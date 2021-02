  Für Ostern basteln – Karten und Co. mit Sticker, Stempel und anderen Ideen personalisieren

Die elektronische Kommunikation bestimmt mehr und mehr den Alltag. Da sind handgeschriebene Grüße zu Ostern etwas ganz Besonderes. DIY-Osterkarten machen nicht nur dem Empfänger eine Freude, sondern auch dem Versender. Bei kleinen Bastelprojekten im Familienkreis können auch schon kleinere Kinder schöne Ergebnisse erzielen. Wenn aus bunten Fingerabdrücken fantasievolle Ostereier, Osterhasen, Küken oder Lämmchen entstehen, haben Kinder ihren Spaß. Die Karten lassen sich dann noch mit persönlichen Grüßen, Stickern und Stempelmotiven vervollständigen.

Welche Materialien sind geeignet?

Als Grundlage für die Karten dient Tonkarton in verschiedenen Farben oder im Handel erhältliche Kartenrohlinge, die einfach zu verzieren sind. Zum Verzieren und Dekorieren gibt es vielfältige Möglichkeiten. Größere Kinder können Motive aus Tonkarton ausschneiden und zusammenbauen und so beispielsweise einen Osterhasen mit einem Korb voller Eier auf die Karte zaubern. Kleinere Kinder können ihre Finger als Stempel benutzen. Wenn die Kinder noch recht klein sind, eignen sich spezielle Fingerfarben für Kleinkinder am besten. Ganz unbedenklich sind selbst gemachte Fingerfarben aus Mehl und Wasser. Wenn dann etwas Farbe im Mund landet, ist das nicht so schlimm. Größere Kinder ab etwa 6 Jahren können schon mit Wasserfarben malen. Diese lassen sich mühelos wieder mit Seife abwaschen. Es ist sinnvoll, den Kindern alte Kleider, ein altes Shirt oder einen Malkittel anzuziehen. Mit Buchstabenstempeln und schönen Osterstickern bekommen diese Karten den letzten Schliff. Kleinere Kinder können die Karten mit verschiedenen selbst gemachten oder gekauften Stempeln verzieren.

So geht das Stempeln mit den Fingern

Um einen kleinen Osterhasen auf die Karte zu stempeln, ist hellbraune Wasser- oder Fingerfarbe notwendig. Die Wasserfarbe wird mit einem feuchten Pinsel aufgetragen, während die Kinder bei den Fingerfarben einfach ihre Fingerkuppe in die Farbe tauchen und dann schon losstempeln können.

Ist die Farbe am Finger, zunächst einen Abdruck auf das bunte Papier drücken. Etwas überlappend direkt darunter den nächsten Fingerabdruck machen. So entstehen Kopf und Körper des Osterhasen. Lässt die Deckkraft der Farbe nach, den Finger einfach wieder einpinseln oder in die Farbe tunken.

Wenn die Farbe auf dem Papier getrocknet ist, einfach noch Augen, Ohren und Nase aufzeichnen. Das geht am besten mit Buntstiften. Mit einem grünen Stoffband am unteren Rand sieht es aus, als würde sich die Hasenfamilie im Rasen tummeln.

So wird ein Handabdruck zum Osterhasen

Um aus einem Handabdruck einen Osterhasen zu machen, einfach den Handteller und Zeige- sowie Ringfinger mit Farbe bepinseln. Dann drückt das Kind seine Hand auf die gewünschte Karte. Die Handfläche bildet den Kopf, die beiden Finger die Ohren des Hasen. Sobald die Farbe getrocknet ist, mit Filzstift ein Gesicht aufmalen. Mit dem Schriftzug „Frohe Ostern“ beispielsweise aus Buchstabenstempeln, einem Fertigstempel mit Schriftzug oder einfach von Hand geschrieben, wird die Karte fertig verziert.

Kartoffelstempel für Ostern

Kartoffelstempel sind sehr beliebt bei Kindern. Dazu die Kartoffeln in der gewünschten Größe in der Mitte durchschneiden. Jetzt mit einem Messer Muster in die Schnittfläche schnitzen. Ist der Stempel wie gewünscht, die Unterseite mit Wasserfarbe bepinseln und auf die Karte drücken. Diese Bastelei ist etwas für größere Kinder, die schon ein wenig Übung mit einem Messer haben. Auch diese Karten lassen sich mit Buchstabenstempeln oder bunten Stickern noch verzieren.

Eine Osterkarte mit Schmetterlingen

Für Schmetterlinge ist es besonders schön, wenn sie bunt werden. Dafür ist es wichtig, bei jedem Farbwechsel den Pinsel gründlich auszuspülen, damit die neue Farbe schön sauber bleibt. Zur Gestaltung eines Schmetterlings sind jeweils zwei gegenüberliegende Fingerabdrücke notwendig. Beim Aufdrücken sollten die Fingerspitzen nach innen zeigen. Wenn die Farbe trocken ist, bekommt der Schmetterling in der Mitte noch einen Körper, der sich mithilfe eines Stifts leicht aufzeichnen lässt. Wer mag, kann den Körper auch zuerst aufs Papier zeichnen, dann ist es einfacher, die Tupfenpaare für die Flügel zu setzen.

Bunte Fingerabdrücke als Ostereier

Eine schöne, bunte Grußkarte entsteht, wenn auf der ganzen Karte bunte Fingerabdrücke verteilt sind. Damit die Abdrücke eine perfekte Eierform bekommen, die Finger schön auf dem Papier abrollen. Wenn alle Farbkleckse mit einer Buntstiftlinie verbunden sind, die zum oberen Kartenrand führt, sieht es aus, als würden die Ostereier an Bändern hängen.

Niedliche Lämmchen drucken

Süße Lämmchen entstehen nach dem gleichen Prinzip. Sie kommen besonders gut in einer liebevoll arrangierten Osterdekoration zur Geltung. Wenn kleinere Kinder die Lämmchen drucken, können ältere Geschwister oder die Eltern helfen, filigrane Bunststiftverzierungen oder Ostergrüße anzubringen. So wird der kreative Bastelspaß zu einem unterhaltsamen Nachmittag für die ganze Familie.

Kreative Osterbräuche

Ostern war vor langer Zeit ein heidnisches Frühlingsfest. Heute ist es ein christliches Fest. Die Osterbräuche allerdings sind eine bunte Mischung auch heidnischen und christlichen Traditionen.

Das Bemalen der Ostereier

Ein toller vorösterlicher, kreativer Spaß ist das Bemalen der Ostereier. Hier kann die ganze Familie dabei mithelfen, Hühnereier, Styroporeier, Eier aus Kunststoff, Holz und anderen Materialien bunt zu verzieren. Die Kunstwerke schmücken am Ende den traditionellen Osterstrauß, der auf Wohn- oder Esszimmertisch steht. Bis Ostern kann dann jeder die kleinen Kunstwerke bewundern.

Eier suchen

Süßigkeiten, kleine Geschenke und Eier zu suchen, ist vor allem für die Kinder ein echtes Highlight an Ostern.

Das Osterfeuer

Osterfeuer zu entzünden, ist ein Brauch, der auf die alten Germanen zurückgeht und auch heute noch in vielen Regionen verbreitet ist. Dem alten Glauben zufolge bringt der Sprung über das Osterfeuer Glück. In einigen Regionen gibt es öffentliche große Osterfeuer. Alternativ kann sich jeder sein eigenes kleines Osterfeuer im Garten entzünden.

Osterkerzen

Osterkerzen sind besonders groß und brennen traditionell auf dem Altar, vom Ostergottesdienst bis Himmelfahrt. Eine kleine Osterkerze ist eine hübsche Dekoration für den Ostertisch.

Osterhasen

Bestimmte Tiere stehen schon immer mit dem Osterfest in Verbindung. Am bekanntesten ist hier der Hase, der die Geschenke bringt. In manchen Ländern ist dafür das Osterküken zuständig.