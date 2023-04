Disney Plus bereichert die vielfältige Streaming-Welt, setzt jedoch seinen Nutzern Grenzen

Ob Klassiker oder Neuerscheinung, Walt-Disney-Filme sind bei Jung und Alt beliebt. Strömten Fans vor noch nicht allzu langer Zeit in die Kinos, um die spannenden Geschichten von Bambi, Dumbo, Arielle und dem König der Löwen zu verfolgen, machen sie es sich heute oftmals einfach auf der heimischen Couch vor dem PC gemütlich. Laut Statistik nutzen rund 29 Prozent der Deutschen mindestens einmal wöchentlich Streaming-Dienste, 13 Prozent sogar täglich. Den höchsten Marktanteil im Jahr 2021 hielt Netflix (33 Prozent), gefolgt von Amazon Prime (24 Prozent) und Disney Plus (10 Prozent). Letzterer gilt als großer Newcomer, der seinen berühmten Kollegen erfolgreich Konkurrenz macht.

Einige Fakten zu Disney+

DisneyPlus ist der offizielle Streaming-Dienst für alles, was mit Walt Disney zu tun hat. Neben den unvergesslichen Klassikern stehen Inhalte von Marvel, National Geographic, Pixar, Star Wars etc. auf dem Programm. Seine offizielle Einführung fand am 20. November 2019 in Kanada, den Niederlanden und Vereinigten Staaten von Amerika statt. Mittlerweile sind weitere Länder hinzugekommen. Geplant ist, dass Disney+ in naher Zukunft weltweit verfügbar sein wird.

Obwohl der Streaming-Dienst noch nicht überall genutzt werden kann, verzeichnet er herausragende Zahlen: Laut dem Unternehmen hatte er in den ersten drei Monaten nach Einführung bereits mehr als 28 Millionen User gewonnen. Damit übertraf es sämtliche Prognosen – zu Ungunsten von Netflix, das im gleichen Atemzug über eine Million Kunden an Disney+ verlor.

VPN für Sicherheit, Anonymität und Online-Freiheit

Experten gehen davon aus, dass Disney Plus ohne die Einschränkungen auf seiner Website, die bei der Verwendung von VPNs bestehen, noch weit mehr Abonnenten verzeichnen könne. Fakt ist: Bei den Nutzern sorgen sie für ein immer schwierigeres Erreichen, verwenden diese für Disney Plus Streamen ein sicheres VPN. Dabei gibt es immer mehr Filmfreunde, die von den Vorteilen des Virtual Private Networks überzeugt sind. Zu seinen Pluspunkten zählen:

höchstmögliche Online-Privatsphäre

Sicherheit

Anonymität

große Online-Freiheit, die unabhängig von geografischen Beschränkungen ist

Blockieren von IP-Adressen

IP-Adressen gehören bekanntermaßen zu VPN-Diensten. Von verschiedenen Websites werden sie blockiert, beispielsweise von Disney+. Damit wird es Liebhabern der Walt Disney-Filme schwer gemacht, sie in aller Gemütlichkeit von Zuhause aus zu genießen und trotzdem von Online-Sicherheit zu profitieren. Die einzige Lösung für sie ist, die VPN abzuschalten. Dies geht jedoch automatisch mit einem geringeren Schutz für den Online-Verkehr einher.

Wie erhält man Zugang zu Disney Plus?

Disney+ bietet seinen Nutzern abwechslungsreichen Animationsspaß, der bei ihnen gut ankommt. Bevor man einsteigen kann, muss zunächst ein Disney Plus-Konto eingerichtet werden. Das Verfahren ist denkbar einfach, wenn sich die persönliche IP-Adresse in einem der Länder befindet, in denen die Veröffentlichung von Disney+ bereits erfolgt ist. Ein interessantes Angebot des Streaming-Dienstes stellt die kostenlose siebentätige Testversion dar, die Nutzer erhalten, wenn sich ihm anschließen. Die einzelnen Schritte für den Zugang zu Disney Plus stellen sich wie folgt dar:

Aufsuchen der disneyplus.com-Seite

„Kostenlose Testversion“ anklicken

Eingabe der E-Mail-Adresse, Klick auf „Zustimmen und fortfahren“

Erstellung eines Passwortes, danach „Weiter“ anklicken

Auswahl des Abonnements, der Zahlungsmethode und Eingabe der persönlichen Daten

schlussendlich Klick auf „Zustimmen und abonnieren“

Wissen sollten Interessenten, dass die Auswahl des kompletten Paketes inklusive ESPN+ sowie Hulu die Option der kostenlosen Testversion ausschließt. Kunden haben die Möglichkeit, entweder ein Monats- oder Jahres-Abonnement abzuschließen. Zur Verfügung stehen zwei Zahlungsmethoden: entweder mit Kreditkarte oder PayPal.

Drei VPN-Anbieter zur Disney Plus-Nutzung

Ein negativer Aspekt von Disney+ ist die aktive Blockade der IP-Adressen bekannter VPN-Anbieter. Damit werden eingefleischte Fans der Walt Disney-Produktionen praktisch gezwungen, sowohl ihre Privatsphäre als auch Sicherheit in den Hintergrund zu drängen. Es gibt praktisch nur Schwarz oder Weiß, zumindest in den Ländern, in denen Disney Plus noch nicht veröffentlicht ist. Allerdings ist eine gute Alternative vorhanden: Einige VPN-Anbieter verfügen über Server, die das Anschauen von Disney Plus Streams ermöglichen. Damit werden User nicht ausgeschlossen, nur weil sie auf einen hohen Sicherheitsaspekt Wert legen. Nachstehend stellen wir drei dieser VPN-Anbieter vor:

ExpressVPN

Er zielt speziell auf den Zugang zur Disney Plus-Website ab. Um diesen zu erhalten, muss der richtige ExpressVPN-Surfer ausgewählt werden. Dieser muss sich entweder in

Australien,

Kanada,

den Niederlanden

oder USA

befinden. Der Anbieter ist bekannt für seine außergewöhnlich schnellen VPNs, eine zusätzliche Pufferung ist nicht erforderlich. Grundvoraussetzung ist selbstverständlich, dass Nutzer die Disney+ Streaming-Plattform abonniert haben.

NordVPN

Aktuell gilt es mit mehr als 5.000 Servern in über 60 Ländern als eine der besten und größten VPNs. Die Geschwindigkeit der meisten Server ist herausragend, darüber hinaus zählt NordVPN zu den sichersten seiner Art. Weitere Vorteile sind Benutzerfreundlichkeit und Zuverlässigkeit. Für den Genuss der beliebten Disney Plus-Angebote ist ein amerikanischer, australischer oder niederländischer VPN-Server erforderlich. Es sollen jedoch noch weitere hinzukommen.

Surfshark

Gleichfalls ist Surfshark ein namhafter VPN-Dienst. Er ist noch relativ jung, trotzdem verfügt er bereits über einen erstklassigen Ruf. Zu seinen Pluspunkten gehören:

keine Protokollierung der Nutzung

zahlreiche Server und Standorte, die ausnahmslos die Nutzung von Disney Plus ermöglichen

Verzicht auf Einschränkung der Geräteanzahl

vergleichsweise günstig

Legalität von VPNs

Die Nutzung von VPN-Diensten ist in den meisten Ländern, darunter auch Deutschland, legal, solange sie nicht für illegale Taten missbraucht werden. Ausnahmen stellen China und Russland dar, die aufgrund restriktiver Internetgesetze die VPN-Nutzung stark einschränken. In Nordkorea und im Irak ist sie sogar illegal.