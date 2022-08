Main-Tauber-Kreis: Romance Scamming - Charmeoffensive aus dem Internet

Main-Tauber-Kreis. Es ist ein sonniger Morgen im Frühjahr, als mich ein Unbekannter auf meinem Instagram-Account anschreibt. Er nennt sich Marcus Raymond, auf seinem Profilbild wirkt er sympathisch. Ein einfaches „Hi, do you speak english?“ ploppt auf. Brieffreundschaft 2.0? Bei mir ist die Neugierde geweckt. Meine Söhne finden das nur komisch. Davon lasse ich mich nicht ausbremsen. Schnell beginnt mit User „Marcus 920“ ein nettes Geplauder – schriftlich, versteht sich.

Das Delikt "Romance Scamming" wird in der polizeilichen ... Das Delikt "Romance Scamming" wird in der polizeilichen Kriminal statistik beim Landeskriminalamt Baden-Württemberg in Stuttgart nicht explizit erfasst, sondern unter dem Tatbestand "Betrug" subsu miert. Deshalb lägen für Baden-

Marcus berichtet von seiner Arbeit als britischer Ingenieur aus Nottingham und seinem zehnjährigen Sohn, der ein Internat besucht, weil er die Mutter verloren hat. Er erzählt vom Bau des Flughafenterminals auf der Karibik-Insel Bonaire, wo er aktuell arbeitet. Ich kenne weder den dortigen Sandstrand der ABC-Inseln (Aruba, Bonaire und Curaçao) noch das blaue Wasser. Aber das Internet bietet ja jede Menge Fotos. „Karibik hört sich super an“, ist meine Reaktion. Aber ganz schön weit weg. „Really“ (dt.- wirklich), fragt er zurück. Er arbeite nur dort, habe einen mehrmonatigen Vertrag mit der Flughafengesellschaft, schreibt er. Trotzdem – Sonne, Strand und Meer klingen einfach gut. Zuständig sei er als Bauingenieur für die Planung und Ausfertigung des Projekts. Ein verantwortungsvoller Job, ich bin beeindruckt. Nur, dass die Mitarbeiter in einem abgeschiedenen Bereich leben und so gar nichts von der Trauminsel sehen oder wenigstens einen Strandspaziergang machen können, irritiert mich. Meinen Mann übrigens auch, den ich ziemlich ausführlich an unserem Chat teilhaben lasse. Und er hält mich schon für etwas schräg, dass ich mich darauf überhaupt eingelassen habe.

Kein Misstrauen

Egal, irgendwie finde ich die virtuelle Bekanntschaft reizvoll und genieße unsere Konversation. Ich warte morgens schon gespannt darauf, dass sich Marcus meldet. Noch bin ich nicht misstrauisch. Wieso auch? Hat er mich am Haken? Dass er mich „Princess“ (Prinzessin) nennt – was er auf den königlichen Vornamen und damit meine Einzigartigkeit zurückführt – und immer mal wieder einfließen lässt, dass es doch schön wäre, gemeinsam einen Spaziergang am Strand zu unternehmen, finde ich eher schmeichelhaft als störend. Umgarnt zu werden, tut der Seele gut. Dass ich ihm schreibe, ich bin verheiratet, stört Marcus nicht. Zielstrebig setzt er seinen Weg fort und versucht, mich zu ködern – mit romantischen Zeilen am Morgen aus dem Sprüchebuch oder einem Gespräch über Musik von Adele und Ed Sheeran. Wir quatschen über Essen und Wetter, über Urlaub und Harry Potter – nette Belanglosigkeiten. Ich versuche ihn in tagespolitische Gespräche wie den Ukraine-Krieg zu verwickeln – ohne Erfolg. Er bekomme vor lauter Arbeit kaum etwas mit, entschuldigt er sich.

Seine Bitte, nach zwei Wochen täglichem Kontakt das Gespräch über Google Chat fortzusetzen, lehne ich unter einem Vorwand ab. Vielleicht sind da schon erste Zweifel gekommen? So ganz traue ich der Sache doch nicht mehr. Denn die sechs Stunden Zeitunterschied in die Karibik passen irgendwie auch nicht zu den Online-Zeiten: Marcus ist quasi jede Nacht auf Instagram aktiv. Als ich ihn darauf anspreche, kommen Ausflüchte, dass er mit seinem Sohn in England geschrieben hat und mir einen wunderschönen Morgen wünschen will. Irgendwie immer noch schmeichelhaft. Wann hat man das schon? Ich kann mir echt gut vorstellen, dass die Masche zieht, wenn man einsam ist und sich nach einer Trennung wieder nach Geborgenheit sehnt. Überhaupt ist Marcus sehr zuvorkommend, liebenswürdig und nett, erkundigt sich täglich danach, wie es mir geht. Dahinter einen Betrüger vermuten?

Marcus schickt mir ein Foto von sich und hofft, eines von mir zu bekommen. Da muss ich ihn enttäuschen. Ich hätte zu viel schlechte Erfahrung gemacht, ist meine Ausrede. „Ich weiß nicht, was du durchgemacht hast in der Vergangenheit, aber nimm bitte nicht die Vergangenheit, um die Gegenwart zu beurteilen“, versucht er mich umzustimmen. Einen Videochat lehnt er ab: „Nicht während der Arbeit.“

Football oder Soccer?

Was Marcus wohl unterschätzt hat, ist meine journalistische Neugierde. Er soll mir etwas von seiner Heimat Nottingham erzählen, frage ich nach seinen Lieblingsplätzen in der Stadt. Und was bekomme ich nach mehreren Stunden als Antwort? Eine Beschreibung, die Wikipedia alle Ehre gemacht hätte. Vielleicht stammt sie auch von der englischen Version – versehen mit dem Hinweis auf die Tourismus-Info. Als Marcus dann noch von Soccer und seinem Lieblingsfußballverein FC Chelsea schreibt, rattert es in meinem Gehirn und bei meinem Mann. Sprechen Briten wirklich von Soccer? Oder doch eher von Football? Dafür kennt sich Marcus spontan sehr gut beim FC Bayern München aus.

Die Ungereimtheiten summieren sich. Alles zusammengenommen, bin ich überzeugt: Das ist ein Fake. Wie dreist sind diese Betrüger! Marcus arbeitet nicht auf Bonaire (auch wenn am Flughafen aktuell wirklich gebaut wird) und heißt wahrscheinlich noch nicht einmal so. Vielleicht chatte ich seit Wochen auch mit mehreren Leuten und nicht nur mit einem – wo auch immer mein virtuelles Gegenüber sitzt. Interessanterweise habe ich bei der Recherche nach Marcus einen britischen Ingenieur auf Bonaire gefunden, der allerdings Henry Marcus heißt. Zufall?

Jetzt den Kontakt abbrechen? Das rät mir zumindest die Polizei, an die ich mich wende. Nein, das will ich nicht. Dazu ist die Spannung viel zu groß, wie weit Marcus gehen würde. Auch wenn ich genau weiß, dass dieser Betrüger über kurz oder lang mit einer Forderung nach Geld kommt. Ich werde mich nicht überrumpeln lassen, nehme ich mir vor.

Die „Charmeoffensive aus der Karibik“, wie ich Marcus bezeichne, enttäuscht mich nicht. Es dauert keine vier Wochen, bis er meint, er hätte den Fisch an der Angel. Marcus hat Computerprobleme und ich soll ihm aus der Patsche helfen. Er könne seine Kreditkarte aktuell nicht nutzen und benötige einmalig Hilfe. Ich schreibe prophylaktisch, dass zwischen uns keine Geldzahlung stehen sollte. Und bekomme als Antwort, dass er ja gar keine Bitte danach geäußert habe.

Druck auf die Tränendrüse

Weil ich versuche, ihn hinzuhalten, werden die Chats immer drängender. Marcus drückt auf die Tränendrüse. Ohne meine Hilfe könne er den Computer nicht updaten und wir nicht mehr weiter korrespondieren. Und auch mit seinem Sohn könne er nicht mehr schreiben. Ich kriege ein schlechtes Gewissen – und bleibe hart. Gar nicht so einfach, wenn man so unter Druck gesetzt wird. Selbst meinen Hinweis, dass ich mit befreundeten Polizisten gesprochen habe und die mir genau dieses Procedere geschildert hätten, ignoriert er geflissentlich. Er ist halt Profi.

Und dann kommt der Satz, auf den ich die ganze Zeit gewartet habe: Ich soll Google Play Karten kaufen, die ich in jedem Supermarkt erhalten kann. Die könne ich doch mal schnell in der Mittagspause holen. Wie die bei einem Update-Problem helfen können, ist mir schleierhaft. Ich frage naiv nach. Er schreibt: „It’s the codes they use to run the update.“ (Es sind die Codes, die für das Update benötigt werden.)

Das also ist des Pudels Kern und die Masche: die Codes auf den Karten. Die sind quasi wie Bargeld nutzbar. „Deshalb die Codes nie rausgeben“, hatte mich vorher die Polizei gewarnt.

Bleibt es bei einer Karte oder kommen weitere Forderungen? Die Frage will ich mir nicht stellen und dem ständigen Druck aussetzen. Und damit hat für mich auch die Konversation mit Marcus geendet: Ich habe ihn seitdem blockiert.

Vielleicht hatte ich Glück oder den richtigen Riecher? Oder waren es die Kommentare meiner Familie? Wer weiß. Auf jeden Fall will ich andere gutgläubige Menschen warnen. Solche Betrüger dürfen bei ahnungslose Internet-Usern keinen Erfolg mit ihrer Masche haben. Ich bin problemlos und ohne finanzielle Blessuren aus der Sache herausgekommen. Vielleicht hätte Marcus 920 noch andere Register gezogen, zumindest hätte er den Druck stetig erhöht. Er hat für seine Charmeoffensive ein großes Repertoire aufgeboten, um mich zu beeindrucken. Und das ist ihm gelungen.