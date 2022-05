200 Kinder singen für den Frieden

„Heal the World“ – „Heilt die Welt“: das ist der emotionale Appell, den rund 200 Kinder im Hof der Burg Brattenstein beim großen Konzert für die Ukraine in die Welt senden werden.

Röttingen. Zwei Jahre lang war es aufgrund der Coronapandemie nicht möglich, den „Festspiel-Aperitif“, ein Highlight des „Jungen Theaters“ in Röttingen durchzuführen. Nun ist dies endlich wieder möglich.

200 hiesige Kinder und Jugendliche werden am Ende der Veranstaltung für Kinder und Jugendliche in der Ukraine singen. Die Jugendlichen und Kinder konnten zuletzt im Jahr 2019 auf der großen Festspielbühne bei den Frankenfestspiele Röttingen auftreten.

„Freuen uns riesig“

„Wir freuen uns riesig, dass wir endlich wieder dürfen, dass die Kinder endlich wieder singen, spielen, ihrer Kreativität freien Lauf lassen dürfen und Talente entfaltet werden können!“ so die Leiterin des Jungen Theaters, Frederike Faust. Gerade die Kinder und Jugendlichen hätten nämlich in der Pandemie besonders zurückstecken müssen. Auch deswegen sei es in diesem Jahr ein besonderes Konzert.

Das große Highlight ist das gemeinsame Abschlusslied. 2019 hatten der große Chor „We are the world“ gesungen. In diesem Jahr lautet die Botschaft: „Heal the world“. Den Festspiel-Aperitif bereichern die Jonglierer des Gymnasiums Veitshöchheim, der Chor des Gymnasiums Weikersheim, der Chor der Realschule am Maindreieck Ochsenfurt, die Bläserklassen Röttingen und Bieberehren, die Band „Lurid Sunset“ der Sing- und Musikschule Würzburg, Die Bigband Niederstetten (BZN), der Chor der Grundschule Creglingen und der Chor des Jungen Theaters der Frankenfestspiele Röttingen. Der Abend soll auch genutzt werden, um an die Kinder zu denken, denen es im Moment nicht so gut geht: die Kindern in der Ukraine. Der Eintritt ist frei, es werden aber während des Konzertes Spenden gesammelt. Diese gehen an die bekannten „Sternstunden“ des Bayerischen Fernsehens, die damit Projekte in der Ukraine unterstützen.