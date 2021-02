  Ehevertrag - unromantisch oder notwendig?

Paare planen ihre bevorstehende Hochzeit normalerweise während der Himmel noch voller Geigen hängt und sie die Welt durch eine rosarote Brille sehen. In diesem Zustand ist alles der Romantik untergeordnet und der Gedanke an eine mögliche Trennung und deren Folgen liegt in weiter Ferne.

AdUnit urban-intext1

Daher ist für viele die Vorstellung, einen Ehevertrag abzuschließen, völlig unromantisch und ein solcher fällt daher für die Mehrzahl der Paare unter den Tisch. Sollte es später allerdings trotzdem zur Trennung kommen, findet dieser Prozess oftmals nicht mehr im Guten statt. Und nur ein rechtzeitig abgeschlossener Ehevertrag kann dann das Schlimmste verhindern. Doch wer sollte einen solchen Vertrag abschließen und wer kann darauf verzichten? Lässt sich das überhaupt so pauschal sagen?

Was ist ein Ehevertrag?

Das Familien- und Eherecht wird im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) geregelt, das noch eine alte Rollenverteilung zugrunde legt. Die Partner werden darin in ihren traditionellen Rollen gesehen. Die Frau regelt Haushalt und Kindererziehung und der Mann geht arbeiten. Im Falle einer Trennung steht die Frau dann jedoch ohne Arbeit und ohne Einkommen da und ist auf die finanzielle Unterstützung des Mannes angewiesen.

AdUnit urban-intext2

Welche Punkte werden im Ehevertrag geregelt?

Im Vertrag geht es hauptsächlich um den Güterstand, den Unterhalt im Falle der Scheidung sowie die spätere Altersversorgung. Ab dem Tag der standesamtlichen Trauung gelten die gesetzlichen Regelungen und die Partner leben in einer Zugewinngemeinschaft – sofern sie nicht durch den Ehevertrag etwas anderes vereinbaren.

AdUnit urban-intext3

Güterstand

AdUnit urban-intext4

Falls es zur Scheidung kommt, wird der Zugewinn während der Ehe ausgeglichen. Alternativ können sich die Ehepartner für eine andere Form des Güterstandes entscheiden. Möglich sind die Gütertrennung oder die Gütergemeinschaft, sogar ein kompletter Ausschluss ist machbar. Welche Regelung sich für welches Paar am besten eignet, sollte im Idealfall im Beratungsgespräch mit einem Notar geprüft werden. Er ist später aufgrund der Formerfordernisse auch für die Beurkundung des Vertrages zuständig.

Eine wichtige Rolle bei der Entscheidung für den Güterstand spielt bei multikulturellen Ehen das internationale Recht. Darüber hinaus sind auch das Alter, der Vermögensstand oder die persönlichen Vorstellungen der Partner mitzuberücksichtigen. Wer sich nicht sofort entscheiden möchte, kann auch im Laufe der Ehe noch einen solchen Vertrag abschließen. Wenn die Ehe bereits gescheitert ist oder in absehbarer Zeit ein Ende der Verbindung erwartet wird, können die Ehegatten auch im Rahmen einer Scheidungsfolgenvereinbarung wichtige Punkte vereinbaren.

Unterhalt

Dieser Punkt spielt besonders dann eine Rolle, wenn ein Ehegatte, der bisher vielleicht nicht erwerbstätig war oder zu alt und zu krank dafür ist, eigenes Geld zu verdienen, nicht für seinen Unterhalt sorgen kann. In diesem Fall muss ihn der Partner gemäß seiner finanziellen Mittel nach der Trennung finanziell unterstützen. Hier greifen zwar gesetzliche Regelungen, aber bereits im Ehevertrag können im Vorfeld davon abweichende Festlegungen getroffen werden. So ist es beispielsweise auch denkbar, die Höhe der Unterhaltszahlung einzuschränken. Über die möglichen Alternativen kann der Notar die Parteien beraten.

Altersversorgung

Hier geht es um den Versorgungsausgleich, der Rentenanwartschaften, die während der Ehe erworben wurden. Auch diese werden im Falle einer Trennung entsprechend ausgeglichen. Dabei kommt es aber nicht auf das Vermögen der einzelnen Partner an, sodass möglicherweise später bei der Trennung ein Ungleichgewicht entsteht. Dies sollte daher ebenfalls nach einer ausführlichen Beratung durch den Notar individuell im Ehevertrag festgelegt werden.

Welche Regelungen können in einem Ehevertrag getroffen werden?

Es gibt viele Punkte, die darin aufgenommen werden können. Für jedes Paar sind allerdings andere Themen wichtig und daher sollten diese nur auf Basis einer unparteiischen Rechtsberatung (Notar) vereinbart werden.

Zu diesen Möglichkeiten gehören:

Bei Gewerbetreibenden die Mitarbeit im Betrieb des Ehegatten.

Festlegung des Wohnsitzes.

Festlegung, in welcher Religion die Kinder erzogen werden.

Regelungen für den Todesfall eines Ehepartners.

Regelungen für den Trennungs- oder Scheidungsfall.

Regelungen zum Namensrecht (Ehe- und Kindernamen).

Regelungen zur Ehewohnung und zum Familienunterhalt.

Steuerliche Festlegung.

Vereinbarungen zum Güterstand.

Vereinbarungen zur Kindererziehung.

Zuordnung von bestimmten Gegenständen (Eigentum) oder Hausrat.

Für wen empfiehlt sich ein Ehevertrag?

Üblicherweise ist es unerlässlich, jeden Einzelfall genau zu prüfen, da es keine pauschalen Antworten zu dieser Frage gibt. Es gibt allerdings Paare, bei denen einige Indikatoren für einen Ehevertrag sprechen.

Beispiele hierfür sind (diese Aufzählung ist nicht abschließend):

Ein Partner führt ein Unternehmen oder besitzt Immobilien, die vom Zugewinnausgleich ausgenommen sein sollen. Besonders bei Gewerbetreibenden ist es riskant, keine Regelung zu treffen, da das Betriebsvermögen später dem Zugewinnausgleich zum Opfer fallen könnte. Unter Umständen müsste dann sogar ein Teil des Betriebes dafür verkauft werden. Dies soll der Ehevertrag ausschließen.

Vermögende Ehegatten wünschen sich beim Ausgleich im Trennungsfall eine Höchstgrenze.

Bei einem Vermögensgefälle (einer „Diskrepanz-Ehe“), bei der einer vermögend ist und der andere nichts besitzt, kann der reiche Partner ausschließen, dass er nur des Geldes wegen geheiratet wird, indem er den Unterhalt für den Fall einer Trennung durch den Ehevertrag in der gesetzlichen Mindesthöhe festlegt.

Beide Partner stehen im Berufsleben, verdienen gut und sind kinderlos, sodass sie keine Regelungen über eine spätere Altersversorgung oder einen Zugewinn treffen möchten.

In einer Ehe zwischen zwei Partnern aus unterschiedlichen Ländern, sollte festgelegt werden, dass im Scheidungsfall das deutsche Recht gilt.

Mythen um den Ehevertrag

Es wird immer wieder vermutet, dass ein Ehevertrag davor schützen kann, für die Schulden des Partners zu haften oder dass er einen Partner absichert, eine eventuelle Schenkung nicht mit dem anderen Partner teilen zu müssen. Tatsächlich gestaltet sich dieser Punkt wie folgt:

Ein Ehepartner haftet nur für die Schulden des Partners, wenn er diese durch eine vertragliche Verpflichtung mitübernommen hat. Beispielsweise beim gemeinsamen Auto- oder Wohnungskauf oder durch den Abschluss einer Bürgschaft.

Wenn ein Ehegatte eine Schenkung oder Erbschaft erhält oder eine große Summe im Lotto gewinnt, so handelt es sich dabei nicht um einen Zugewinn. Diese Summen werden allerdings zum Anfangsvermögens des Beschenkten gerechnet, was sich später bei der Berechnung des Endvermögens und des Zugewinnausgleichs bemerkbar macht. Das Endvermögen ist nämlich dann reduziert und der Ausgleich wird ohne die Schenkung berechnet.

Warum gilt der Ehevertrag als unromantisch?

Während der Planung der bevorstehenden Hochzeit und des gemeinsamen Lebens sind sehr viele Dinge zu berücksichtigen, die mit positiven Gefühlen verbunden sind. Allein die Wahl der Art der Hochzeit (am Strand oder in einem Schloss) beinhaltet heute sehr viel mehr Möglichkeiten als in früheren Zeiten. Es gibt sogar mehrere Alternativen zum gemeinsamen Familiennamen.

Zu diesem Zeitpunkt möchten sich die wenigsten Paare mit einer möglichen Trennung, der Unterhaltszahlung oder der Regelung für das Sorgerecht ihrer Kinder sowie dem möglichen Verkauf des gemeinsamen Hauses beschäftigen. Viele nutzen daher die Möglichkeit, den Vertrag erst nachträglich, wenn überhaupt, abzuschließen.

Warum ist er dennoch wichtig?

Ein Ehevertrag kann im Einzelfall Vorteile bei der steuerlichen Veranlagung mit sich bringen – aber nur, wenn die Ehegatten nicht in einer Zugewinngemeinschaft leben. Scheidungen laufen außerdem nicht immer ruhig und geordnet ab, sodass häufig mit großen Problemen während der Trennung zu rechnen ist. Eine Diskussion um Unterhaltsregelungen ist dann erheblich komplizierter und es ist bedeutend einfacher, sie bereits in den guten Zeiten „für alle Fälle“ festzulegen.

Gibt es eine Alternative zum Ehevertrag?

Es ist auch möglich, eine Scheidungsfolgenvereinbarung zu treffen. Sie kann sogar noch verhandelt werden, wenn eine Scheidung bereits im Raum steht. Diese Vereinbarung muss allerdings, um der Form zu genügen, unbedingt notariell beurkundet werden. Möglich wäre ansonsten auch eine gerichtliche Protokollierung beim Scheidungstermin.

In einer solchen Vereinbarung können dann alle Punkte geregelt werden, die für eine möglichst einvernehmliche Scheidung hilfreich sind. Zu dem Zeitpunkt, wenn die Ehe bereits in Scherben liegt, hindern keine romantischen Gefühle die Partner mehr daran, an folgende Themen zu denken: