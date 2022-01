Zwei Kleinkinder tot in Wohnung aufgefunden

Karlstein. Über Notruf wurde am Montagmorgen bekannt, dass zwei Kinder tot in einer Wohnung in Karlstein (Landkreis Aschaffenburg) aufgefunden wurden. Dies teilte die Polizei mit. Der 49-jährige Vater der Kinder befinde sich in medizinischer Behandlung. Ein Unglücksfall sei nach aktuellem Sachstand nicht auszuschließen. Die Kriminalpolizei ermittelt. Die Geschwister, ein fünfjähriges Mädchen und ein vierjähriger Junge, wurden am frühen Morgen leblos aufgefunden. Der hinzugekommene Notarzt konnte nur noch den Tod der beiden Kinder feststellen. Eine rechtsmedizinische Untersuchung wurde vom Ermittlungsrichter auf Antrag der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg befürwortet.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1