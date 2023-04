An 365 Tagen im Jahr Freude schenken!? So geht‘s

Zugegeben, es ist ein ambitionierter Plan, jemanden an jedem Tag des Jahres eine Freude zu bereiten. Doch es geht! Welche Varianten es gibt, um jemanden tagtäglich ein Lächeln auf das Gesicht zu zaubern, verrät dieser Beitrag. Die Ideen, die es gibt, um einem Menschen tagtäglich eine Freude zu bereiten, könnten übrigens unterschiedlicher nicht sein. Eine Option – die so simpel und doch so schwer sein kann – ist das tägliche Gespräch, persönlich oder am Telefon. Doch auch Präsente, die einem täglich ein Lächeln auf die Lippen zaubern, haben das Potential, an jedem Tag des Jahres Freude zu schenken.

Der Gedanke zählt

Oft ist es nicht das große Präsent, das einen Menschen glücklich macht, sondern vielmehr die Tatsache, an diesen Menschen zu denken. Gerade ältere Menschen fühlen sich oft vergessen oder vernachlässigt, wenn sie nicht mehr tagtäglich eine Aufgabe zu bewältigen haben, wie etwa zur Arbeit zu gehen. Ihnen geht es manchmal sogar weniger darum, versorgt zu werden, als dass jemand an sie denkt. Aber wie lässt sich das vereinbaren mit den Herausforderungen, die Familien tagtäglich zu stemmen haben?

Die Lösung ist oft so simpel, denn ein Anruf kann schon für Freude sorgen. Ein kurzes Gespräch darüber, wie der Tag war und was noch ansteht, gibt einem Menschen das Gefühl, eine Rolle zu spielen. Wer in älteren Jahren noch fit genug ist, kann natürlich auch aktiv eingebunden werden – zur Kinderbetreuung, für Ausflüge oder dann, wenn es in der Schule oder im Kindergarten ein Fingerfood-Büffet geben soll. Ältere Menschen in den Alltag einzubinden, ist eine Herausforderung und kann auch nur dann funktionieren, wenn die Distanz klein ist und die Familien gut miteinander klarkommen.

Kalender kommen niemals aus der Mode

Der Kalender im Smartphone mag funktional sein. Als Geschenk, um jemanden tagtäglich eine Freude zu bereiten, eignet sich ein Wand- oder Tischkalender mit individueller Gestaltung deutlich besser. © pixabay.com | Pexels (CC0 Public Domain)

Natürlich pflegen die meisten Menschen ihren Kalender im Smartphone und dokumentieren dort alle Termine. Doch woran es dabei meist hapert, ist der Überblick. Auf dem kleinen Mini-Display das ganze Jahr zu präsentieren, ist auch wahrlich schwer. Zudem fehlt es natürlich an der persönlichen Note. Der Kalender im Smartphone ist funktional – hübsch ist jedoch etwas anderes. Wer jedoch einen Fotokalender verschenkt, zaubert dem Beschenkten vermutlich täglich ein Lächeln ins Gesicht.

- Kleine Tischkalender oder große Wandkalender, die nur ein Bild und das Kalendarium zeigen, sind wie ein dynamischer Bilderrahmen. In jedem Monat sollte der Fotokalender ein neues Bild zeigen. Idealerweise gibt es genug Fotoaufnahmen des Jahres, so dass das Bild des Vorjahresmonats passend im jeweiligen Monat platziert werden kann. Doch auch professionelle Fotografen-Aufnahmen sind gut geeignet für einen Kalender.

- Für ältere Menschen, die sich nicht auf den abenteuerlichen Kalender im Smartphone einlassen möchten, ist hingegen ein Küchen- oder Terminkalender die richtige Wahl. Meist ist hier unterhalb des Fotos Platz, um Termine einzutragen. Soll eine Familie beschenkt werden, ist ein Familienplaner mit mehreren Spalten die beste Wahl.

Eine Etagere ist ein wahrlich variables Geschenk. Wer eine Etagere verschenkt und regelmäßig bestückt, könnte dem Beschenkten das ganze Jahr über damit Freude machen. © pixabay.com | Efraimstochter (CC0 Public Domain)

Zusätzlich individualisiert werden könnten diese Kalender durch ganz persönliche Hinweise. So könnten beispielsweise die Geburtstage bereits vorab eingetragen sein. Das spart Zeit und sieht deutlich ordentlicher aus. Wer möchte, könnte den Fotokalender zusätzlich noch mit Sprüchen oder Gutscheinen individualisieren. So könnte im Dezember der Besuch des Weihnachtsmarktes als Gutschein platziert werden. Für die Sommermonate eignet sich ein Besuch im Freibad oder in der Eisdiele. Auch regionale Feste, wie die Martini-Messe in Tauberbischofsheim, könnten im Kalender aufgenommen werden – als Termin oder als Einladung zu Zuckerwatte oder einer Fahrt im Karussell.

Variable Deko: die Etagere

Wer nach einem weniger praktischen Geschenk sucht, sondern etwas Hübsches zum Aufstellen verschenken möchte, der ist mit einer Etagere gut beraten. Das Gestell hat meist drei Etagen, die reichlich Platz für Deko und/oder Köstlichkeiten bieten. Durch die große Auswahl an unterschiedlichen Materialien gibt es Etageres passend für jeden Einrichtungstyp. Die Kombination aus dunklem Stahl und Holz kommt bei einer naturbelassenen Einrichtung mit großem Holzanteil gut zur Geltung. Edler wirkt die Etagere, wenn sie aus Glas oder Porzellan ist.

Einmal verschenkt, kann die Etagere täglich für gute Laune sorgen. Für eine kleine, kunterbunte Obstauswahl eignen sich runde Etageres, die sich gut reinigen lassen. Doch auch einzeln verpackte süße Happen kommen auf einer Etagere bestens zur Geltung. Ist die Etagere groß genug, könnte sie auch ganz ohne Essen dekoriert werden – mit Blättern und Kastanien im Herbst oder Kerzen in der Winter-Weihnachtszeit.

Eine Etagere zu verschenken, könnte auch ein Versprechen beinhalten. Wer beispielsweise weiter weg wohnt, könnte alle drei Monate anreisen, um die Etagere umzudekorieren. So kommt der Beschenkte regelmäßig in den Genuss eines neuen Anblicks und/oder neuer Köstlichkeiten. Zudem schürt diese Regelmäßigkeit die Vorfreude des Beschenkten, das regelmäßig an ihn gedacht wird.