung, Klimaschutz und Teamgeist. Im Rahmen der Initiative Radkultur fördert das Land Baden-Württemberg die Teilnahme an der Aktion des Klima-Bündnisses. Das Ziel der Aktion: In Teams drei Wochen lang möglichst viel Fahrrad fahren und Alltagskilometer sammeln – egal ob auf dem Weg zur Arbeit, zur Schule, zum Einkaufen oder in der Freizeit.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mitradeln lohnt sich auch in diesem Jahr wieder. Denn wer für ein gemeinsames Ziel in die Pedale tritt, stärkt sowohl die Gemeinschaft als auch die eigene Gesundheit und schont dabei das Klima. Auch wird der Wettbewerb innerhalb der Kommunen noch spannender. Ob Unternehmen oder Schule, Verwaltung oder Sportverein, die Aktion richtet sich an alle Bürgerinnen und Bürger. Radelnde können erneut Unterteams etwa für verschiedene Abteilungen oder Schulklassen gründen und künftig innerhalb des Hauptteams gegeneinander antreten.

„Der Stadtradeln-Wettbewerb ist auch in diesem Jahr ein fester Termin im Kalender unseres Landkreises. Radfahren ist klimafreundlich, gesund und liegt uns am Herzen – so wie vielen anderen Landkreisen in Baden-Württemberg auch“, erklärt Landrat Christoph Schauder die erneute Teilnahme an der Aktion.

Mehr zum Thema Stadtradeln in Buchen Buchen: Mitradeln lohnt sich in diesem Jahr gleich dreifach Mehr erfahren Stadtradeln 2022 Buchen startet in die Fahrradkampagne Mehr erfahren

Im Main-Tauber-Kreis haben sich sechs weitere Kommunen zum Stadtradeln angemeldet. Die Kommunen Ahorn und Külsheim beteiligen sich in diesem Jahr erstmals bei der Aktion. Außerdem sind die Städte und Gemeinden Bad Mergentheim, Igersheim, Niederstetten sowie Weikersheim erneut mit dabei. Umso mehr Menschen mitradeln, desto mehr Kilometer werden für den Landkreis gesammelt und umso mehr CO2 wird eingespart.

„Bisher haben sich 755 Radelnde in 120 Teams für den Main-Tauber-Kreis und seine Kommunen angemeldet“, sagt Nadine Hofmann, Koordinatorin der Aktion beim Landratsamt. Es dürfen sich gerne noch mehr Teams und Teilnehmende der Aktion anschließen. Ziel sei, den Kilometerstand aus dem vergangenen Jahr von 254 305 Kilometern zu knacken. Dies gelinge nur gemeinsam.

Wer nun Lust hat mitzufahren, kann sich unter www.stadtradeln.de/registrieren entweder für seine Kommune oder den Landkreis anmelden. Jeder kann ein Stadtradeln-Team gründen oder einem bestehenden Team beitreten. Die Mindestanzahl für ein Team liegt bei zwei Personen. Das Rad sollte sowohl privat als auch beruflich so oft wie möglichgenutzt werden. Über die Stadtradeln-Webseite oder die Stadtradeln-App können die Kilometer eingetragen werden. Alle teilnehmenden Teams haben die Chance, am Ende der Stadtradeln-Aktion prämiert zu werden. Die Prämierung findet im Herbst 2022 statt.

Weitere Informationen können auf der Stadtradeln-Webseite unter www.stadtradeln.de/home aufgerufen werden. Bei Fragen zur Stadtradeln-Aktion ist die Energieagentur Main-Tauber-Kreis GmbH unter der Telefonnummer 09341/82-5827 oder per E-Mail an energieagentur@main-tauber-kreis.de erreichbar.

Mit der kostenfreien Stadtradeln-App können Teilnehmerinnen und Teilnehmer die geradelten Strecken via GPS tracken und direkt ihrem Team und ihrer Kommune gutschreiben. In der Ergebnisübersicht ist auf einen Blick erkenntlich, wo das Team und die Kommune stehen. Im Team-Chat können sich die Mitglieder zu gemeinsamen Touren verabreden oder sich gegenseitig anfeuern.

Wer keinen Internetzugang hat und dennoch ander Aktion teilnehmen möchte, kann sich bei den zuständigen Koordinatoren der jeweiligen Kommune melden.