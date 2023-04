Torffreie Erde kaufen: Das sollten Sie wissen

(djd-p). Im Handel gibt es eine stetig wachsende Zahl an torffreien Erden zu kaufen. Wie auch bei konventionellen Erden kommt es bei Torffreien auf die Qualität an. Dann müssen Sie beim Gießen und Düngen kaum etwas umstellen.

1. Torffreie Erden am besten im Gartenfachhandel kaufen

Torffreie Erden sind komplexer aufgebaut als klassische Torferden. Statt zwei, drei Rohstoffen enthalten sie fünf oder sogar mehr. Um sie so miteinander zu kombinieren, dass die Erde die gewünschten physikalischen (wie Wasser- und Luftkapazität), chemischen (wie pH-Wert, Salz- und Nährstoffgehalt) und biologischen (frei von Unkrautsamen und Schädlingen) Eigenschaften aufweist, bedarf es eines hohen technischen und fachlichen Aufwands. Daher ist es ratsam, torffreie Erden – übrigens genauso wie klassischen Erden – im Gartenfachhandel, also in Gärtnereien, Gartencentern oder Baumschulen, zu kaufen. Die Mitarbeiter dort sind häufig ausgebildete Gärtner und nicht nur mit Blick auf Erden besonders geschult.

2. Torffreie Erden von Herstellern kaufen, die auch Substrate für Profigärtner anbieten

Die Sicherheit für Sie, eine funktionsfähige torffreie Erde zu kaufen, erhöht sich noch, wenn der Hersteller auch Substrate für Profigärtner anbietet. Dann fließt das gemeinsam mit Forschungs- und Lehranstalten oder in Kulturprozessen bei Gärtnern gesammelte Wissen auch in Blumenerden mit ein, wie beim Hersteller der Blumenerden der Marke frux.

3. Torffreie Erden mit Rohstoffen aus der Region kaufen

Um Torf in Blumenerde zu ersetzen, sind unter anderem Holzfasern, Rindenhumus, Kompost, Kokosfasern und Ton häufig verwendete Alternativrohstoffe. Holzfasern sorgen dafür, dass die Erde auch langfristig nicht verdichtet und so immer ausreichend Luft an die Wurzeln der Pflanzen gelangt. Erhöht wird das Luftvolumen einer Erde noch durch die Zugabe von Rindenhumus. Kompost liefert Nährstoffe und fördert die Bodenaktivität. Kokosfasern und Ton wiederum erhöhen die Speicherfähigkeit von Regen- und Gießwasser. Die Mehrheit dieser Alternativrohstoffe lässt sich in Deutschland gewinnen und verarbeiten.

5. Bio heißt nicht automatisch torffrei

Bioerde ist nicht gleichzusetzen mit torffrei. Achten Sie beim Kauf darauf, dass auf der Verpackung „ohne Torf“ steht.

6. Torffreie Erde mit Naturton kaufen

Ton spielt bei torffreien Erden eine besonders wichtige Rolle. Zum einen verbindet er die verschiedenen Komponenten zu einer homogenen Masse und puffert Nachteile, zum Beispiel zu hohe Salzgehalte durch übermäßiges Düngen. Zum anderen erhöht er die Speicherfähigkeit für Wasser, gleicht Schwankungen bei lang anhaltender Trockenheit oder Starkregen aus und verhindert, dass Nährstoffe durch Gieß- oder Regenwasser ausgewaschen werden.

Tipps zum Gießen und Düngen torffreier Erden

Im Grunde genommen gilt für torffreie Erden bezüglich des Gießens Ähnliches wie auch für konventionelle Erden mit Torf. Ausschlaggebend sind vor allem die Struktur, die Grunddüngung und ob Naturton als wasserspeicherndes Element enthalten ist. Je nach Art der Pflanze, Jahreszeit und Standort kann sich der Wasserbedarf zudem ganz unterschiedlich darstellen, selbst wenn immer die gleiche Erde verwendet wird. Feiner strukturierte Erden für Aussaat/Anzucht halten Wasser in der Regel stärker, neigen aber auch eher zu Staunässe. Strukturreiche Erden zum Bepflanzen von Blumenkübeln leiten dagegen überschüssiges Wasser besser ab, müssen mitunter aber öfter gegossen werden.