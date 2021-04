In der 13. Auswahlausschusssitzung der Leader-Aktionsgruppe Regionalentwicklung Badisch-Franken wurden 17 Regionalbudgetprojekte beschlossen.

AdUnit urban-intext1

Odenwald-Tauber. Zentrales Thema der Online-Auswahlausschusssitzung, die vom Vorsitzenden der Leader-Aktionsgruppe Alfred Beetz geleitet wurde, war die Bewertung der 21 Regionalbudget-Projektanträge nach festgelegten Kriterien, die sich am Regionalen Entwicklungskonzept der Leader-Aktionsgruppe Badisch Franken orientieren. „Es waren ausschließlich sehr gute und allesamt förderwürdige Projektvorhaben dabei. Leider haben die uns zur Verfügung stehenden Fördermittel nicht für alle gereicht“, so Beetz nach der Bewertung. Der Ausschuss entschied sich schließlich mittels einer Priorisierungsliste für 17 von 21 Projektvorhaben.

Rund 199 000 Euro Förderung

Diese 17 ausgewählten Vorhaben binden über 199 000 Euro Fördermittel. Damit sind die Regionalbudgetmittel für das laufende Jahr in Höhe von 200 000 Euro bereits nach der ersten Auswahlrunde vollständig belegt. Folgende Projekte wurden in die Förderkulisse ausgenommen: Der Gewölbekeller im Dittwarer Dorfmuseum erhält eine Heizung. Dies ermöglicht eine ganzjährige Nutzung für Veranstaltungen. Die Heilig GbR in Gerichtstetten bekommt einen Frischewarenautomat und eine E-Bike-Ladestastion, um Radtouristen und Einheimische zu versorgen.

Treffpunkt schaffen

In Berolzheim wird der „Dorftreff Berlsche“ als Treffpunkt für Jung und Alt fungieren. In Grünsfeld wird in der Nähe der bei Touristen beliebten St. Achatius-Kapelle eine öffentliche barrierefreie Toilette gebaut. In Seckach erhält ein kleinbäuerlicher Familienbetrieb eine mobile Ölmühle, um selbst Angebautes zu Öl zu pressen. Die Mobile Ölmühle wird auch auf Märkten in der Region zum Schaupressen eingesetzt. Der Verein Rehkitzrettung Buchen erhält eine mit Wärmebild ausgestattete Drohne und Warnkleidung. Landwirte können dieses „Rettungsangebot“ kostenfrei nutzen und so Rehkitze vor dem Mahdtod bewahren.

AdUnit urban-intext2

Mundartweg mit Hörstationen

Der Heimat- und Verkehrsverein Mudau beschert Badisch-Franken das erste gebietsübergreifende Regionalbudget-Projekt. Der „Mundartweg“ wird entlang von Wegen im Leader-Gebiet Badisch-Franken, in der Nachbarkulisse Neckartal-Odenwald und in die bayerischen Odenwald-Allianz führen. An den Hörstationen wird Wissenswertes zu den unterschiedlichen Dialekten zu erfahren sein. Die Gemeinschaft der Rippberger Vereine erhält einen Zuschuss zum Kauf eines fahrbaren Holzbackofens. Es sollen in den Ortschaften feste Backtage eingerichtet und bei Festlichkeiten Leckereien wie Pizza und Flammkuchen angeboten werden.

Der TSV Fortuna möchte in Götzingen das Sportheim erneuern und für alle Besucher attraktiv gestalten. Unter anderem wird ein Holzofen eingebaut. Auch in Eubigheim kommt es zur Einrichtung eines Begegnungsorts für Vereine und Dorfbewohner. Die „Alde Schul“ wird zum modernen und multifunktionalen Raum ausgebaut.

AdUnit urban-intext3

Streuobstlehrpfad

Um in und um Grünsfeld die Streuobstwiesen und andere Naturdenkmäler zu pflegen, erhält der Naturschutzverein Grünsfeld einen Hochgras-Aufsitzmäher. Auch in Seckach soll die Natur weiterhin bewahrt werden. Der Nabu Seckach und Schefflenztal lässt auf dem ehemaligen Friedhofsgelände einen Biodiversitätshotspot für Kleinstlebewesen entstehen. Der Tauberländer Bio-Streuobstwiesenverein richtet entlang der Tauber in Dittigheim einen Streuobstlehrpfad ein. Die Höpfemer Schnapsbrenner möchten in ihrer Vereinshalle nicht mehr länger frieren und werden mithilfe des Zuschusses eine Heizung einbauen. Der FC Grünsfeld 1919 errichtet auf einem Kleinspielfeld eine Flutlichtanlage, um auch in der dunklen Jahreszeit noch in den Abendstunden trainieren zu können.

AdUnit urban-intext4

Das Freibad in Walldürn wird zukünftig die Wohlfühlatmosphäre und das Gefühl von „Urlaub daheim“ noch intensiver vermitteln können. Mit dem Zuschuss werden Familien-Wellnessliegen aufgestellt. In Götzingen heißt es bald „BEE together“. Die Anschaffung von ausreichend Schutzkleidung und Schaukästen ermöglicht Informationsveranstaltungen direkt am Bienenvolk.

Mit dem Förderprogramm aus Bundes-, Landes- und Landkreismitteln, das nun zum dritten Mal Kleinprojekte bis 20 000 Euro mit einem Zuschuss von 80 Prozent unterstützt, wurden nun insgesamt 53 Vorhaben bezuschusst. Ob das Regionalbudget auch im kommende Jahr zur Verfügung steht, ist noch nicht sicher.

Aktueller Aufruf läuft

In der zweiten Hälfte der Sitzung berichtete das Regionalmanagement über aktuelle Themen. Vor allem die in den Übergangsjahren 2021 und 2022 zur Verfügung stehenden Leader-Fördermittel wurden thematisiert. „Für die Förderung von größeren Vorhaben über das Leader-Programm haben wir noch Fördermittel zur Verfügung. Der aktuelle Aufruf zur Einreichung von Anträgen läuft noch bis zum 26. April. 300 000 Euro zuzüglich Landesmitteln stehen für Projekte bereit“, so Alfred Beetz.

Zur Entwicklung beitragen

Zudem gebe es voraussichtlich im Sommeraufruf die nächste Gelegenheit, Projektanträge einzureichen. Jeder könne sich mit seinen Ideen bei der Leader-Geschäftsstelle über Ihre Fördermöglichkeiten beraten lassen und mit seinem Projekt zu einer zukunftsorientierten Entwicklung der Region Badisch-Franken beitragen“, so Beetz abschließend.

Detaillierte Informationen zum Regionalentwicklungsprogramm Leader 2014 bis 2020 erteilt die Geschäftsstelle, Obere Vorstadtstraße 19, 74731 Walldürn, Telefon 06281/52 12 13 97 oder 52 12 13 98. Hinweise sind auch unter www.leader-badisch-franken.de zu finden.