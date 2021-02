  Die Glasindustrie - ein facettenreicher Hidden Champion

Wenn von Industrie die Rede ist, dann denken die meisten an große Produktionsanlagen. Doch was genau hinter den Toren stattfindet, das ist kaum einem bewusst. Über regionale Unternehmen, die vor Ort produzieren, lassen sich noch am ehesten einige Vermutungen anstellen. Doch wer oder was verbirgt sich eigentlich hinter der Glasindustrie, die ein beinahe schon alltägliches Gut in nahezu jeden Haushalt bringt? Und wieviel wird hier tatsächlich produziert?

Bundesverband meldet Einbruch im Jahr 2019

Zuerst ein Blick in die Zahlen: So verkündet der Bundesverband Glasindustrie e.V. im Jahresrückblick etwa einen zahlenmäßigen Einbruch. Die Branche erweist sich aber im Gegensatz zu anderen dennoch als äußerst stabil. So ist der Gesamtumsatz um 2,4 Prozent gesunken. In konkreten Zahlen bedeutet dies einen Rückgang von 10,05 auf 9,81 Milliarden Euro. Grund hierfür sei ein rückläufiger Auslandsumsatz, der um 8,5 Prozent gesunken sei. Das Plus im Inland von 2,4 Prozent konnte die rückläufigen Zahlen in Summe kaum mehr ausmerzen. Allerdings hatten die Schwankungen keine Auswirkungen auf die Anzahl der Mitarbeiter, die konstant über 56.000 liegt.

Auch die verschiedenen Bereiche der Glasindustrie präsentieren sich zahlenmäßig recht unterschiedlich:

Das meiste Glas fließt in die Bauindustrie – im Berichtsjahr 2019 lag der Anteil bei 47,4 Prozent.

Zu den weiteren, größeren Abnehmern zählen die Ernährungs- und Getränkeindustrie (mit 15,9 Prozent) und der Chemie-Pharma-Kosmetik-Sektor (mit 11,7 Prozent).

Die Automobilindustrie (8,3 Prozent), Haushalt und Gastronomie (4 Prozent), sowie Kunststoff- und Textilindustrie (3 Prozent) gehören hingegen zu den kleineren Kunden der Glasindustrie.

Welche Glasbereiche sind wirtschaftlich besonders stark?

Die Glasindustrie teilt sich in verschiedene Bereiche auf. So waren im Jahr 2019 etwa 18 Betriebe in der Flachglasherstellung aktiv und beschäftigten 4.038 Mitarbeiter. 2.014.000 Tonnen Glas stellten diese insgesamt her. Der Flachglasveredelung nahmen sich hingegen 200 Unternehmen mit 25.297 Arbeitnehmern an. Außerdem wurden 4.089.000 Tonnen Behälterglaswaren gefertigt – von insgesamt 31 Betrieben und 9.568 Arbeitskräften. Weitere 28 Unternehmen und 4.462 Mitarbeiter produzierten 130.000 Tonnen Hohlglas und 399 Tonnen Wirtschaftsglas. Hinzu kommen 341.000 Tonnen Glasfasern, die von 4.248 Mitarbeitern in 39 Firmen hergestellt wurden. Schließlich wurden noch 277.000 Tonnen Gebrauchs- und Spezialglas in 78 Betrieben mit 8.409 Arbeitnehmern produziert. Dieser Zahlenvergleich zeigt auch, dass die Veredelung – und nicht etwa die Herstellung – aktuell den größten Glasindustrie-Sektor darstellt.

Ein Blick in die Glasindustrie in Deutschland und der Region

Zahlen helfen jedoch nur bedingt dabei, zu verstehen, was sich hinter der Glasindustrie in Deutschland eigentlich verbirgt. Denn in den Hallen der Firmen, die sich zur Glasindustrie zählen, geht es mittlerweile um weit mehr als nur um reine Glasherstellung. Stattdessen hat sich ein eigener Bereich innerhalb des Sektors entwickelt, der die Glasindustrie qualitativ hochwertiger und effizienter macht.

Maschinenbauer und Glasproduzent in einem Betrieb

Ein Beispiel hierfür ist die Firma LiSEC, die sich auf den größten Glasindustrie-Sektor, die Flachglasverarbeitung und -veredelung, fokussiert hat und hierfür Maschinen, Services und Automationslösungen anbietet. Im Detail bedeutet das, dass das Unternehmen Sortier- und Zuschnittssysteme, einzelne Komponenten sowie Produktionslinien für Verbund- und Isolierglas entwickelt und fertigt und damit der Glasindustrie den nötigen Maschinenpark zur Verfügung stellt.

Um als Maschinenbauer den Anforderungen gerecht zu werden, setzt LiSEC auf eine Inhouse Glasverarbeitung im sogenannten Kompetenzzentrum GLASTECH Produktions- und Verfahrenstechnik GmbH. Die Idee dahinter? Die Maschinenbauer bekommen so die Herausforderungen der Glasproduzenten hautnah mit und können dahingehend passende Lösungen erfinden. Zum Sortiment des Unternehmens gehört Isolierglas in verschiedenen Varianten, Sicherheitsglas sowie die Bereiche Glasbearbeitung und Druck.

Zwischen Firmenjubiläum und Firmenpleite

Die Firma ZIPPE aus der Region, die im Jahr 2020 ihr 100-jähriges Firmenjubiläum feierte, zählt ebenfalls zur Glasindustrie – sie widmet sich jedoch Scherben- und Gemengesystemen. Traurige Nachrichten kamen hingvegen Ende 2020 aus Mannheim. Dort hat die Saint Gobain Glasfabrik, die 1853 gegründet wurde, die letzte Produktionsstätte für immer geschlossen und damit auch die letzte Glasproduktionssparte, die Solarsparte, gekappt.

Global Player meldet gutes Jahresergebnis

Ein Global Player im Bereich der Glasherstellung ist die Schott AG, die Ende 2020 vermeldete, trotz Corona ein gutes Jahr hinter sich zu haben. In Zahlen bedeutet das einen weltweiten Umsatz von 2,24 Milliarden Euro und damit eine Umsatzsteigerung um 2,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Produktion und Vertrieb sitzen in 34 Ländern. Dort sind 16.500 Mitarbeiter beschäftigt. Die Produkte der Schott AG sind in vielen Kernmärkten sicht- und spürbar, obgleich natürlich nicht jeder Verbraucher direkt erkennen kann, dass sich hinter einem verglasten Gebäude Spezialgläser oder im Smartphone biegsame Covergläser von Schott befinden.

Seine Systemrelevanz hat der Hersteller auch in der Corona-Pandemie unter Beweis gestellt: 11 Millionen Verpackungen für Medikamente und Impfstoffe verlassen jährlich die Schott-Produktionsstätten. In einem Pressebericht des Unternehmens heißt es, dass drei von vier Pharmaproduzente ihren Covid-19-Impfstoff in Schott-Gläser füllen. Ein Glücksgriff war in diesem Zusammenhang die Erweiterung der Produktionsanlagen im Jahr 2019, die eine Erhöhung der Produktionsleistung im 2020 schnell möglich gemacht hat.