Den eigenen SCHUFA-Score verbessern: diese Dinge helfen dabei

Ob Kredit, Autokauf, Miet- oder Handy-Vertrag: Nahezu jede Kauf- und Mietentscheidung hängt auch davon ob, wie es um den eigenen SCHUFA-Score bestimmt ist. Wer bereits ein leicht erhöhtes Risiko besitzt, erhält mitunter nicht die besten Konditionen. Bei einem schlechten Score ist es oftmals sogar unmöglich, überhaupt bestimmte Verträge abzuschließen. Es gibt aber einige Maßnahmen, mit denen man den SCHUFA-Score verbessern kann.

Was genau ist eigentlich die SCHUFA?

Bei der Schufa handelt es sich zunächst um eine deutsche Wirtschaftsauskunftei, die privatwirtschaftlich organisiert ist. SCHUFA ist dabei die Abkürzung für die Bezeichnung „Schutzgemeinschaft für allgemeine Kreditsicherung“. Die SCHUFA hat ihren Sitz in Wiesbaden und stellt eine sogenannte Gemeinschaftseinrichtung der kreditgebenden Wirtschaft dar.

Sie sammelt für ihre Vertragspartner solche Daten, die sie vor einem Verlustgeschäft bei der Kreditvergabe absichern sollen. Im Kern verfügt die SCHUFA über Datensätze von allen Personen, die jemals aktiv am Wirtschaftsleben teilnehmen oder teilgenommen haben. Dadurch besitzt die Schutzgemeinschaft auch Daten über die jeweilige Bonität von mehr als 66 Millionen natürlichen Personen. Basis hierfür stellen Kauf- und Miet- oder Kreditverträge dar. Ziel ist es, Personen und ihre Zahlungsfähigkeit besser einzuschätzen. Davon hängen viele wichtige Entscheidungen für den potenziellen Käufer, Mieter oder Kreditnehmer ab.

Was ist ein Score und warum ist er so wichtig?

Der Score stellt bei der SCHUFA ein zentrales Element zur Bewertung der Kreditwürdigkeit einer Person dar. Möchte ein Kreditinstitut einen Kredit vergeben, erfolgt in der Regel eine SCHUFA-Abfrage. Dabei erhält man den SCHUFA-Score des potenziellen Kreditnehmers. Der Score zeigt das jeweilige Ausfallrisiko an, welches aufgrund der gesammelten Daten bei der Person vermutet wird. Es wird hier zwischen SCHUFA-Basisscore und SCHUFA-Score unterschieden. Der Basis-Score stellt das Ausfallrisiko in Prozenten dar, während es beim SCHUFA-Score eher ein Orientierungswert ist.

Wie verbessert man seinen SCHUFA-Score?

Die SCHUFA hat in Deutschland einen entscheidenden Einfluss darauf, ob man seine Wunschwohnung mieten, einen Handyvertrag abschließen oder per Finanzierungskredit ein neues Auto kaufen kann. Hinzu kommt eine Reihe von Verträgen, vor deren Abschluss ebenfalls der SCHUFA-SCORE abgefragt wird. Es geht dabei nicht immer nur darum, ob ein Vertrag oder Kauf überhaupt zustande kommt.

Vielmehr hängen vom dem SCORE oftmals auch die jeweiligen Vertrags- und Finanzierungskonditionen ab. Deshalb ist es immer ratsam, den eigenen SCHUFA-Daten genauer unter die Lupe zu nehmen. Online gibt es viele Tipps, was man diesbezüglich unternehmen kann. So erklärt unter anderem Younited Credit, wie man den Schufascore verbessern kann:





· TIPP 1: SCHUFA Auskunft beantragen

· TIPP 2: Falsche und fehlerhafte Einträge löschen lassen

· TIPP 3: Mögliche Datenquellen reduzieren

· TIPP 4: Kreditanfragen reduzieren

· TIPP 5: Alle offenen Rechnungen bezahlen

SCHUFA Auskunft beantragen

Es besteht die Möglichkeit, dass jede natürliche Person in Deutschland eine SCHUFA-Abfrage kostenlos erhält. Die Abfrage wird auf SCHUFA-Webseite selbst durchgeführt. Die kostenlose Variante enthält allerdings nur die Kopie der bei der SCHUFA gespeicherten Daten zur jeweiligen Person. Möchte man mehr erfahren, ist dies bei der SCHUFA kostenpflichtig. Dafür erhält man zusätzlich die tagesaktuelle Berechnung der Bonität und den offiziellen Nachweis der eigenen Bonität (Original-Zertifikat) zur sicheren Weitergabe an Dritte.

Überprüfung der Daten auf Fehler

Sobald man die benötigten Unterlagen hat, sollten diese auf mögliche Fehler hin überprüft werden. Gerade bei sehr häufig vorkommenden Vor- und Nachnamen-Kombinationen kommt es durchaus zu Fehleintragungen.

Falsche und fehlerhafte Einträge löschen lassen

Sobald man fehlerhafte Einträge entdeckt hat, sollte man diese unbedingt bei der SCHUFA löschen lassen. Da die SCHUFA erst mit dem jeweiligen Unternehmen in Kontakt treten muss, kann die Löschung einige Zeit dauern. Generell sind auch bestimmte Löschfristen zu berücksichtigen.

Mögliche Datenquellen reduzieren

Je mehr Kreditkarten und Konten man besitzt, desto mehr Daten landen auch bei der SCHUFA. Insbesondere eine hohe Anzahl an verschiedenen Kreditkarten wird durchaus kritisch gesehen kann entsprechend negativ bewertet werden.

Kreditanfragen reduzieren

Sicherlich ist es vernünftig, sich vor dem Abschluss eines Kredites mehrere Angebote einzuholen. Doch Obacht: Jede Kreditanfrage wird von der SCHUFA registriert und wirkt sich mitunter negativ auf den eigenen Score aus. Anstelle einer normalen Kreditanfrage sollte man sich deshalb besser nach den jeweiligen Konditionen informieren. Anfragen dieser Art, sind für den Score nicht relevant und werden auch nicht aufgenommen.

Rechnungen und Raten pünktlich bezahlen

Rechnungen sollten stets pünktlich bezahlt und Mahnungen entsprechend vermieden werden. Wer häufig säumig ist, wird das in seinem SCHUFA-Score entsprechend merken. Dies gilt auch für den Fall, sobald Kreditraten nicht oder nur unregelmäßig zurückgezahlt werden.

Fazit: Die Bonität mit einem besseren SCHUFA optimieren

Die SCHUFA beeinflusst durch ihre Datensammlung das Leben von Millionen von Menschen. Wer keinen guten SCHUFA-Score aufweisen kann, hat oftmals Probleme, einen Kredit zu bekommen oder bestimmte Verträge abzuschließen. Auch hängen die jeweiligen Vertragskonditionen vom SCHUFA-Score ab. Dennoch ist man nicht ganz machtlos. Vielmehr kann man durch einige Maßnahmen den eigenen SCHUFA-Score verbessern. Die besten Tipps hat dieser Artikel dabei aufgezeigt.