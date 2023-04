Was braucht trockene Haut – Fett oder Feuchtigkeit?

Die meisten Hauttypen benötigen eine eigenständige Pflege, die auf eine Rundumversorgung zielt und auf die Hauttextur abgestimmt ist. Trockene Haut zeigt andere Problemzonen als fettige Haut oder Mischhaut. Zwar neigt sie weniger zu Unreinheiten und Glanz, zeigt jedoch schneller Linien und Falten, spannt oft und ist anfällig für Rötungen. Bedingt ist sie häufig durch biologische Faktoren und Umwelteinflüsse.

Für die Pflege bleibt daher die Frage zu beantworten, ob trockene Haut eher Fett oder Feuchtigkeit benötigt. Mit der geeigneten Gesichtscreme von MAKEUP wird die anspruchsvolle Haut richtig versorgt. Gerade bei reiferer Haut ist die Pflegeroutine entscheidend, um den Alterungsprozess zu reduzieren und für einen strahlenden Teint zu sorgen.

Ursachen für eine trockene Haut

Trockene Haut hat sowohl innere als auch äußere Auslöser. Bei vielen ist sie genetisch bedingt, durch Vererbung und familiäres Aussehen der Haut. Einfluss auf die Haut haben aber nicht nur biologische Faktoren, sondern auch Ernährungsgewohnheiten, der Alterungsprozess und Umwelt- und Klimaeinflüsse. Die Haut ist ein dynamisch flexibles Organ und reagiert auf äußere Effekte ebenso wie auf innere. Kälte, rauer Wind und Abgase hemmen die Durchblutung und Zellerneuerung. Die Feuchtigkeit und Nährstoffe werden weniger transportiert, so dass die Haut austrocknet.

Bei vielen verändert sich das Hautbild mit zunehmendem Alter. Die Talgproduktion lässt nach und es werden weniger Kollagen und Elastin gebildet. Entsprechend lässt der Fettanteil nach und es entstehen schneller Falten. Ähnlich sensibel reagiert die Haut auf Stress oder hormonelle Schwankungen.

Unterschied zwischen der trockenen und dehydrierten Haut

Trockene Haut wird häufig mit dehydrierter Haut gleichgesetzt. Dennoch liegen zwischen beiden Varianten Unterschiede, die sich besonders auf die Hautpflege beziehen. Trockene Haut besitzt einen Mangel an Öl und Fett, eine geringere Talgbildung und äußert sich durch Reizungen und Spannungsgefühle. Die Haut ist oftmals rau und schuppig und die Hautbarriere ist geschädigt. Das führt zu einer hohen Empfindlichkeit und zum Feuchtigkeitsverlust.

Bei dehydrierter Haut arbeitet die Talgproduktion aktiv, sie weist jedoch einen Mangel an Feuchtigkeit auf und bildet schneller Falten und Linien. Meistens entsteht sie bei einer schlechten Ernährung, bei Müdigkeit und Stress. Die Haut sieht schlaff und grau aus und benötigt eine feuchtigkeitsspendende Auffrischung.

Fett oder Feuchtigkeit bei der Pflege von trockener Haut

Da die Hautstruktur bei trockener Haut sehr komplex und anfällig ist, hängt die richtige Pflege von der Art der Trockenheit ab. Die Haut benötigt Feuchtigkeit, wenn sie spannt und juckt, leicht zu Rötungen neigt oder vereinzelte trockene Stellen aufweist. Fett ist notwendig, wenn das Hautbild kleinere Risse zeigt oder schuppig ist.

Allgemein gilt, dass trockene Haut eher vermehrt Fett benötigt. Dass ist auch bei zunehmendem Alter der Fall, wenn die Talgdrüsenproduktion nachlässt. Bei trockener Haut kann die obere Hautschicht die Feuchtigkeit nicht ausreichend lange halten. Daher sind rückfettende Gesichtscremes empfehlenswert oder Produkte, die sowohl feuchtigkeitsspendend als auch rückfettend sind.

Die richtigen Pflegeprodukte für trockene Haut

Kosmetikhersteller geben für die Gesichtscreme den geeigneten Hauttyp an. Daneben kann jeder selbst herausfinden, wie sich die jeweilige Pflege anfühlt und auswirkt, ob ein erfrischender und teintaufhellender Effekt eintritt oder sich die Haut weiterhin trocken und gereizt anfühlt. Ältere trockene Haut benötigt immer fettreiche Grundlagen, wobei sich die Hautregeneration auch über Nacht vollzieht. So ist es gut, am Morgen eine feuchtigkeitsspendende Creme zu verwenden und am Abend eine reichhaltige Nachtcreme. Gleiches gilt für die kälteren Jahreszeiten. Im Sommer schwitzt die Haut und die Talgdrüsen sind aktiver. Im Winter entziehen Kälte und trockene Heizungsluft der Haut die Feuchtigkeit. Sie benötigt entsprechend wesentlich mehr Fett.