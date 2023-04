Fünf Dinge, die Sie zum Thema Verkehrsalarme wissen sollten

(djd-p). Haben Sie auch das Gefühl, dass der Verkehr in unseren Städten und auf den Autobahnen immer mehr zu- statt abnimmt und noch stressiger wird? Dieser Eindruck täuscht nicht: Anfang 2022 waren in Deutschland knapp 48,5 Millionen Autos zugelassen, fast 300.000 mehr als Anfang 2021. Und in einer "Staumetropole" wie München stand man 2022 im Schnitt 74 Stunden im Stau, rechnerisch mehr als drei ganze Tage und Nächte. Für ein Plus an Sicherheit in einem herausfordernden Verkehrsgeschehen können Verkehrsalarme sorgen. Das sollten Sie dazu wissen:

Je besser Ihr Überblick über das Verkehrsgeschehen auf Ihrem Weg ist, desto sicherer und souveräner bewegen Sie sich im Straßenverkehr. Zeitgemäße Verkehrsalarme zeigen Ihnen auf einem gut sichtbaren und ausreichend großen Farbdisplay und per Warnton an, auf welche Hindernisse Sie achten müssen und welchen Abstand Sie aktuell noch zu diesem Hindernis haben. Verkehrsalarme zeigen Ihnen Geschwindigkeitsbeschränkungen und Ihre aktuelle Geschwindigkeit an und warnen Sie vor einem Stau oder einer verschmutzten Fahrbahn.

Nicht nur aus Sicherheitsgründen ist es wichtig, dass Sie Ihre Geschwindigkeit im Auge behalten, Überschreitungen können inzwischen auch richtig teuer werden, seit Ende 2021 werden Temposünder deutlich stärker zur Kasse gebeten. Den aktuellen Bußgeldkatalog können Sie sich beispielsweise hier anschauen, bei acht Punkten in Flensburg wird Autofahrerinnen und Autofahrern nun bereits die Fahrerlaubnis entzogen.

Moderne Verkehrsalarme wie Saphe Drive Pro beispielsweise können Sie als Navi gekoppelt mit Apple CarPlay und Android Auto anwenden. Dieser Premium-Verkehrsalarm erfordert zwar ein Abonnement, das jedoch den Vorteil hat, dass Sie stets auf die neuesten Updates und Funktionen zurückgreifen können. Dieser Verkehrsalarm bezieht seine Daten im Sekundentakt von einer Community, bestehend aus gut elf Millionen Nutzern (unter anderem mit Daten von blitzer.de).

Warum sollten Sie im laufenden Verkehr einen Verkehrsalarm nutzen und keine App? Vor dem Einsteigen müssen Sie nicht daran denken, eine App zu starten, das bedeutet, dass Sie Ihr Smartphone gar nicht bedienen müssen. Die Infos befinden sich zwar in einer App - aber ist diese einmal heruntergeladen und installiert, koppelt sie sich automatisch mit Ihrem Smartphone und dem Verkehrsalarm. Die korrekte Kopplung wird durch einen Piepton und ein Blinken bestätigt. Danach koppelt sich das Gerät automatisch, wenn Sie sich dem Auto nähern.

Auf Verkehrsalarmen sind häufig auch Apps wie blitzer.de hinterlegt. Während Gadgets, die vor Gefahrenstellen warnen, in Deutschland erlaubt sind, gilt dies nicht für technische Helfer, die über Geschwindigkeitskontrollen informieren. Im Ausland ist die Rechtslage teilweise anders, in Deutschland droht bei Entdeckung durch die Polizei ein Bußgeld. Deshalb lässt sich diese Funktion etwa beim Saphe-Verkehrswarner ganz einfach deaktivieren.