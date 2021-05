1200 Schüler für Straßenverkehr gerüstet

Verkehrsexperten des Polizeipräsidiums Heilbronn und die Verkehrswacht Main-Tauber-Kreis haben 1200 Schüler für die Gefahren im Straßenverkehr sensibilisiert.

Main-Tauber-Kreis. Jedes Jahr führen Polizeibeamte des Bereichs Verkehrsprävention der Außenstelle Tauberbischofsheim unterstützt und begleitet von der Verkehrswacht Main-Tauber-Kreis zahlreiche Ausbildungskurse durch, um die nächste Generation Kinder im Landkreis auf den Straßenverkehr vorzubereiten.

Die Zahlen für das Schuljahr 2020/2021 sind trotz aller Schwierigkeiten durch die Corona-Krise wieder beeindruckend: In Wertheim wurden 13 Klassen mit 230 Schülern geschult, in Bad Mergentheim 23 Klassen mit 420 Schülern, in Tauberbischofsheim 15 Klassen mit 310 Kindern und in Königshofen noch einmal 17 Schulklassen mit 240 Teilnehmern. Insgesamt also 68 Klassen mit 1200 Schülern!

Der Krise angepasst

Natürlich konnte die eine oder andere Schule pandemiebedingt nicht mit allen Schülerinnen und Schüler wie sonst üblich an den Schulungen teilnehmen, heißt es in der Pressemitteilung der Verkehrswacht, doch man fand andere Wege, zum Beispiel durch halbierte Klassen und verkürzte Kurse. Denn verzichten wollte man nicht auf die so wichtige Weiterbildung.

Das Fahrrad ist ein modernes und vielseitiges Fortbewegungsmittel. Für Kinder hat das Fahrrad zunächst als Spielgerät, dann im zunehmenden Alter als Verkehrsmittel einen hohen Stellenwert. Die Nutzung des Rades im öffentlichen Straßenverkehr erfordert neben einer sicheren Beherrschung des Fahrzeugs Kenntnisse über die wichtigsten Verkehrsvorschriften. Vor diesem Hintergrund soll die theoretische und praktische Radfahrausbildung alle Kinder zu einer eigenständigen sowie sicheren Teilnahme am Straßenverkehr befähigen und motivieren.

Die Radfahrausbildung ist in der Klassenstufe 4 der Grundschulen und in Klassenstufe 5 der sonderpädagogischen Bildungs-und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen in Baden-Württemberg eine verpflichtende schulische Veranstaltung. Sie wird in Kooperation zwischen den Schulen, der Polizei Baden-Württemberg und den Verkehrswachten, die die erforderliche Sachausstattung zur Verfügung stellen, umgesetzt.

Dabei übernimmt die Schule die theoretische Ausbildung, während die praktische Ausbildung durch die Polizei in mobilen oder stationären Jugendverkehrsschulen mit Unterstützung der Schulen durchgeführt wird.

Für die Schulen aus dem südlichen Main-Tauber-Kreis findet die praktische Radfahrausbildung beispielsweise auf dem Verkehrsübungsplatz in Bad Mergentheim, Höhe Schellenhäuschen, statt, der von den Einheimischen auch liebevoll als „Verkehrsgarten“ bezeichnet wird.

Nachdem im Schuljahr 2019/2020 die Radfahrausbildung Mitte März 2020 wegen des Ausbruchs der Corona-Pandemie in Europa eingestellt werden musste, war man dieses Schuljahr von Seiten der Verantwortlichen erfreut darüber, dass diese wenigstens in gekürzter Form mit entsprechendem Hygienekonzept absolviert werden konnte. vwmt