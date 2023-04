Elektronische Signatur Alternative aus Europa

Elektronische Signaturen bringen den Gewinn an organisatorischer Sicherheit durch Verifikation sowie die Zeitersparnis durch eine digitale Abwicklung in Einklang miteinander. Überall dort, wo eine Unterschrift für organisatorische bzw. administrative Abläufe notwendig ist, erhebt die bisweilen träge Bürokratie ihr grausiges Haupt. Es entstehen Wartezeiten und Unsicherheiten, wenn eine benötigte Unterschrift (noch) nicht vorliegt. Eine digitale Signatur verkürzt hier die Wege dramatisch! Notfalls kann sie gar aus dem Home Office geleistet werden. Ein entsprechender Anbieter, der eine leicht zu realisierende Möglichkeit für elektronische Signatur bietet und in Europa rasch an Traktion gewinnt, ist Yousign.

Elektronische Signatur könnte die dokumentierte Unterschrift bald ablösen

Alles muss schnell gehen! Workflow-Optimierungen durch digitale Automatisierung und eine zunehmende „On-Demand"-Haltung der Verbraucher haben Routinen schlanker und Zeitbudgets hektischer gemacht. Sogar die Überprüfung unserer Identität gegenüber einem Dienstleister, der die KYC-Standards beherzigen und die Vertragsfähigkeit von Kunden sicherstellen muss, kann praktisch von jetzt auf gleich erfolgen, indem ein Personalausweis via Raster eingescannt und anschließend in einem Video-Chat vom Besitzer präsentiert wird. So sind gar Formalitäten, die früher unweigerlich Tage dauerten, jetzt binnen weniger Minuten erledigt! Ein Dokument unterschreiben und den entsprechenden „Papierkram“ an jemand anderen schicken zu müssen, wirkt im Vergleich dazu geradezu archaisch.

Doch jetzt erleben wir die Automatisierung der Bürokratie, bei der die elektronische Signatur eine Schlüsselrolle spielen könnte!

Die Vorteile der elektronischen Signatur liegen auf der Hand

Es mag abgedroschen klingen, aber wahr ist es dennoch: Zeit ist Geld! Je einfacher die Arbeit, desto schneller wird sie erledigt. In wettbewerbsintensiven Bereichen müssen wir nach Abkürzungen suchen, um unsere Arbeit schneller (ohne qualitative Einbußen) abzuschließen. Denn wenn wir es nicht tun, stehen die Chancen gut, dass es jemand anderes tun wird. Dies ist einer der Hauptgründe, warum die elektronische Signatur immer mehr adaptiert wird. Sie hat den Zeitaufwand für das Einreichen und Versenden von Dokumenten erheblich reduziert! Und darüber hinaus reduziert sie eine Fülle von Ausgaben, die bislang für die Büros aller Arten von Unternehmen obligatorisch waren. Die Möglichkeit, Dokumente auf dem Bildschirm zu signieren, führt zu einer Reihe von Kostensenkungen und Zeitersparnissen:

Die signierten Dokumente müssen nicht ausgedruckt oder gescannt werden. Dies reduziert den Papierabfall und die entsprechenden Kosten. Nachhaltigkeit, Kosten- und Zeitersparnis gehen Hand in Hand!

Diese Einsparung von Papierdokumenten reduziert das Ausmaß an Ablage enorm! Anstatt sperrige Aktenschränke zu pflegen, können die signierten Dokumente jetzt im digitalen Format bleiben – mit allen Vorteilen, die dies für die Archivierung und Dokumentensuche hat! Anstatt den Zeigefinger zu benetzen und den mühsamen Prozess der Suche nach einem Ordner oder einer Akte zu durchlaufen, hat man jetzt jederzeit die technischen Hilfsmittel komfortabler Suchsysteme zur Verfügung. Das spart Frust – und abermals Zeit!

Signierte Dokumente müssen meist irgendwohin übermittelt werden. Traditionell über einen Postdienst. Die digitale Signatur macht dies völlig obsolet! Denn eine elektronische Signatur ermöglicht digitale Möglichkeiten, ein Dokument sofort an einen Empfänger zu senden. Abgesehen davon, dass Geld für Postdienste gespart wird, erweist sich dies als die mit Abstand größte Zeitersparnis!

Da keine Postdienste beteiligt sind, ist das Risiko eines Datenverlusts durch 3rd-Party-Fehler fast vollständig aufgehoben! Dies bedeutet einen Zugewinn an organisatorischer Sicherheit.

Die Verwendung einer elektronischen Signatur ist dank Stiften und Pads, die für diese Aufgabe entwickelt wurden, genauso intuitiv wie das Signieren eines Dokuments mit einem normalen Stift. Es gibt praktisch keine Lernkurve!

Wirtschaftlich, administrativ und sogar ökologisch betrachtet ist eine digitale Unterschrift dem altgedienten Unterschreiben eines Dokuments in jeder Hinsicht überlegen. Entsprechend groß ist die Akzeptanz, welche dieser Ansatz bereits erfährt.

Wie rechtssicher ist eine digitale Signatur?

Prinzipiell können elektronische Signaturen bereits als weitgehend rechtssicher gelten. Und soweit es innerbetriebliche Abläufe betrifft, reichen digitale Unterschriften für rechtssichere Verifikation in der absoluten Mehrzahl der Fälle vollkommen aus. Wenn ein Unternehmen also seine interne Kommunikation via der Adaption elektronischer Signaturen auf Vordermann bringen will, dann steht dem rechtlich nichts im Wege.

Lediglich wenn es um Vertragsabschlüsse mit anderen Unternehmen oder Kunden sowie um Behördenkommunikation geht, mag es sein, dass diese (neben der elektronischen Signatur) begleitende Verifikationen der Identität vornehmen müssen, damit die digitale Unterschrift auch in solchen Fällen eine adäquate Rechtssicherheit aufweist. Das kann zum Beispiel über Zertifikatsdateien geschehen.

Yousign – Heimvorteil für europäische Unternehmen!

Einer der bekanntesten Anbieter für elektronische Signaturen ist Docusign. Jedoch hat dieser Anbieter seinen Sitz in den USA, was mit einigen Unwägbarkeiten behaftet ist. Allem voran weil sich Docusign, als amerikanischer Anbieter, amerikanischen Standards und Rechtsanforderungen verbunden fühlt. Das hat nicht zuletzt mit Blick auf den Datenschutz einige gewichtige Implikationen, da Docusign die anfallenden Daten auf amerikanischen Servern speichert. In Europa bzw. in der EU steht der Datenschutz auf dem unerschütterlichen Fundament der Grundrechte (informelle Selbstbestimmung). In den USA hingegen ist der Datenschutz Gegenstand der Verbraucherrechte und somit Teil des ungleich volatileren Wirtschaftsrechts.

Gerade diese Datenschutz Implikation ist dabei nicht nur graue Rechtstheorie. In den USA gibt es praktisch kein branchenübergreifendes Datenschutzgesetz. Die Handhabe sensibler, personenbezogener Daten unterliegt weitgehend der Selbstregulierung durch Wirtschaft und Privatpersonen. Und die jüngere Vergangenheit in den USA hat gezeigt, dass Rechtsbeschlüsse wie der Patriot Act (immerhin wirksam von 2001 bis 2020) Datenschutz quasi per Dekret weitgehend aufweichen können. So gestattete der Patriot Act polizeilichen Bundesbehörden und Geheimdiensten Zugriff auf US-Server – ohne die Notwendigkeit einer richterlichen Anordnung. Sprich: Das konnte quasi vollkommen im Verborgenen geschehen! Allein auf Verdachtsmomente hin, die alles zwischen nachvollziehbar, vage und willkürlich sein konnten.

Nach europäischem Grundrechtsverständnis erscheint so ein leichtfertiger und zugleich weitreichender Eingriff kaum nachvollziehbar. Wer also auf einen Service Provider für elektronische Signatur zurückgreifen möchte, ohne auf den launenhaften und fundamental gar zu leicht anfechtbaren Datenschutz in den USA angewiesen zu sein, für den ist Yousign die naheliegende Docusign Alternative! Denn Yousign unterhält Server ausschließlich im EU-Raum – und somit auf dem Boden eines Datenschutzes, der im Grundrecht verankert ist!

Yousign wurde überdies mit Blick auf europäische Richtlinien konzipiert und bietet eIDAS-konforme eSignaturen, die bereits für eine Vielzahl von Verträgen genutzt sowie schnell und sicher über die Plattform von Yousign verschickt werden können. Yousign an sich ist in Minutenschnelle installiert, intuitiv und einfach zu benutzen. Ratgeber, eine Demo sowie eine kostenlose Testversion gestatten, sich rasch und unverbindlich in den Umgang mit der Yousign Signatur einzuarbeiten.

Die Unterschrift der Zukunft ist elektronisch

Die aussichtsreiche Zukunft der elektronischen Signaturen ist durch die wachsende Akzeptanz derselben in modernen Unternehmen offensichtlich. Und je akribischer sie angewendet werden kann, umso schneller und weitreichender wird sie sich durchsetzen. Insbesondere die Korrespondenz mit biometrischen Daten könnte alsbald zur völligen Rechtssicherheit elektronischer Unterschriften führen. Konkret sollen diese biometrischen Weiterentwicklungen Sicherheitsaspekte technologisch bereichern. Transaktionen könnten viel sicherer sein und durch High-End-Chips angetrieben werden.

Kurz gesagt: Die Zukunft der elektronischen Signaturen sieht aus technologischer Sicht ziemlich rosig aus. Der Markt für elektronische Signaturen ist sowohl deutlich als auch schnell gewachsen und wird in Zukunft voraussichtlich, unter dem Eindruck biometrischer Technologien, noch eine Schippe drauflegen.

Sie müssen sich nur folgende Frage stellen: Wollen Sie zu den „early adaptors“ gehören, die technische Fortschritt zu gegebener Zeit vorteilhaft wahrnehmen? Oder zu den Nachzüglern, die endlich ihren Papiercontainer entlasten wollen?