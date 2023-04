Das richtige Shampoo für jeden Haartyp

Der Haartyp – entscheidendes Kriterium für das Shampoo

Ähnlich, wie es bei der Hautpflege verschiedene Hauttypen gibt, gibt es auch unterschiedliche Haartypen. Der Haartyp ist von Mensch zu Mensch individuell. So gibt es glattes, welliges, lockiges und krauses Haar. Außerdem gibt es feines, dünnes, mitteldickes und dickes Haar. Hinzu kommt noch eine Unterscheidung in trockenes, fettiges und koloriertes Haar. Bei der Haarpflege spielt zudem die Kopfhaut eine Rolle, die trocken, sensibel, fettig und juckend sein kann. Somit gibt es eine Vielzahl an Faktoren, die Einfluss darauf nehmen, wenn es darum geht, das optimale Shampoo zu kaufen. Denn im besten Fall erfüllt dieses alle Anforderungen, die der jeweilige Haartyp erfordert.

Was muss ein gutes Shampoo können?

Eine schonende und gleichzeitig effektive Reinigung und tiefenwirksame Pflege ist beim Haarewaschen von zentraler Bedeutung. Ein gutes Haarpflegeprodukt sorgt zusätzlich für gute Kämmbarkeit und Haarglanz. Zur Pflegewirkung gehören zudem die Regeneration der Haarspitzen und eine optimale Versorgung der Haare mit Feuchtigkeit.

Die Auswahl an Haarpflegeprodukten ist enorm groß, jedoch ist nicht jedes Produkt für jeden Haartyp geeignet. Es gilt beim Kauf auf die Pflegeeigenschaften zu achten.

Der Markt hält eine Vielzahl an Haarpflegeprodukten bereit © pixabay.com | Engin_Akyurt (CCO Creative Commons)

Wichtige Kriterien für den Kauf eines guten Shampoos

Für den Kauf des optimalen Shampoos sollten weder Produktverpackung noch Duft oder der Preis ausschlaggebend sein. Entscheidend ist – wie bereits erwähnt – der Haartyp, denn dieser bestimmt die Anforderungen an die Pflege. Hinzu kommen noch weitere Faktoren, die auf die Auswahl des passenden Produkts Einfluss nehmen.

Die Kopfhaut

Menschen mit einer normalen und ausgeglichenen Kopfhaut müssen sich hinsichtlich der passenden Haarpflege kaum Gedanken machen. Wer jedoch unter sensibler, trockener und juckender Kopfhaut leidet, sollte zu einem möglichst sanften Shampoo greifen. Dieses trocknet die Haare nicht aus und die Kopfhaut wird nicht zusätzlich gereizt. Ein fettiger Haaransatz hingegen benötigt ein Pflegeprodukt, das möglichst leicht ist und dennoch intensiv und nachhaltig pflegt.

Die Inhaltsstoffe

Geht es um die inhaltliche Zusammensetzung, sollte der Fokus auf möglichst natürlichen Inhaltsstoffen liegen. Inzwischen hält der Markt eine Vielzahl an entsprechenden Haarpflegeprodukten bereit, bei denen auf problematische Substanzen wie Mikroplastik, Duftstoffe, Silikone und Parabene verzichtet wird. Diese Produkte schonen in der Regel auch die Umwelt und gelten als nachhaltig.

Diese Eigenschaften sollte ein gutes Shampoo haben

Jeder Haartyp hat an die Pflege unterschiedliche Ansprüche. Abhängig vom Haartyp sollte das Shampoo spezielle Eigenschaften mitbringen.

Shampoo für fettendes Haar und fettige Kopfhaut

Überaktive Talgdrüsen der Kopfhaut können dazu führen, dass die Haare nach dem Waschen innerhalb weniger Stunden wieder nachfetten. Eine Talgdrüsenüberfunktion kann vererbt sein oder wird durch starken Stress und Hormonschwankungen verursacht.

Shampoos mit einem adstringierenden (zusammenziehenden) Effekt passen zu diesen Pflegebedürfnissen und helfen dabei, dass die Balance der Kopfhaut erhalten bleibt.

Shampoo für trockenes und stark strapaziertes Haar

Trockene, strohig wirkende Haare benötigen ein mildes Pflegeprodukt. Ein gutes Shampoo für diesen Haartyp ist bestenfalls frei von Tensiden. Diese fungieren als Schaumbildner, haben aber eine austrocknende Wirkung. Der Fokus sollte auf einem Shampoo mit rückfettenden Substanzen und pflegenden Ölen gegen Trockenheit liegen. Das haareigene Feuchthaltevermögen wird zudem durch Inhaltsstoffe wie Panthenol oder Proteinderivate geschützt. Juckreizlindernde Inhaltsstoffe gegen gereizte Kopfhaut ergänzen das Pflegeprodukt.

Shampoo für feines und kraftloses Haar

Dünnes, feines Haar benötigt Volumen, da es ansonsten schnell kraftlos wirkt. Kreatine sorgen für Elastizität und Struktur der Haaroberfläche und machen das Haar geschmeidiger. In sogenannten Volumenshampoos sind kräftigende Zusätze wie Proteine oder Polymere enthalten. Zusätzlich sorgen pflanzliche Extrakte wie Kollagen für mehr Fülle.

Shampoo gegen Schuppen

Schuppen sind ein Problem, das mit fettiger Kopfhaut einhergeht. In seltenen Fällen kann auch ein Hefepilz Auslöser dafür sein. Ein Anti-Schuppen-Shampoo ist hier das Mittel der Wahl. Ist die Kopfhaut allerdings sehr trocken und sensibel, sollten derartige Shampoos gemieden werden, da sich das Problem trockener Haarschuppen ansonsten verschlimmert. Beruhigende und milde Produkte sind dafür besser geeignet.

Shampoo für koloriertes Haar

Blondiertes und generell gefärbtes Haar benötigt besondere Pflege. Spezialshampoos erhalten die Farbintensität und Leuchtkraft möglichst lange. Koloriertes Haar benötigt zudem tiefenwirksamen Schutz, Nährpflege und Regeneration.

Shampoo gegen Haarverlust

Fülliges und glänzendes Haar gilt sowohl bei Frauen als auch bei Männern als absolutes Schönheitsideal. Um dieses zu erhalten, ist es wichtig, Haarbruch und daraus resultierenden Haarverlust schon frühzeitig mit der richtigen Haarpflege entgegenzuwirken. Wirkstoffe wie Kalzium, Magnesium, Mangan und Zink haben eine stärkende Wirkung und verleihen den Hautzellen auf dem Kopf Energie. Sie stärken brüchiges und dünnes Haar von der Wurzel an. Auch die Aminosäure L-Cystein sowie das Haarstrukturprotein Keratin wirken Haarausfall entgegen und stärken die Haarwurzeln.

2-in-1-Produkte – Ein Tipp, der Zeit spart

Die schnelllebige Zeit trägt dazu bei, dass eine gründliche Haarpflege nicht selten zu kurz kommt. In diesem Fall ist es hilfreich, zu sogenannten 2-in-1-Produkten zu greifen. Sie vereinen Shampoo und Conditioner, was Zeit beim Haarewaschen spart. Das Pflegeshampoo muss gründlich einmassiert werden und sorgt so für gepflegtes und leicht kämmbares Haar.

Da diese Haarpflegeprodukte dünne Haarstrukturen zu stark beschweren, sind sie für diesen Haartyp nicht geeignet. Auch für fettige und trockene Haare sind 2-in-1-Produkte nur bedingt einsetzbar.

Probieren geht über Studieren

Angesichts der Vielzahl an Haarpflegeprodukten ist die Frage, welches denn nun das beste Shampoo ist, gar nicht so einfach zu beantworten. Eine Beratung zum Haartyp (z. B. bei einem Friseur) ist ein erster Schritt, um das passende Shampoo zu finden.

Letztlich gilt: Probieren geht über Studieren. Schließlich ist jedes Haar und jede Haut so individuell wie der Mensch selbst. Daher lässt sich nie genau sagen, welches Shampoo zu einem optimalen Ergebnis führt. Es ist deshalb empfehlenswert, verschiedene Shampoos und auch Conditioner zu probieren, um die optimale Haarpflege für sich zu finden. So lässt sich feststellen, welche Inhaltsstoffe dem Haar zu mehr gesundem Aussehen, Volumen und Glanz verhelfen.

Noch ein Tipp: Haar und auch Kopfhaut verändern sich im Laufe des Lebens. Daher ist es sinnvoll, sich nicht für immer auf ein bestimmtes Produkt festzulegen. Vielmehr ist es ratsam, die Haarpflege stets den individuellen Bedürfnissen anzupassen und die Produkte von Zeit zu Zeit zu wechseln.