Zwei Stunden Vollsperrung

Waldaschaff. Ein technischer Defekt am Pkw eines 73-Jährigen hatte am Mittwochabend zunächst eine Vollsperrung der A 3 in Richtung Nürnberg zur Folge. Auf der Gegenfahrbahn kam es im Laufe der Unfallaufnahme zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen und einer anschließenden Sperre der A 3 in Richtung Frankfurt.

Pkw gerät in Mittelleitplanke

Nach derzeitigen Erkenntnissen zum Unfallhergang befuhr ein 73-Jähriger gegen 20 Uhr mit seinem BMW die A 3 in Richtung Nürnberg und geriet hierbei auf Grund eines technischen Defekts an seinem Fahrzeug in die Mittelleitplanke. In der Folge drehte sich der Pkw um die eigene Achse, touchierte nochmals die Mittelleitplanke und kam schließlich entgegen der Fahrtrichtung auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen. Der 73-Jährige konnte das Fahrzeug unverletzt verlassen. Am BMW entstand laut Polizei ein Totalschaden von rund 50 000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die A 3 in Fahrtrichtung Nürnberg für rund zwei Stunden vollgesperrt werden.

Auffahrunfall

Gegen etwa 20.30 Uhr kam es auf Höhe der Unfallstelle auf der Gegenfahrbahn zu einem Auffahrunfall. Dieser hatte insgesamt vier leicht verletzte Personen und einen Sachschaden von 65 000 Euro zur Folge. Einem 67-Jährigen fuhr ein 56-Jähriger zunächst von hinten mit seinem Citroen auf. Eine 27-jährige Fahrerin eines Mercedes erkannte die Situation zu spät und fuhr wiederum auf den Citroen auf. Die drei beteiligten Fahrzeuge kamen schließlich auf allen drei Fahrstreifen verteilt zum Stillstand – eine einstündige Vollsperrung war die Folge. pol