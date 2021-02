Main-Tauber-Kreis. Im Main-Tauber-Kreis wurden am Wochenende 19 neue Fälle einer Coronavirus-Infektion bestätigt, davon fünf am Samstag, und 14 am Sonntag. Die Gesamtzahl der bislang bestätigt infizierten Personen im Landkreis beträgt nun 3226. Der Wert der Sieben-Tage-Inzidenz liegt am Sonntag bei 50,6. Eine Woche zuvor, am Sonntag, 21. Februar, betrug er 39,3. Die grafisch aufbereiteten Zahlen finden Sie hier.

