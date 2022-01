Über den Polizeinotruf wurde am Montagmorgen bekannt, dass zwei Kinder tot in einer Wohnung in Karlstein (Landkreis Aschaffenburg) aufgefunden worden waren. Dies teilte die Polizei mit.

Der 49-jährige Vater der Kinder befinde sich in medizinischer Behandlung. Ein Unglücksfall sei nach aktuellem Sachstand nicht auszuschließen. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Die

...