Modernisierung finanzieren: KfW-Programme, BAFA und regionale Förderungen kombinieren

Eigenheimbesitzer können sich entspannt zurücklehnen. Während die Mieten und Immobilienpreise weiter steigen, wächst deren Vermögen mit dem Wert der eigenen vier Wände. Aber: Die Zeit bleibt nicht stehen. Gerade für den Bestand ergibt sich irgendwann ein hoher Modernisierungsbedarf. Das Eigenheim muss energetisch wieder auf den neuesten Stand gebracht werden. Eine Aufgabe, welche nicht nur sehr viel Zeit und Nerven kostet. Wer das Eigenheim energieeffizient und altersgerecht umbauen will, muss sich einer finanziellen Herausforderung stellen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Es geht um einige zehntausend Euro – manchmal sogar noch mehr. Wie wird dieses Vorhaben bewerkstelligt? Der erste Gedanke geht Richtung Bankkredit. Hier finden Eigentümer immer wieder Modernisierungsdarlehen. Aber: Es gibt auch andere Möglichkeiten. Warum nicht eine Förderung in Anspruch nehmen? Bekannt ist, dass die Kreditanstalt für Wiederaufbau unter die Arme greift. Es gibt noch einige weitere Fördertöpfe, welche sich für eine Modernisierung anzapfen lassen.

KfW-Förderungen: Die Basis

Beim Thema Förderung für ein modernes Eigenheim stehen die Programme der KfW mit an erster Stelle. Hier lassen sich mehrere Register ziehen, um die Immobilie aufzuwerten und den Wert zu verbessern. Immerhin ist eine Modernisierung nicht nur „funktional“ von Bedeutung. Mit:

Barrierefreiheit

gehobener Ausstattung

Energieeffizienz

steigt der Wert – und damit ein eventueller Verkaufserlös – den die Immobilie hat.

Welche Maßnahmen sinnvoll sind, hängt vom Alter und der Substanz des Eigenheims ab. Tendenziell gilt der Grundsatz: Je älter die Immobilie, umso größer der Aufwand. Ein Grundsatz der besonders dort greift, wo ein gewisser Modernisierungsstau offensichtlich ist.

Von den substanziellen Rahmenbedingungen hängt am Ende ab, welche finanziellen Möglichkeiten hinsichtlich der Förderungen verfügbar sind. Eine Immobilie energetisch sanieren, die bereits hohe Standards erfüllt, macht kaum Sinn. Andererseits kann sich eine solche Maßnahme im Altbau durchaus schnell rechnen. Seitens der KfW werden verschiedene Förderungen angeboten. Für Modernisierungen besonders wichtig sind:

Energieeffizient Sanieren

Einbruchsschutz

Barrieren Reduzierung.

Wie sieht der Inhalt in den Programmen im Einzelnen aus?

Energieeffizient Sanieren

Das Modul umfasst zwei Fördermöglichkeiten – den Förderkredit und einen Investitionszuschuss. Förderbar sind in diesem Zusammenhang eine komplette Modernisierung oder nur einzelne Maßnahmen. Im Rahmen eines Ausbaus zu einem KfW-Effizienzhaus beträgt die Fördersumme maximal 120.000 Euro, bei Einzelmaßnahmen maximal 50.000 Euro.



Zusätzlich können sich Eigenheimbesitzer die Beratung durch einen Energieexperten fördern lassen. Hier stellt die KfW eine Fördersumme von bis zu 4.000 Euro zur Verfügung. Für die Bewilligung ist die Einbindung eines Experten erforderlich. Zudem kann eine Förderung nur für Gebäude mit einem Bauantrag von vor dem 01. Februar 2002 bewilligt werden.



Achtung: Der Tilgungszuschuss wird für das Erreichen hoher Effizienzstandards vergeben. Im besten Fall erreichen Eigentümer einen Zuschuss von 48.000 Euro. Für Einzelmaßnahmen sind bis zu 10.000 Euro vorgesehen.



Ist eine Nutzung erneuerbarer Energien vorgesehen, lassen sich weitere Förderungen der KfW nutzen. Hier fördert die Kreditanstalt für Wiederaufbau den Einsatz von Energiegewinnungsanlagen.



Einbruchsschutz

Sicherheit für die eigenen vier Wände ist elementar. Seitens der KfW kann ein Zuschuss für das Erreichen hoher Sicherheitsstandards in eine Modernisierung eingebunden werden. An dieser Stelle gehören nicht nur Eigentümer zum begünstigten Personenkreis. Auch Mieter haben die Möglichkeit, den Zuschuss in Anspruch zu nehmen. Für die Umsetzung der Maßnahmen wird ein Betrag von bis zu 1.600 Euro zur Verfügung gestellt. Mit dieser Summe können verschiedene Maßnahmen – wie der Einbau neuer Fenster oder Türen – gestemmt werden.



Altersgerecht Umbauen

Mit dem Alter verändern sich die Ansprüche an den Wohnraum. War eine XXL-Badewanne lange wichtig, spielt die ebenerdige Duschkabine ab einem gewissen Zeitpunkt eine größere Rolle. Durch die KfW wird für die altersgerechte Modernisierung mit dem Ziel einer Verringerung von Barrieren eigens ein Förderkredit zur Verfügung gestellt.



Mit der Fördersumme von bis zu 50.000 Euro können einerseits Wohnraum modernisiert oder umgebaute Immobilien erworben werden. In der Praxis sind zusätzlich noch Zuschüsse vorgesehen – für eine weitere Barrieren Reduzierung und den bereits angesprochenen Einbruchsschutz. Gefördert wird in diesem Zusammenhang ausschließlich Wohnraum beziehungsweise der Ersterwerb von entsprechend barrierearm ausgebautem Wohnraum.

BAFA-Förderung: Heizung besonders günstig

Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle haben viele Eigentümer anfangs nicht auf dem Radar, wenn es um Förderungen für die Immobilienmodernisierung geht. Dabei lohnt sich der Blick gerade im Hinblick auf die energetische Komponente. Für den Einbau neuer Heizungstechnik stellt das BAFA einen umfassenden Förderkatalog zur Verfügung.

Durch das Bundesamt werden sowohl das Heizen mit Erneuerbaren Energierohstoffen als auch eine Modernisierung der bestehenden Heizung gefördert. Letzteres umfasst beispielsweise den Umbau von:

Heizungspumpen

Warmwasserzirkulationspumpen

Letztgenannte Förderung basiert auf der Richtlinie über die Förderung der Heizungsoptimierung. Antragsberechtigt ist ein breiter Personenkreis, die Maßnahmen sind nicht ausschließlich auf Privatpersonen beschränkt.

Die Höhe der Förderung ist allerdings auf 25.000 pro Standort begrenzt. Außerdem werden nicht 100% der entstehenden Kosten gedeckt. Durch das Förderprogramm lassen sich lediglich 30% der Modernisierungsnettoinvestition abdecken.

Zu den wichtigsten Förderprogrammen des Bundesamts für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle zählt allerdings das Heizen mit Erneuerbaren Energien. Hier werden unter anderem:

Solarthermie – Nutzung der Sonnenenergie zur Herstellung von Wärmeenergie

Biomasseheizung – klassische Heizungsvariante, die auf nachwachsende Rohstoffe wie Pellets setzt

Wärmepumpenheizung – nutzt Energie aus der Umwelt zur Wärmeenergieerzeugung

EE-Hybrid-Heizungen – greift auf mehrere Energieträger für Wärmeenergie zurück

Gas-Hybridheizungen – setzt Heizgas als Basis für den Hybridbetrieb ein

gefördert. Durch das Förderprogramm werden auch hier nicht die vollen Investitionskosten ersetzt. Hinsichtlich des Fördersatzes gibt es je nach Heizungsart und Gebäudezustand Unterschiede. Beispiel: Während eine Gas-Hybridheizung im Bestand mit bis zu 30% gefördert werden kann, ist diese Möglichkeit im Neubau ausgeschlossen.

Besonders lukrativ kann der Einbau einer Wärmepumpenanlage sein. Hier gibt es im Bestand/Neubau 35% Förderung auf die Investitionskosten. Dabei erweisen sich Luft-Wärmepumpen als immer beliebter und zudem als eine der umweltfreundlichsten Alternativen. Schließlich bezieht eine Luft-Wärmepumpe 75% ihrer Energie aus der Umgebung und nur 25% aus Strom, von dem wiederum ein großer Teil aus regenerativen Energien stammt.

Sofern der Austausch einer Ölheizung stattfindet, erhöht sich der Fördersatz noch einmal um 10%. Damit wird durch das BAFA fast die Hälfte der Investitionskosten gefördert. Neben den genannten Förderungen bietet das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle einen weiteren finanziellen Anreiz – für den Einbau einer Mini-KWK-Anlage. Voraussetzung: Die Anlage überschreitet nicht die Leistungsgrenze von 20 kWel.

Regionale Förderungen – am Beispiel der L-Bank – nutzen

Neben KfW und BAFA bietet sich regelmäßig die Möglichkeit, regional Förderungen in Anspruch zu nehmen. Diese kommen oft von den Landesförderbanken, wie der L-Bank. Für Baden-Württemberg greift diese Immobilienbesitzern mit Geld aus Fördertöpfen unter die Arme.

In den Förderprogrammen stecken ganz unterschiedliche Hilfen. Ein Teil repräsentiert Förderkredite, mit denen sich eine bestehende Immobilie modernisieren oder nach der energetischen Sanierung erwerben lässt. Achtung: Hier muss der Erwerb direkt nach der Modernisierung erfolgen. Ein gutes Beispiel ist hier das Programm „Energieeffizienzfinanzierung – Sanieren“, welches eine Erweiterung des KfW-Programms „Energieeffizienz Sanieren“ darstellt.

Gleichzeitig richtet sich ein Teil der Förderprogramme an Unternehmen und andere juristische Personen, um auch in diesem Segment eine Verbesserung der Energieeffizienz zu erreichen. Ein Beispiel hierfür ist die Ressourceneffizienzfinanzierung für den Mittelstand. Um herauszufinden, welche der regionalen Förderungen besonders gut passt, ist eine Fachberatung nötig. Hier lässt sich auch ausloten, inwiefern eine Kombination mehrerer Förderungen möglich ist.

Fazit: Modernisierungen richtig fördern lassen

Energieeffizienz spielt in der Bauwirtschaft eine große Rolle. Verschärfte Regeln sollen erreichen, dass Energieverluste in der Bewirtschaftung von Wohn- und Geschäftsgebäuden sinken. Eigenheimbesitzer sollen in gleicher Weise angehalten werden, sich Effizienz groß auf die Fahnen zu schreiben. Hierzu stehen inzwischen verschiedene Förderungen zur Verfügung.

Besonders bekannt sind die Programme der KfW. Geht es nur um das Thema Sanierung der Heizung, kann sich das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle als richtige Adresse erweisen. Selbst im regionalen Kontext finden Eigentümer immer wieder finanzielle Hilfen, um eine Modernisierung am Ende nicht beim Geld scheitern zu lassen. Was in jedem Fall dazugehört, ist eine Fachberatung – um sich für eine passende Förderung entscheiden zu können.