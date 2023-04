Wohnen im Alter: Mehr als nur Barrierefreiheit

Wer altersgerecht baut, setzt auf eine individuelle Vorsorge. Denn mit einem barrierefreien Wohnhaus wirkt man dem mangelnden Angebot an Wohnraum für Personen mit Mobilitätseinschränkungen bereits im Vorfeld entgegen. Zukünftig wird der Bedarf an barrierefreies Wohnen steigen. Grund genug, um sich darüber rechtzeitig Gedanken zu machen.

Früher oder später wird das Wohnen im Alter für jeden Menschen Thema. Treppen können zu unüberwindbaren Hindernissen werden und auch in den einzelnen Räumen gibt es Möglichkeiten, um sich das Leben im Alter zu erleichtern. Egal, ob Umbauten des bestehenden Eigenheims oder ob Neubau, der Generation 60+ stehen dafür einige Möglichkeiten zur Verfügung, um sich das altersgerechte und barrierefreie Wohnen auch leisten zu können.

Altersgerecht wohnen - möglichst im eigenen Zuhause

Unter dem Begriff "altersgerechtes Wohnen" versteht sich in erster Linie, eine Wohnumgebung, die das Leben von älteren Menschen oder Personen, die ein Handicap oder eine eingeschränkte Mobilität haben, erleichtert. Ziel ist es, möglichst autonom den Alltag erleben zu können. Pflegeheime und Senioren-WGs sind Lebenskonzepte, die ein barrierefreies und altersgerechtes Wohnen ermöglichen. Ein Mehrgenerationenhaus kann ebenfalls eine Lösung sein. Viele Deutsche wünschen sich jedoch, den Lebensabend im altersgerecht gestalteten Eigenheim zu verbringen. Dafür sind häufig nach Auszug der bereits erwachsenen Kinder bauliche Umgestaltungen nötig, um Barrierefreiheit, Sicherheit, Unfallvermeidung und Komfort zu gewährleisten. Soll ein seniorengerechtes Haus errichtet werden, sollten zuerst eine Bedarfsanalyse und die eigenen finanziellen Möglichkeiten abgesteckt werden, bevor ein Neubau in Auftrag gegeben werden kann. Gerade, was die Kosten für den Um- oder Neubau geht, bieten einige Bundesländer Förderungen an. Es lohnt sich jedenfalls, sich diesbezüglich genauestens zu informieren!

Der Grundriss ist entscheidend

Es ist nicht unbedingt erforderlich, große Flächen zur Verfügung zu haben, vor allem, wenn man im Ballungsraum wohnt. Denn dort sind die Preise für Wohnflächen besonders hoch. Für Menschen der Generation 60+ ist es jedoch von Vorteil, in der Nähe von Geschäften, Ärzten, Apotheken und der Familie zu leben. Wer ein Neubauprojekt plant, ist mit einem Bungalow als Hausform am besten beraten. Dieser kann auch am Stadtrand, in der Nähe von öffentlichen Verkehrsmitteln liegen. Darin gibt es keine Treppen zu überwinden, die in obere Etagen führen. Bungalows sind ebenerdig und lassen sich sehr gut auf altersgerechtes Wohnen zuschneiden. Und sie bieten zahlreiche Vorteile:

Schwellenfreie und stufenlose Zugangsmöglichkeiten und Nutzbarkeit

Leichte Nachrüstung von Ausstattungen

Leicht erkennbare Funktionsbereiche und Einrichtungen

Flächen, die auch eine Nutzung von Assistenz und Hilfsmitteln ermöglichen

Natürlich muss man nicht erst 60 Jahre alt werden, um sich für das Leben in einem Bungalow zu entscheiden. Diese Hausform bietet in allen Lebensphasen die perfekte Grundausstattung. In der Regel ziehen Menschen ab 55 in einen barrierefreien Wohnraum ein, um sich möglichst viel Lebensautonomie im hohen Alter zu sichern.

Bei der Planung kann der Grundriss so gestaltet werden, dass barrierefreies, übersichtliches und altersgerechtes Wohnen möglich ist. Dabei sind ausreichend breite Durchgänge und die Möglichkeit, Haltegriffe anzubringen, von Bedeutung. Höhenunterschiede haben in einem altersgerechten Wohngebäude nichts verloren. Ebenso ist eher quadratischen Räumen gegenüber langen Schlauchgängen der Vorzug zu geben.

Finanzierungsmöglichkeiten für Senioren

Für Menschen im Rentenalter ist es oftmals nicht so einfach, eine Baufinanzierung zu bekommen. Denn Banken vergeben wegen des höheren Ausfallrisikos lieber an Jungfamilien, als an Senioren. Stehen die Bauzinsen niedrig, lohnt es sich, eine Anfrage bei der Bank zu wagen. Wichtig ist jedoch, die Vertragskonditionen genau zu studieren. Denn diese sind bei Menschen, die kurz vor der Rente stehen, häufig schlechter.

Generell gilt, je höher das Lebensalter, desto schwieriger wird es, einen Kredit für ein Bauvorhaben zu erhalten. Zwar gibt es kein Höchstalter für die Vergabe von Baufinanzierungen. Banken achten jedoch darauf, dass das Darlehen innerhalb der statistischen Lebenserwartung zurückgezahlt werden kann. Es ist also empfehlenswert, die Angebote der Finanzdienstleister gut zu vergleichen. Denn wenn es sich um den Hausbau als einen Baustein der Altersvorsorge handelt, stehen einige Banken der Kreditvergabe an Rentner offen gegenüber. Oftmals hilft der Abschluss einer Restschuldversicherung als Sicherheit, welche die Ratenzahlung übernimmt, wenn der Schuldner nicht mehr bezahlen kann. Manche Banken verlangen einen Bürgen, der die Schulden bei Eintritt von Zahlungsschwierigkeiten begleicht. Solch ein Bürge kann beispielsweise der Erbe sein, der nach Ableben die laufenden Kosten und das Haus übernimmt. Ideal ist es, wenn Senioren für den Bau eines altersgerechten Hauses über ein hohes Eigenkapital verfügen.

Spartipps: Fördermittel und steuerliche Sparmöglichkeiten für altersgerechtes Wohnen

Das altersgerechte und barrierefreie Wohnen wird von mehreren Stellen gefördert. Da wäre beispielsweise die Förderung durch die KfW, die mit den Förderbausteinen, wie dem Programm 159 "altersgerechtes Umbauen" die Reduzierung von Barrieren in Kombination mit Einbruchschutz in Form eines Darlehens fördert. Natürlich können Senioren auch in ein neues Zuhause ziehen und nachträglich Barrieren entfernen lassen. Der geförderte Kredit umfasst ein Darlehen von bis zu 50.000 Euro zu besonders günstigen Konditionen. Gefördert wird der Barriereabbau in der Wohnung. Der Betrag kann für die Verbesserung von Sanitärräume, Gemeinschaftsräume, Bedienelemente und andere Maßnahmen in Wohnungen verwendet werden.

Falls beispielsweise der Einbau eines Treppenlifts nötig ist, sind steuerliche Sparmöglichkeiten möglich, wie der steuerliche Abzug der Treppenliftkosten als außergewöhnliche Belastung. Dazu gibt es bereits einen Fall, bei dem der Steuerabzug als außergewöhnliche Belastung letztendlich genehmigt wurde. Mecklenburg-Vorpommern beispielsweise bietet eine Förderung von bis zu 30 Prozent und bis zu 15.000 Euro pro Wohnung, wenn Personenaufzüge und Lifte für barrierearmes Wohnen benötigt werden. Das ist auch in Miet- und Genossenschaftswohnhäusern möglich, um Personen der Generation 65+ ein altersgerechtes Leben zu bieten.

Aber auch bei einem klassischen Umzug besteht die Möglichkeit eines staatlichen Zuschusses für Senioren. Dieser ist an gewisse Bedingungen geknüpft.

Wertzuwachs durch Barrierefreiheit

Auch wenn das Thema barrierefreies Wohnen im Alter für viele Menschen noch in weiter Ferne liegt, irgendwann wird es für jeden Menschen relevant. Wer altersgerecht baut, steigert nicht nur das eigene Wohlbefinden im Alter. Der Wiederverkaufswert des Eigenheims erhöht sich ebenfalls ganz automatisch. Denn barrierefreie Wohnmöglichkeiten sind rar. Die Nachfrage steigt stetig.

Um keine Krankenhausatmosphäre im altersgerechten Bau zu erzeugen, sollten schmale Durchgänge und Flure vermieden und dafür offene Räume und breite Türen errichtet werden. Schwellen sollen nicht nur im Bereich von Treppen und Eingängen vermieden werden, sondern auch beim Zutritt auf den Balkon oder in den Garten. Altersgerechte Bäder verfügen über einen höhenverstellbaren Waschtisch, einen seitlichen Einstieg in die Badewanne und eine bodengleiche Dusche. Zudem sollten Haltegriffe vorhanden sein und die Möglichkeit, auch mit dem Rollstuhl oder dem Rollator hinein und wieder hinauszugelangen.

Nicht zu vergessen ist der Einbruchschutz, der zur Erhöhung der Sicherheit dienen soll. Dafür eignen sich Fenster, Eingangstüren und Balkontüren in höherer Widerstandsklasse. Sind Fenstergriffe abschließbar, erhöht dies ebenfalls die Sicherheit im Eigenheim.

Werden alle wichtigen Faktoren für ein altersgerechtes Wohnen berücksichtigt, sichert dies langfristig die Erfüllung des Wunsches, möglichst lange in der vertrauten Wohnumgebung bleiben zu können.