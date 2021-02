  Arbeiten in 2021 – Das ist neu in diesem Jahr

Die Arbeitswelt ist den Strömungen der Zeit unterworfen. Werden entsprechende Gesetzesänderungen beschlossen, treten diese häufig zu Beginn eines neuen Jahres in Kraft – so auch 2021. Ein Überblick über die wichtigsten Änderungen:

Krankenversicherung und Berufskrankheiten

Anders als in den USA, in denen viele US-Bürger trotz der Gesundheitsreform Obama-Care aufgrund hoher Versicherungsprämien nicht krankenversichert sind, besteht in Deutschland eine allgemeine Krankenversicherungspflicht. Seit dem 1. Januar 2021 sehen sich pflichtversicherte Arbeitnehmer folgenden Änderungen gegenüber:

Erhöhte Versicherungspflichtgrenze

Bislang galt für angestellte Beschäftigte eine Grenze von 62.550 Euro, bis zu der sie zu einer Mitgliedschaft in einer gesetzlichen Krankenversicherung verpflichtet waren. Dieser Betrag wurde zu Jahresbeginn um 1.800 Euro erhöht und liegt nun bei 5.362,50 Euro brutto im Monat. Erst mit Überschreitung dieser Verdienstsumme hat der Arbeitnehmer die Entscheidungsfreiheit, in eine private Krankenversicherung zu wechseln.

Höherer Arbeitgeberzuschuss

Wer bereits privat krankenversichert ist, darf sich freuen: Der maximale Arbeitgeberzuschuss steigt aufgrund einer Anhebung der Sozialversicherungswerte von 367,97 Euro auf 384,58 Euro im Monat.

Kürzere Bindungsfrist an gesetzliche Krankenversicherung

Der Wechsel innerhalb gesetzlicher Krankenversicherungen wird vereinfacht. Statt der bislang 18-monatigen Bindungsfrist darf eine Kündigung ab sofort regulär nach zwölf Monaten eingereicht werden.

Gestiegene Beitragsbemessungsgrenze

Die Beitragsbemessungsgrenze in der gesetzlichen Krankenversicherung ist ebenfalls um 1.800 Euro angehoben worden. Damit ist jedes Einkommen ab einer Summe von 58.051 Euro im Jahr beitragsfrei.

Steigende Zusatzbeiträge

Neben dem regulären Satz von 14,6 Prozent erhöhen gesetzliche Krankenversicherungen ihre Zusatzbeiträge von 1,1 auf 1,3 Prozent.

Anerkennung von Berufskrankheiten

Künftig werden Berufskrankheiten von Angestellten auch dann anerkannt, gehen diese ihrer Tätigkeit weiter nach. Gezielte präventive Maßnahmen und Beratungsangebote sollen eine Weiterarbeit ermöglichen und gesundheitliche Verschlechterungen verhindern.

Die Neuregelungen im Sozialgesetzbuch gelten rückwirkend bis 1997 und werden von Berufsgenossenschaften und Unfallkassen trägerübergreifend untersucht.

Digitalisierte Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung

Ausfertigungen von Arbeitsunfähigkeitsversicherungen werden künftig durch den behandelnden Arzt elektronisch an die Krankenkasse des Arbeitnehmers übermittelt. Die Versicherten selbst sind so von der Versendung einer Durchschrift auf regulärem Postweg entbunden.

Arbeitnehmer und Arbeitgeber

Erleichterungen beim Kurzarbeitergeld

Der Bezug von Kurzarbeitergeld wurde verlängert. Wer bis zum 31. März 2021 einen Anspruch auf Kurzarbeitergeld erworben hat, kann dieses nun bis zum Jahresende beziehen. Für eine Auszahlung müssen erneute Anträge bei der lokalen Arbeitsagentur gestellt werden.

Ebenfalls bis Jahresende dürfen Kurzarbeiter anrechnungsfrei einen zusätzlichen Minijob ausüben und sich bei Aus- oder Weiterbildungen um staatliche Förderungen in Form einer 50-prozentigen Übernahme der Sozialversicherungsbeiträge bemühen.

Erhöhung des Mindestlohns

Seit Jahresbeginn beträgt der minimale Stundensatz für erwachsene Arbeitnehmer 9,50 Euro, bis Ende 2022 wird er in halbjährlichen Schritten auf 10,45 Euro erhöht. Bei einer monatlichen Entlohnung darf das Ergebnis der Teilung des Bruttobetrags durch die geleisteten Arbeitsstunden den aktuell geltenden Mindestlohn nicht unterschreiten. Minijobber müssen zur Einhaltung der 450-Euro-Grenze ihre monatliche Arbeitszeit auf 47,37 Arbeitsstunden begrenzen.

Allerdings findet die Neuregelung keine Anwendung auf

Teilnehmer einer Arbeitsförderung

Jugendliche unter 18 Jahren ohne abgeschlossene Berufsausbildung oder mit einer Einstiegsqualifizierung

Auszubildende und Praktikanten

Langzeitarbeitslose während des ersten halben Jahres ihrer Neubeschäftigung

Freiwillig Dienstleistende

Tariflich festgesetzte Mindestlöhne wie im Baugewerbe können höher liegen und sind von den gesetzlichen Mindestlöhnen abzugrenzen.

Zur Einhaltung der Regelungen seitens ihrer Subunternehmer zeichnen Auftraggeber verantwortlich und können bei Verstößen mit bis zu 500.000 Euro belangt werden.

Überbrückungshilfe für Solo-Selbstständige

Bis Juni 2021 erhalten Solo-Selbstständige mit relevanten Umsatzeinbußen Zuschüsse von bis zu 90 Prozent zu ihren betrieblichen Fixkosten. Dabei ist die maximal gewährte Summe auf 500.000 Euro gedeckelt. Alternativ wird eine Neustart­hilfe gewährt.

Regelsatzerhöhung staatlicher Leistungen

Alleinstehende Bezieher von Arbeitslosengeld II, Sozialhilfe oder Grundsicherung erhalten seit Jahresbeginn 14 Euro mehr im Monat.

Höhere Pauschale für Langstrecken-Berufspendler

Bereits im Jahr 2020 erhielten Berufskraftfahrer einen zusätzlichen Pauschalbetrag für Übernachtungen im eigenen Fahrzeug. Ein Jahr später können sich Langstrecken-Berufspendler über eine Erhöhung ihrer Entfernungspauschale freuen. Ab dem 21. Kilometer wird der Betrag bis 2024 um fünf Cent auf 35 Cent angehoben, im Anschluss für zwei weitere Jahre auf 38 Cent. Ab 2027 fällt die Pendlerpauschale aus klimapolitischen Erwägungen wieder auf 30 Cent.

Das Wohnzimmer gilt als Homeoffice

Ab sofort dürfen Aufwendungen für Arbeiten in der eigenen Wohnung auch dann geltend gemacht werden, ist kein abgetrennter Arbeitsbereich ausgewiesen. Dabei wird die Tagespauschale von bis zu fünf Euro bis zu maximal 120 Tagen nicht zusätzlich zum Arbeitnehmer-Pauschbetrag und daher erst ab einer Kostenhöhe von 1.000 Euro gewährt.

Unternehmen und Betriebe

Fachkundenachweis für Lasergeräte

Seit dem 1. Januar 2021 dürfen ausschließlich approbierte Ärzte Permanent-Make-up oder Tattoos mit Lasern entfernen, für Kosmetiker besteht diese Möglichkeit ab sofort nicht mehr. Davon abweichende Anwendungen der Strahlen-Geräte erfordern einen offiziellen Fachkundenachweis.

Technische Sicherheitseinrichtung für Registrierkassen

Handwerksbetriebe sind ab dem 1. April zur Verwendung elektronischer Registrierkassen verpflichtet, die aufgrund ihres eingebauten Sicherheitsmoduls eine lückenlose und manipulationssichere Aufzeichnung sämtlicher Buchungsvorgänge gewährleistet.

Nach dem Arbeitsleben

Auch für all diejenigen, die einmal im Berufsleben standen, stehen viele Veränderungen an, beispielsweise im Bereich Krankenversorgung oder in Sachen Altersvorsorge.

Die Grundrente ist da

Nach Jahren der Debatte ist am 1.1.2021 die Grundrente in Kraft getreten. Geringverdienende erhalten einen Zuschlag, durch den das Leben im Alter erleichtert werden soll. Er muss nicht beantragt werden, die Berechnung erfolgt anhand der individuellen Einkommenslage automatisch und wird von offizieller Stelle im Schnitt mit 75 Euro brutto pro Monat angegeben. Die Auszahlung erfolgt gestaffelt und setzt folgende Bedingungen voraus:

Einzahlung in die Rentenkasse für mindestens 33 Jahre

Einzahlungshöhe lag zwischen 30 und 80 Prozent des jeweils aktuellen Durchschnittseinkommens in Deutschland

Höchstbetrag bei Basis-Rente steigt

Der von der Steuer absetzbare Höchstbetrag der Rürup-Rente wird jährlich angehoben und liegt im Jahr 2021 bei 92 Prozent. Bis zum Jahr 2025 ist eine komplette Absetzung der geförderten Beiträge geplant.

Steigende Beitragsbemessungsgrenze

Auch bei der Rentenversicherung gilt eine Beitragsbemessungsgrenze, bis zu der Beiträge für Steuer und Sozialabgaben vom Bruttolohn abgezogen werden. Diese Grenze wurde auf 85.200 Euro in West- und 80.400 Euro in Ostdeutschland angehoben. Jeder höhere Verdienstanteil bleibt beitragsfrei.

Von der Anhebung können Arbeitnehmer in Hinblick auf ihre betriebliche Altersversorgung profitieren, investieren sie von ihrem Bruttogehalt

bis zu acht Prozent steuerfrei

vier Prozent sozialabgabenfrei

in eine Direktversicherung oder eine Pensionskasse.

Neue Einkommensgrenzen in der gesetzlichen Rentenversicherung

Ab einem Bruttoeinkommen von monatlich 7.101 Euro in den alten und 6.701 Euro in den neuen Bundesländern müssen keine Rentenversicherungsbeiträge mehr gezahlt werden. Wer in der Knappschaft rentenversichert ist, muss dafür 8.701 Euro bzw. 8.251 Euro verdienen.

Neuregelungen im Steuerrecht

Ende der gesenkten Umsatzsteuer

Die vom 01.07.2020 bis zum 31.12.2020 gesenkte Umsatzsteuer wird wieder auf die regulären Sätze von 19 bzw. sieben Prozent angehoben.

Verlängerte Abgabefrist der Steuererklärung

Steuererklärungen für das Jahr 2019 dürfen ohne Verspätungszuschlag bis zum 31. August 2021 eingereicht werden.

Erhöhter Grundfreibetrag

Erst ab Überschreiten des Grundfreibetrags sind Steuern zu entrichten. Für das Veranlagungsjahr 2021 wurde diese Summe auf 9.744 Euro angehoben.

Aussetzung der Umsatzsteuer-Voranmeldung

Die Umsatzsteuer-Voranmeldung von Existenzgründern mit einem Umsatz unter 7.500 Euro muss bis 2026 nicht mehr monatlich, sondern nur noch pro Quartal eingereicht werden.

Solidaritätszuschlag nur noch für Besserverdienende

Betragen Lohn- bzw. Einkommensteuer unter 16.956 Euro jährlich, muss kein Solidaritätszuschlag mehr geleistet werden. In einem weiteren Schritt wird die Höhe des „Solis“ bei Verdiensten bis zu 31.528 Euro gestaffelt, ab dieser Summe bleibt der Höchstsatz von 5,5 Prozent bestehen.

Steuerentlastung für Ehrenamts-Inhaber und Übungsleiter

Nicht nur im Rhein-Main-Gebiet machen sich viele Ehrenamtliche trotz der Problemsituation in vielerlei Bereichen unentgeltlich um die Gesellschaft verdient. Aufwendungen im Rahmen des Ehrenamtes dürfen allerdings berechnet werden – seit Januar mit dem Pauschalbetrag von 840 statt bislang 720 Euro.

Der steuerliche Freibetrag für Übungsleiter wird um 600 auf 3.000 Euro angehoben.