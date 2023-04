Nachhaltigkeit in Franken mehr als nur ein Lippenbekenntnis

Nachhaltigkeit spielt auch in Franken eine immer wichtigere Rolle. Dabei nimmt die Region in vielen Bereichen eine echte Vorreiterrolle ein. Unter dem Banner „Faire Metropolregion“ zeigt Nürnberg beispielsweise, wie nachhaltig Lebensmittel, Mode und Co. von lokalen Erzeugern sein können.

Kreative Nachhaltigkeitsideen beflügeln Region

Bürstadt als Mekka für Blumenfreunde? Kaum zu glauben, aber wahr. Nachhaltigkeit und Umweltschutz werden hier nicht nur beworben, sondern gelebt. Ab sofort können Bürger hier am Automaten Blumensamen ziehen.

Damit gehört Bürstadt zu einem von 210 Bienenfutterautomaten deutschlandweit. Ab sofort wird es nicht nur grüner und floraler, sondern auch deutlich umweltbewusst-nachhaltiger. Dass Franken ein Faible für Arten- und Umweltschutz haben, zeigt das Projekt Steigerwald. Hier engagieren sich unzählige Freiwillige ehrenamtlich, um das Kleinod für Flora und Fauna weiterhin zu erhalten.

Nachhaltigkeit auch bei Franken-Logistik

Beim „Tag der Logistik“ 2018 in Bamberg wurden die Weichen für künftig mehr Nachhaltigkeit in der Logistikbranche gestellt. Nachhaltiger E-Commerce Paketversand durch Asendia gehört beispielsweise dazu und sorgt für effizientere Lieferketten, weniger Abfall und maximale Fairness bei der Preisgestaltung.

Auch die Bundesvereinigung Logistik setzt gemeinsam mit ihren Mitgliedern auf konsequente Umsetzung und neue Impulse, wenn es um Nachhaltigkeit bei Lieferketten und Co. geht. Das französisch-schweizerische Unternehmen Asendia geht dabei mit Führungsrolle voran. So werden die Abläufe bereits 100 % CO2-neutralen abgewickelt. Für die DHL, welche vor allem in der Region Franken unzählige Fahrzeuge auf den Straßen hat und verschiedene Logistikzentren betreibt, ein Ansporn. Bislang hat das Unternehmen zwar eine drastische CO2-Reduktion angestrebt, doch 100 % CO2-neutral wird (noch) nicht erreicht.

Franken Brunnen geht mit gutem Beispiel voran

Jährlich bis zu 1 Milliarde Füllungen – damit gehört Franken Brunnen zu den größten Unternehmen der Region. Auch hier will man sich für Nachhaltigkeit und Klimaneutralität einsetzen. Seit 1995 sorgt eine eigens dafür gegründete Stiftung für nachhaltige und wettbewerbsfähige Unternehmensführung sowie zertifiziertes Qualitätsmanagement.

Das Unternehmen unterstützt das Vorhaben des Verbandes Deutscher Mineralbrunnen e. V. „Klimaneutralität 2030“ und will damit zu einer gesellschaftlichen Wende und den Verzicht auf fossilen Energieträgern beitragen.

Durch gezielte Maßnahmen konnte das Unternehmen mit Sitz in Neustadt an der Aisch seinen CO2-Fußabdruck nachweislich deutlich reduzieren. Trotz größter Bemühungen lassen sich CO2-Einsparungen durch die bisherigen Reduktionsschritte und Technologien nicht 100 % realisieren. Den verbleibenden CO2-Ausstoß kompensiert das Unternehmen durch die Unterstützung anerkannter Klimaschutzprojekte. Seitdem ist es möglich, an den Standorten klimaneutral zu produzieren.

Faire Metropole Nürnberg: gemeinsam für eine nachhaltig-verantwortungsvolle Kommunalabdeckung bei Lebensmitteln und Co.

Die Region Nürnberg hatte sich als ehrgeiziges Ziel gesetzt, künftig noch fairer Lebensmittel und Co. zu produzieren, zu transportieren, zu verarbeiten usw. Nachhaltigkeit bei der Beschaffung spielt dabei eine essenzielle Rolle. In verschiedenen Gruppen und Projekten werden beispielsweise nicht mehr benötigte Lebensmittel zur Verfügung gestellt, welche durch Bedürftige genutzt werden können.

Bei der ehrgeizigen Umsetzung des Projektes wurden die Initiatoren auch Kommunen ins Boot holen. Das nachhaltige Trio aus fair, regional und Bio soll beispielsweise bei der Verpflegung in Rathäusern dafür sorgen, dass vom Kaffee bis zum Orangensaft alles aus fairen Anbauten stammt.

In Franken geht man´s an: Nachhaltigkeit generationsübergreifend gelebt

Die Regionalgruppe „Omas for Future“ zeigt, wie sich auch reifere Menschen für das Thema Nachhaltigkeit begeistern und engagieren können. Am Aktionstag am 30. April 2022 gab es eine Buchausstellung mit vielen medialen Unterstützungen. Wer möchte, konnte sich zum Thema Klimawandel informieren (lassen) und in den direkten Austausch mit den reiferen Beteiligten gehen.

Auch die ganz Jungen werden bereits für das Thema sensibilisiert, mit enormer Begeisterung. In Zusammenarbeit mit den Kitas werden in Franken zahlreiche Umweltprojekte angestoßen, über das Thema nachhaltig präsent in den Einrichtungen mit Kindern und Eltern gleichermaßen gesprochen.

Die Kirchaier Kindertagesstätte bekam dafür sogar den „Ökokids“-Titel verliehen. In Bayern ein echter Rekord, denn es wurden insgesamt 285 Kitas damit honoriert. Verliehen wird die Auszeichnung durch den bayerischen Naturschutzbund LBV durch Forderung des bayerischen Umweltministeriums seit über elf Jahren.

Dass Innovation und Nachhaltigkeit Hand in Hand gehen können, unterstreicht die Kirchaier Kindertagesstätte St. Joseph mit ihrem „digitalen Waldlehrpfad“. Ihn können Kinder und Erwachsene nicht nur sinnübergreifend erleben, sondern auch interaktiv. Erklärt werden beispielsweise verschiedene Tiergeräusche mithilfe der einzuscannenden QR-Codes. Außerdem erfahren kleine und große Entdecker, wie sie den Lebensraum nachhaltig schützen können.

Andrang bei Kita-Bewerbungen für Auszeichnungen steigt

Wie der LBV unlängst bekannt gab, sind die Bewerberzahlen für die Auszeichnung in den letzten Jahren enorm gestiegen. Ein gutes Zeichen, das sind sich Umweltministerium und Naturschutzbund einig. Kitas versuchen zunehmend, für die Themen Umweltschutz und Nachhaltigkeit zu begeistern, schon die kleinsten und ihre Eltern gleichermaßen. 2021 hatten sich beispielsweise mehr als 300 Kindertagesstätten beworben, doppelt so viel wie 2020. Auch dies zeigt einmal mehr: Franken geht es an und nimmt Kurs auf noch mehr Nachhaltigkeit und Umweltschutz in allen Bereichen.