Drucken wird niemals überflüssig – nur der Qualitätsanspruch steigt

Allzu oft werden Digitalisierung und Druckerei gegeneinander ausgespielt und behauptet, dass Druckerzeugnisse inzwischen überflüssig sind. Dem ist allerdings nicht so. Obwohl inzwischen viele Inhalte online zugänglich sind, erfreuen sich Bücher, Broschüren, Plakate, Visitenkarten oder mithilfe von Druck personalisierte Produkte großer Beliebtheit. Der Bedarf steigt und Unternehmen wie WIRmachenDRUCK erweitern ihr Sortiment und suchen regelmäßig nach Möglichkeiten, die Qualität ihrer Druckerzeugnisse zu steigern und weiter zu expandieren.

Modernisiert, automatisiert, digitalisiert – Druck in exzellenter Qualität

Zugegeben, die Digitalisierung beeinflusst inzwischen auch die Arbeit von Druckereien. Anstatt sich gegen diese Entwicklung zu sträuben, sind sie erfolgreicher durch die zunehmende Implementierung digitaler Prozesse. Als eine Ursache für den steigenden Bedarf von Online-Druckereien gilt die breitgefächerte Produktpalette, die im Idealfall von der Abizeitung bis zum Zollstock reicht. Unternehmen wie WIRmachenDRUCK bieten heute über 40.000 Produkte in mehr als fünf Millionen(!) möglichen Druckvariationen an.

Die Digitalisierung ist insofern hilfreich, weil Druckereien ihren Kunden die Möglichkeit bieten können, von einem unkomplizierten und weitestgehend automatisierten Bestellprozess zu profitieren. Automatisierung und Digitalisierung versetzen Kunden zudem in die Lage, rund um die Uhr bestellen zu können. Mit ein paar Klicks: ohne großen Aufwand und auch ohne vertieftes Fachwissen kann der Kunde die für in passenden, individuellen Druckprodukte gestalten. Auch den dazugehörigen Druckauftrag kann er mit wenigen Mausklicks zusammenstellen und abschicken. Dieses wird nach seinem Eingang mithilfe eines hochmodernen Maschinenparks bearbeitet.

Aufgrund der Internetpräsenz und einem unternehmenseigenen Online-Shop haben sich viele Druckereien zu Online-Druckereien entwickelt. So müssen Kunden nicht mehr den Weg bis zur Druckerei auf sich nehmen, sondern die Produkte und Leistungen der Druckerei sind mithilfe des Internets anschaulicher denn je.

Die Bestellung selbst ist durch die strukturierten und übersichtlichen Seiten der Online-Shops sehr einfach. Die Online-Druckereien haben Bestellsysteme mit einer Vielzahl von Zahlmethoden entwickelt, die es dem Kunden umso leichter machen. Die Erfahrungen hinsichtlich der Performance von Online-Shops zeigen, dass mit der Anzahl von Bezahlarten die Zahl der Bestellungen und Auftragserteilungen steigt. Dies gilt selbstverständlich auch für Online-Druckereien.

Was moderne Druckereien ebenfalls auszeichnet, ist ihr großes Verantwortungsbewusstsein hinsichtlich Umwelt- und Ressourcenschutz. Um den weltweiten Baumbestand und damit den Wald als Ökosystem für spätere Generationen zu erhalten, bieten sie ihren Kunden immer häufiger FSC® zertifizierte Produkte an. Aufgrund des Wissens, dass sich beim Drucken Emissionen nicht gänzlich vermeiden lassen, beteiligen sich viele Druckunternehmen zusätzlich an Klimaschutzprojekten, wie sie etwa von der Umweltorganisation ClimatePartner initiiert werden.

Digitalisierung minimiert Fehlerquoten und steigert die Qualität

Durch die zunehmende Automatisierung bzw. Digitalisierung können Prozesse in den Druckereien mit immer weniger Fehlern glänzen und in kürzerer Zeit bearbeitet werden. Wo früher Mitarbeitende eine Vorlage erst herunterladen, händisch erstellen und dann zum Druck wieder an die Maschine schicken mussten, da wird heute der gesamte Druckauftrag mittels vorprogrammierten Workflows vollkommen automatisiert im System der Druckmaschine platziert und zeitnah ausgeführt. Dies bietet mehr Spielraum, der Druck wird darüber hinaus kostengünstiger, weil er fehlerfrei ist und nicht wiederholt werden muss.

Die Auflagen mögen in den letzten Jahren etwas gesunken sein, da Privatpersonen digitaler leben. Was sich dadurch zeitgleich erhöht hat, sind die Anforderungen an die Qualität der Druckerzeugnisse auf Seiten der Kunden. Individualität und Personalisierung bieten starken Mehrwert, ebenso wie die Verbindung zwischen verschiedenen Formen der Werbung durch Druckerzeugnisse bester Qualität. Immer komplexere Motive, Logos oder Schriftzüge in immer besserer Druckqualität sind das, was Kunden heute suchen.

Dafür nutzen Druckereien immer modernere Technologien und greifen auf verschiedene Varianten des Digitaldrucks (z. B. Transferdruck, Sublimationsdirektdruck, Latex- oder Pigmentdruck) bzw. des Siebdrucks (etwa rasterlosen Strichdruck oder 4-C-Rasterdruck) sowie weitere hochkomplexe Druckmethoden wie beispielsweise Offsetdruck zurück.

Positive Geschäftsentwicklung und der Wunsch nach Expansion

Viele Online-Druckereien haben sich auch mithilfe der Digitalisierung und Automatisierung zu international tätigen Unternehmen entwickelt. Oft sind mehrere hundert oder tausend Mitarbeitende für sie tätig. Das erfolgreiche Geschäftskonzept Online-Druckerei ist komplexer geworden, ruft dennoch nach Expansion und so sucht WIRmachenDRUCK verstärkt nach Druckpartnern.

Möglichkeiten für Synergien sehen wachstumsorientierte Online-Druckereien vor allem für Produzenten von Büchern, Broschüren und Katalogen. Es besteht aber auch eine große Offenheit für neue Druckprodukte. Als Kooperationspartner kommen daher auch Druckereien aus den Bereichen Offsetdruck, Digitaldruck, Large Format (LFP) oder Merchandising in Betracht. Bei einer Kooperation können die neuen Partner sehr stark von den weltweiten Rohstoffkontingenten, vorteilhaften Partnerkonditionen sowie hochautomatisierten Workflows profitieren, auf die sie durch eine Zusammenarbeit Zugriff hätten.

Ein wesentlicher Vorteil von Partnerschaften zwischen Druckereien besteht in der verstärkten Internationalisierung und Vernetzung in der Nische. Ein weiterer Vorteil liegt darin, dass sich mit einer zunehmenden Zahl von Druckpartnern die Effizienz bei der Ausführung von Druckaufträgen erhöhen wird, was wiederum zu größerer Zufriedenheit der Kunden führt. Die Folge werden eine verbesserte Kundenbindung und vollere Auftragsbücher sein. Denn die Menschen werden von digitalen Angeboten zunehmend überfordert und sehnen sich nach Bildern in Realität, die Druckereinen seit Jahrzehnten bieten.