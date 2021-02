  Auf diese Punkte kommt es bei der Wahl des Geschäftskontos an

Jeder, der ein Privatkonto hat, der weiß: Einmal abgeschlossen, ist es meist recht zeitaufwändig, das Konto zu wechseln – selbst wenn Wechselangebote verlockend erscheinen und der Wechselservice dafür sorgen soll, dass auch wirklich jeder über die Kontoänderung informiert wird, der Rechnungen überweisen soll oder Abbuchungen tätigen darf. Im Privaten hilft der Wechselservice, im Unternehmen ginge ein Wechsel des Kontos häufig auch mit der Änderung diverser Geschäftsunterlagen einher, denn häufig sind Bankverbindungen auf Rechnungs- und Angebotsvorlagen bereits aufgedruckt. Dementsprechend gilt: Wer die folgenden Punkte berücksichtigt, muss sich im besten Fall nur einmal die Mühe machen, nach einem Anbieter für ein Geschäftskonto zu suchen und die Bankverbindung dann entsprechend kommunizieren.

Wer bietet ein Geschäftskonto?

Ein Geschäftskonto können Unternehmer bei diversen Bankinstituten eröffnen. Regionale Betriebe, wie etwa landwirtschaftliche Unternehmen, tendieren stark dazu, ihre Bankgeschäfte bei der Bank vor Ort abzuwickeln. Von einem IT-Unternehmen würde man hingegen eher erwarten, dass die Finanzen über ein Online Geschäftskonto abgewickelt werden, denn die digitale Onlinewelt ist einem IT-Unternehmen natürlich nicht fremd.

Tipp: Wer als Unternehmen vor der Wahl steht, welcher Geschäftskonten-Anbieter es werden sollte, muss einen Blick auf die unterstützten Rechtsformen legen. Während viele Anbieter klassische Kapitalgesellschaften gerne als Kunden annehmen, haben es Freiberufler häufig schwerer. Unternehmer tun gut darauf, auf einen zuverlässigen Partner zu setzen, der sowohl (digitalen) Service bietet, als auch persönlich ansprechbar ist, wenn Finanzbedarf besteht.

Welche Leistungen sind wichtig?

Ein großer Strauß an Serviceleistungen muss nicht bedeuten, dass es sich um einen besonders guten Anbieter für ein Geschäftskonto handelt. Stattdessen müssen die Leistungen dazu passen, was ein Unternehmer von seinem Finanzpartner erwartet – und dabei handelt es sich meist um die folgenden Faktoren:

Die Kontoführungsgebühren sollten möglichst gering sein. Diese können zwar als Betriebsausgaben steuerlich abgesetzt werden, allerdings raten Experten dazu, Fixpreise sowie Kontingentvereinbarungen vorzuziehen – und keinen Anbieter zu wählen, der jede Einzelleistung in Rechnung stellt.

Abzuwägen ist mit Blick auf die Kontoführungsgebühren, welche Leistungen kostenfrei enthalten sind bzw. in welchem Rahmen kostenfreie Leistungen möglich sind und welche Zusatzgebühren anfallen.

Neben den Kosten, die für den Unternehmer anfallen, sind auch die Leistungen, die der Geschäftskontenanbieter den Unternehmenskunden anbieten kann, von großer Bedeutung. Hier ist zu prüfen, welche Zahlungsoptionen den Kunden angeboten werden können und welche Zahlungsterminals im Unternehmen zum Einsatz kommen können.

Überziehungsrahmen und Kosten, die hierfür anfallen, sollten im Vorfeld geklärt sein. Im besten Fall gibt es eine Art Dispo sowie eine Kreditlinie auf der Kreditkarte. Bei größeren Unternehmen kann es durchaus sinnvoll sein, nach der Option zu fragen, ob Kreditkarten für Mitarbeiter denkbar sind.

Tipp: Service kostet Geld – doch ein Vergleich der Serviceleistungen kann wiederum auch Geld sparen, was bedeutet, dass genau das Geschäftskonto die richtige Wahl ist, das die benötigten Leistungen bietet – und zwar zum möglichst überschaubaren oder zumindest kalkulierbaren Preis.

Auf welche Kosten sollten Unternehmer vor der Eröffnung eines Geschäftskonto achten?

Kontoführungsgebühren, Jahresgebühren für Karten (EC- und Kreditkarten), Gebühren für Ein- und Auszahlungen, Buchungen mit und ohne Beleg sowie Kosten für Kartenterminals sind Faktoren, die Kosten verursachen können – jedoch je nach Anbieter in unterschiedlicher Höhe.

Tipp: Kostenlose Kartenzahlungen gehören mittlerweile zum Standard beim Geschäftskonto. Ein Kontingent an SEPA-Transaktionen hilft dabei, die Fixkosten für das Geschäftskonto im Blick zu halten. Zu vergleichen ist dies mit einer Flatrate beim Smartphone – ist das vereinbarte/gebuchte Kontingent verbraucht, wird ein Aufpreis fällig.

Inwiefern unterstützt ein Geschäftskonto die Buchhaltung im Unternehmen?

Ein Unternehmer sollte im besten Fall seine unternehmerischen Finanzen getrennt von seinem privaten Vermögen abwickeln. Das hat den Vorteil, dass der Unternehmer den besseren Überblick hat, denn über das Geschäftskonto werden ausschließlich Geschäftsfälle abgewickelt. Ein Geschäftskonto ist in jedem Fall der beste Weg, um Ordnung in die Geschäftsbuchhaltung zu bekommen. Und auch wenn es rein rechtlich Selbstständigen, Kleinunternehmern und Freiberuflern erlaubt ist, ihre Bankangelegenheiten auch über das Privatkonto abzuwickeln – zu empfehlen ist das nicht. Eine klare Trennung hilft dabei, den Überblick zu behalten und auch das Finanzamt kann so leichter Geschäftsbuchungen und private Buchungen voneinander trennen. Es kommt in keinem Fall zu Unklarheiten, ob eine Buchung eher privat oder eher geschäftlich zu verstehen ist.

Tipp: Im besten Fall verfügt das Geschäftskonto über eine Schnittstelle zu DATEV. So könnten Buchhalter und Steuerberater die direkte Anbindung nutzen, was ihnen ihre Arbeit erleichtert und ihre Dienstleistung vielleicht sogar günstiger machen könnte. Darüber hinaus ist bei vielen Geschäftskontenanbietern eine Buchhaltungsintegration mit bekannten Buchhaltungssoftwaren denkbar und möglich. Besonders praktisch in der Unternehmenspraxis ist die Option, Unterkonten anzulegen. Diese helfen dabei, die Geschäftsvorgänge auf dem Online-Geschäftskonto noch detaillierter zu strukturieren und zu unterteilen. So kann es beispielsweise Rücklage-Unterkonten geben, die dann regelmäßig von den Einnahmen gespeist werden – und sicherstellen, dass die Abrechnung des Finanzamts sicher beglichen werden kann.