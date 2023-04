Inflation und Immobilien: Warum viele Hausbesitzer profitieren

Die Inflation ist derzeit ein leidiges Dauerthema, welches uns wohl noch längere Zeit begleiten wird. Zurzeit ist kaum ein Bereich des Lebens nicht von spürbaren Teuerungen betroffen und auch der Immobilienmarkt hat bereits reagiert. Gerade wenn es um Wohneigentum geht, sind die Zusammenhänge jedoch vergleichsweise komplex und so vermeldete das Statistische Bundesamt zum Jahresende 2022 überraschenderweise einen leichten Preisrückgang. Ob der Aufwärtstrend der letzten Jahre damit gebrochen ist, scheint noch unklar. Branchenexperten wie André Heid sehen in der Anlageimmobilie nach wie vor einen guten Weg zum Aufbau eines passiven Einkommens. Andere betonen die Eignung als Inflationsschutz. Wenn Eigentümer den Hauswert berechnen lassen, sollten sie jedoch immer die Wechselwirkung zwischen Markt und Inflation beachten.

Energiepreise als Inflationstreiber

Seit etwa 10 Jahren waren stetig steigende Preise am Immobilienmarkt die Realität. Ausgerechnet im Jahr der massiven Teuerung fiel der Preis. Für viele Interessenten und auch Eigentümern kam diese Entwicklung recht unerwartet. Laut dem Hauspreisindex EPX lag der durchschnittliche Preis für Eigentumswohnungen im Dezember um rund 4,2 Prozent unter dem Vorjahreswert. Bestandshäuser wurden im selben Zeitfenster rund 3,3 Prozent günstiger. Anders verhielt sich der Preis für Neubauten, der leicht anstieg und sich nun auf einem stabilen Level bewegt. Viele Experten aus der Branche sehen in dieser Entwicklung eine Preiskorrektur und werten den Preisfall gleichzeitig als absehbare Konsequenz der allgemeinen Teuerung. Denn die steigenden Energiepreise für Strom und Gas haben die Investitionsbereitschaft vieler potenzieller Käufer im Laufe des Jahres schrumpfen lassen. Infolgedessen herrscht zurzeit weniger Nachfrage am Markt, wodurch vor allem die Preise von über dem eigentlichen Marktwert gehandelten Immobilien nach unten korrigiert wurden. Haus- und Wohnungseigentümern wird deswegen dringend davon abgeraten, die eigenen Immobilien als Reaktion auf die sinkenden Preise übereilt abzustoßen.

Viele Hauseigentümer profitieren gleich doppelt

Bei den Auswirkungen der Inflation auf den Immobilienmarkt sind zwei Aspekte getrennt voneinander zu betrachten. Einerseits die Folgen für Besitzer von Mietobjekten, andererseits die Auswirkungen auf die Immobilienfinanzierung. Bestehende Kredite, die noch eine lange Zeit laufen, erhöhen sich nicht im Nennwert, sinken aber im gezahlten Gegenwert. Gleichzeitig besteht bei Mietobjekten die Möglichkeit, eine Mieterhöhung zu verlangen. Für bereits finanzierte Wohnungen oder Häuser ist die Inflation daher kein großes Problem. Im Gegenteil: Unterm Strich steigt der Wert der Immobilie oft sogar noch. Da eine Inflation auch eine Anhebung der Zinsen zur Folge hatte, bedeutet dies für Neufinanzierungen gleichzeitig jedoch teurere Kredite. Trotzdem kann sich die Anschaffung lohnen, wenn es sich um eine Anlageimmobilie handelt. In einem Interview auf Startup-Valley stellt Branchenexperte André Heid diesbezüglich klar, welche Vorteile die richtige Kombination aus Eigenheim und vermietbarer Immobilie hat:

„ein selbst genutztes Wohnobjekt [verliert] pro Jahr rund 2 bis 3 % seines Wertes durch die Eigennutzung. […] Wenn Sie jung sind und ein neues Haus oder eine Eigentumswohnung kaufen möchten, sollten Sie stattdessen in Erwägung ziehen, das Objekt in eine Anlageimmobilie umzuwandeln und in diesem Zuge zu vermieten. Für die eigene Nutzung sollten Sie sich ebenfalls ein Mietobjekt suchen. Die Gründe liegen auf der Hand: Alles, was Sie in eine vermietete Eigentumswohnung oder in ein Haus stecken, können Sie steuerlich absetzen.“

Besonders wer vorhat, die Investition zu einer passiven Einkommensquelle auszubauen, sollte sich daher nicht von den Kreditkosten abschrecken lassen. „Bei Vermietung können Sie von Ihrer Investition profitieren, sobald Sie Mieter gefunden haben. Dann können Sie das Geld, das Sie verdienen, in Ihre Immobilie reinvestieren oder es zur Begleichung anderer Rechnungen und Schulden verwenden“, ergänzt Heid an dieser Stelle.

Die Immobilie als Inflationsschutz und zum Vermögensaufbau

Vor allem beim Immobilienkauf können die aktuell sinkenden Preise zusätzlich helfen. Hinzukommen Notverkäufe, bei denen die Preise oft unter dem eigentlichen Marktwert liegen. Oft steht zudem die Annahme im Raum, dass Immobilien ein idealer Inflationsschutz sind. Ob diese Behauptung richtig oder falsch ist, hängt vom Einzelfall ab. Hier spielt die Art der Nutzung ebenfalls eine entscheidende Rolle. Wer in seinen eigenen vier Wänden wohnt, hat den Vorteil, nur die laufenden Kredit- und Betriebskosten zahlen zu müssen. Gleichzeitig sinkt der Wert durch die Eigennutzung jedoch stetig, was sich im Zusammenspiel mit der allgemeinen Teuerung tendenziell negativ auswirkt. Ein Sonderfall sind abbezahlte Immobilien, die als Altersvorsorge dienen. Wird die Eigentumswohnung oder das Haus vermietet, dann lassen sich steigende Kosten meistens an die Mieter weitergeben. Wie hoch die bleibende Rendite ausfällt, hängt dabei stark vom Standort ab. Laut André Heid sind es „besonders die Ballungszentren und die bekannten Großstädte, die seit Jahren stetig steigende Renditen garantieren.“

Der ermittelte Verkehrswert als wichtiger Anhaltspunkt

Damit das Vorhaben „Vermögensaufbau mit Immobilien“ gelingt, braucht es jedoch auch die richtige Strategie. Häufig besteht diese darin, sich langfristig zu vergrößern. Wer Mieteinnahmen erzielen möchte, der schafft sich in den seltensten Fällen direkt ein ganzes Haus an, sondern steigt stattdessen mit einer kleinen Eigentumswohnung ein. Nach 10 bis 15 Jahren kann diese zu einem passenden Zeitpunkt verkauft werden. Im Idealfall reinvestieren die Verkäufer den erzielten Gewinn direkt wieder in ein Objekt, welches noch höhere Renditen verspricht. Während des letzten Jahrzehnts kannte der Immobilienmarkt nur den Aufwärtstrend, weshalb sich durch ein möglichst langes Herauszögern des Verkaufs der Gewinn aus dem Verkauf steigern ließ. Heutzutage ist es aufgrund der inflationsbedingten Schwankungen nicht mehr ganz so einfach, weshalb es sich immer lohnt, den aktuellen Verkehrswert im Auge zu behalten. An dieser Stelle kommen professionelle Wertermittlungsverfahren ins Spiel. Nur so lassen sich recht zuverlässig Preise bestimmen, die den Maximalpreis entsprechend dem Verkehrswert voll ausschöpfen.