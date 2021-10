Zwei Tote in Wohnhaus entdeckt

Laufach. Nach zwei Todesfällen am Donnerstag führt die Kripo Aschaffenburg gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft intensive Ermittlungen, um die Geschehnisse zu rekonstruieren. Dazu war am Freitagvormittag auch das Bayerische Landeskriminalamt vor Ort.

Am Donnerstagmittag gegen 13 Uhr wurde die Kriminalpolizei Aschaffenburg vom Klinikum Aschaffenburg über eine dort unter Reanimationsmaßnahmen eingelieferte Schwerverletzte informiert.

Erhebliche Kopfverletzung

Die 47-Jährige, die in ihrer Wohnung vom Rettungsdienst aufgefunden worden war, starb einige Stunden später aufgrund einer erheblichen Kopfverletzung.

Unverzüglich nach Bekanntwerden nahmen Kripo und Staatsanwaltschaft Aschaffenburg intensive Ermittlungen zu den Umständen, die zur Verletzung der Frau geführt haben, auf. Nach derzeitigem Stand kann auch ein Tötungsdelikt nicht ausgeschlossen werden.

83-jähriger Vater ebenfalls tot

Rasch geriet in der Folge die Umgebung der Verstorbenen ins Visier der Beamten. In diesem Zusammenhang erfolgte am späten Donnerstagnachmittag durch ein Spezialeinsatzkommando zunächst die vorläufige Festnahme eines Mannes aus dem sozialen Umfeld der Frau. Er befindet sich derzeit weiter in Polizeigewahrsam. Bei der Durchsuchung der Wohnung des Vaters der Verstorbenen im selben Anwesen in Laufach, wurde der 83-Jährige ebenfalls tot mit einer Kopfverletzung aufgefunden.