Das Weihnachtsgeschäft in wirtschaftlich unruhigen Zeiten – So bleibt man erfolgreich

Budgetkürzungen, hohe Inflation und Konsumflaute stellen vielen Unternehmen gerade vor dem wichtigen Weihnachtsgechäft vor Herausforderungen. Wie kann man mit innovativen, nachhaltigen Ideen und passenden Produkten überzeugen? Warum ist eine funktionierende Kommunikation nach innen und außen für Unternehmen existenziell? Diese und auch die Frage, wie man auch in Krisen unternehmerisch erfolgreich bleiben kann, erklärt Eileen Liebig, Gründerin und CEO von Online Event Box im Gespräch.

Viele Branchen bangen um das anstehende Weihnachtsgeschäft - Wie bereiten Sie sich vor?

„Als Unternehmerin muss ich mich darauf einstellen, dass viele Firmen über weniger Budget verfügen und die Nachfrage aufgrund der aktuellen Krisensituation und der wachsenden wirtschaftlichen Unsicherheit niedriger ist. Außerdem tendieren viele Unternehmen mittlerweile wieder dazu, Live-Events dem Online-Event vorzuziehen. In diesem Fall stellen wir unsere Geschenkboxen zu Verfügung. Diese wird auf Wunsch als Geschenk verpackt.

Bei unseren Geschenkeboxen achten wir zudem darauf, dass sie zu 100% recyclebar und plastikfrei sind. Damit sind sie nicht nur innovativ, sondern auch nachhaltig. Schließlich wird dem Klima zuliebe für jede verkaufte Event-Box ein Baum gepflanzt!“

Können Sie uns Ihre Einschätzung zur gesamtwirtschaftlichen Situation mit Hinblick auf das Weihnachtsgeschäft geben? Welche Veränderungen erwarten Sie?

„Dieses Jahr ist von Extremen geprägt. Entweder es soll total teuer sein oder es heißt: sparen, sparen, sparen.

Es werden zum Teil Budgetvorstellungen fernab von der Realität genannt. Oder es gibt Firmen, die gern so viel wie möglich für ihr Kunden und Mitarbeiter ermöglichen möchten und wo es nicht um den Betrag pro Person geht, sondern um die Wertschätzung und um hochwertige Produkte. Ein ziemlicher Spagat dieses Jahr, den wir durch eine Erweiterung unseres Angebots aber annehmen können. Wir haben z. B. Low-Budget Boxen entwickelt, welche schon ab 8 EUR erhältlich sind.

Daneben transformieren wir derzeit die Online Event Box und werden 2023 mit einem neuen Produkt durchstarten, welches in allen Firmen einen Bedarf wecken wird. Denn es gibt nicht nur eine Insolvenzwelle, sondern auch eine Welle an Kündigungen durch Unzufriedenheit am Arbeitsplatz. Wir werden für jede Firma eine Lösung bieten, welche sowohl Kunden, Geschäftspartnern als auch Mitarbeitenden mehr Wertschätzung entgegenbringt.“

Wie gehen Sie als Unternehmerin mit Krisensituationen um?

„Ich habe mein Unternehmen zur Krisenzeit gegründet. Ich war im sechsten Monat schwanger und die Pandemie brach gerade los. Daher war es mir nicht möglich, weiterhin Events zu organisieren. Wichtig ist es, schnell und flexibel zu bleiben und den Trend zu erkennen. Ich kommuniziere viel mit meinen Mitarbeitenden zur aktuellen Situation, so erhalte ich wichtige Learnings und kann neue Wege ausprobieren und gegebenenfalls Strukturen im Unternehmen anpassen.

Die interne Kommunikation mit meinen Mitarbeitenden ist für mich das A und O. Wir sprechen offen miteinander, wenn wir Unruhe verspüren und gehen dem auf den Grund. Aktuell haben wir keine Krisensituation. Krisen sind bei uns nur dann, wenn wir aufgrund der hohen Nachfrage überlastet sind. Dann schauen wir, wie wir uns gegenseitig unterstützen, um gemeinsam ans Ziel zu kommen. Jeder trägt einen Teil dazu bei! Neulich haben wir alle zusammen Boxen gepackt. Jeder war dabei, egal ob CEO oder Azubi. Wir lieben diese Momente des Zusammenseins. Teambuilding wird bei uns großgeschrieben! Gemeinsame Projekte fördern schließlich die Zusammenarbeit, stärken das Vertrauen ineinander, erhöhen die Motivation und nicht zuletzt bringen sie auch jede Menge Spaß mit sich. Denn eins ist klar: Wenn alle mit anpacken, können wir als Unternehmen Großes schaffen!

Es ist wichtig, handlungsfähig zu bleiben. Das tue ich, indem ich mich immer wieder neu ausprobiere, neue Zielgruppen angehe, neue Funktionen teste und den aktuellen Stand der Firma immer wieder auf die Probe stelle und transformiere. Ich bin niemals zufrieden mit dem IST-Zustand und entwickle mich stetig weiter. Wenn etwas nicht funktioniert, dann werfe ich altem Geld kein neues hinterher, sondern denke um und handle!“

Aus Ihrer Sicht: Wie verändern Krisen das Konsumverhalten?

„Ein wirklich großer Faktor ist die neue und meiner Meinung nach auch wichtige, verstärkte Aufmerksamkeit für die Themen Klimaschutz und Nachhaltigkeit in der Gesellschaft. Diese Faktoren spielen für Kunden, aber auch für Arbeitnehmer eine immens wichtige Rolle. Dazu kommen Energiekrise und Inflation. Es ist festzustellen, dass die aktuellen Krisen zu einem Konsumrückgang führen. Grund dafür sind die veränderten Budgets der Unternehmen, somit haben Unternehmen nicht mehr so viel Geld, um gemeinsame Events zu planen. Abhilfe könnte ein Online-Event schaffen. Ein Online-Event ist nicht nur kostengünstiger, sondern weitaus nachhaltiger als ein reguläres Event. Online können alle Unternehmen problemlos zusammentreffen, welche global miteinander arbeiten. Der Trend hat sich durchgesetzt: Viele Firmen finden es überflüssig, wegen eines Meetings in den Zug oder in das Flugzeug zu steigen. Dennoch möchte ich zukünftig analoge Tools anbieten, um die Events eindrucksvoller zu gestalten.

Dieses Jahr möchten viele Unternehmen wieder live zusammensein. Aber es gibt auch viele Unternehmen, die global aufgestellt sind und es genießen, dass es Firmen wie unsere gibt. Wir werden ein wichtiger Bestandteil der Meeting- und Feierkultur im Business Bereich bleiben. Eben weil wir die beste Alternative zur Live-Zusammenkunft sind.“