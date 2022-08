Zwei Menschen in Goldbach aus dem brennenden Auto gerettet

Goldbach. Ein Mercedesfahrer ist in der Nacht zum Montag mit seinem Pkw – dem Sachstand nach alleinbeteiligt – von der Fahrbahn abgekommen. Der Wagen überschlug sich, prallte gegen zwei Bäume und fing kurz darauf Feuer. Gegen 1.40 Uhr meldete sich ein Zeuge bei der Polizei. Er gab an, einen Pkw, der Akustik nach mit überhöhter Geschwindigkeit, an seinem Wohnhaus vorbeifahren gehört zu haben. Unmittelbar danach soll es einen lauten Knall gegeben haben. Unverzüglich machten sich mehrere Streifen der Polizeiinspektion Aschaffenburg, Rettungsdienst und Feuerwehr auf den Weg und fanden das brennende Fahrzeug vor. Im wahrsten Sinne des Wortes ihren „Schutzengel“ hatten die beiden Pkw-Insassen in Person dreier Ersthelfer. Diese waren zur Unfallstelle hinzugekommen und zogen nach eigenen Angaben Fahrer und Beifahrerin aus dem Mercedes, kurz bevor dieser in Flammen aufging.Die beiden Insassen kamen nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst schwer verletzt in Kliniken. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 60 000 Euro.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1