  Alternativen zur stationären Pflege: Können Treppenlifte helfen?

Nur aufgrund der örtlichen Gegebenheiten muss man nicht ins Pflegeheim

Kein Mensch will seinen Lebensabend in einem Altenheim verbringen. Leider geht es in manchen Fällen nicht anders. Oft scheitert es dabei an den örtlichen Gegebenheiten. Ein Treppenlift könnte in einigen Fällen Abhilfe schaffen.

Den Lebensabend zu Hause verbringen

Die stationäre Pflege kommt immer dann zum Einsatz, wenn es nicht mehr möglich ist, den pflegebedürftigen Menschen in den eigenen vier Wänden zu betreuen. Gründe dafür gibt es viele. Die Pflegebedürftigkeit kann so hoch sein, dass eine 24-Stunden-Pflege notwendig wäre, die aber nicht bezahlt werden kann. Oder eine Krankheit wie zum Beispiel die Demenz ist schon so weit fortgeschritten, dass es in den eigenen vier Wänden für die zu pflegende Person nicht mehr sicher ist. In vielen Fällen ist es jedoch der Umstand, dass das Haus oder die Wohnung nicht altersgerecht gebaut bzw. umgebaut wurde. Besondere Hürden sind Absätze und Treppen. Ist es nicht möglich, den Pflegebedürftigen in den Waschraum oder in den Schlafraum zu bringen, kann alleine das bedeuten, dass er nicht mehr zu Hause gepflegt werden kann.

Die Treppe als ausschlaggebender Faktor

Die Pflege eines geliebten Menschen nur wegen der örtlichen Gegebenheiten einem Heim zu übergeben ist schade. Und auch oftmals gar nicht notwendig. Denn es gibt neben Badewannensitzen und Patientenliftern für Nassräume auch Treppenlifte zur Überwindung von Stufen und Treppen.

Wenn der Treppenlift darüber entscheidet, wo man seinen Lebensabend verbringt

Ob geradlinige oder Wendeltreppe, ob schmal oder breit, ob viele Treppenabsätze oder wenige. Es ist ganz gleich, um welche Treppe es sich handelt: Es gibt für jeden Stiegenaufgang einen geeigneten Treppenlift. Auch vor den Kosten muss man sich nicht fürchten, denn der Kauf ist gar nicht notwendig. Es gibt auch die Möglichkeit, einen Treppenlift zu einem günstigen Preis zu mieten. Oder man entscheidet sich ganz einfach für einen generalüberholten Gebrauchten Treppenlift.

Ein Treppenlift ist für jeden leistbar

Wer sich für einen Treppenlift interessiert, der ist gut beraten, einen Preisvergleich durchzuführen. Schon allein mit dem Vergleich der Preise sind die seriösen von den unseriösen Anbietern zu unterscheiden. Gute Anbieter erkennt man daran, dass sie Waren und Dienstleistungen weder zu billig noch zu teuer anbieten, kundenorientiert auftreten und sich durch Zuverlässigkeit und Engagement auszeichnen.

Manche Unternehmen warten gleich mit mehreren Optionen auf, um an einen Treppenlift zu kommen. Die Miete etwa ist eine beliebte Option für all jene, die sich den Treppenlift nicht kaufen möchten. Ein gemieteter Sitzlift ist dabei bereits um rund 90 Euro monatlich zu bekommen. Meist verlangt das Unternehmen für das Mietobjekt zusätzlich eine einmalige Pauschale á 50 % des Kaufpreises. Ein attraktiver Preis, der es den Pflegebedürftigen ermöglicht, den Lebensabend zu Hause zu verbringen.

Treppenlift in Würzburg montieren lassen

Auch in Würzburg gibt es Unternehmen, die neue und gebrauchte Treppenlifte, und solche zur Miete anbieten. Interessierte nehmen eine kostenlose Erstberatung in Anspruch, um sich über ihre Möglichkeiten zu informieren. Um auch Menschen beraten zu können, die einer Risikogruppe angehören, kann die Erstberatung zumeist auch telefonisch durchgeführt werden.

Hilfreich und nachhaltig: Mit einem gebrauchten Treppenlift bis zu 60 % sparen

Immer mehr Menschen entscheiden sich dafür, sich einen gebrauchten Treppenlift zu kaufen. Das ist nachhaltig – und vor allem preislich sehr attraktiv. Kostet ein neuer Sitzlift um die 3.500 Euro gibt es das gebrauchte Modell in vielen Fällen bereits ab 2.000 Euro. Eine satte Ersparnis - gegenüber dem neuen Modell ist das gebrauchte gleich um rund 60 Prozent günstiger – und dabei um keinen Deut schlechter. Gebrauchte Treppenlifte werden von Profis gecheckt und gegebenenfalls professionell gewartet, bevor sie zum Wiederverkauf angeboten werden. Der generalüberholte Gebrauchte steht dem neuen Modell um nichts nach.

Dank Treppenlift zu Hause bleiben

Weiterhin im vertrauten, wohlig-weichen Bett schlafen und auf der eigenen lieb gewonnenen Couch sitzen. Solche Kleinigkeiten bekommen im Alter eine ganz andere Bedeutung. Niemand möchte sein Zuhause im Alter verlassen. Und in vielen Fällen ist das auch gar nicht notwendig. Oft reicht schon der Kauf eines Treppenliftes aus, um Oma oder Opa diesen Wunsch zu erfüllen.

Ein Treppenlift kann dabei helfen, dass man im Alter zu Hause bleiben kann und sich nicht in stationäre Pflege begeben muss. Vor dem Preis muss man dabei nicht zurückschrecken. Mit dem Kauf auf Raten, der Miete oder dem Kauf eines Gebrauchten wird der Besitz eines Treppenliftes für jeden möglich.