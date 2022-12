Zwei Fahrstreifen der A3 bei Hösbach gesperrt

Hösbach. Bei einem Verkehrsunfall auf der A3 ist am frühen Freitagmorgen eine 25-jährige Pkw-Fahrerin leicht verletzt worden. Es

entstand Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro. In Fahrtrichtung Frankfurt waren zwei Fahrstreifen etwa 45 Minuten lang gesperrt. Nach ersten Ermittlungserkenntnissen fuhr die 25-Jährige mit ihrem Skoda kurz nach 4.30 Uhr an der Anschlussstelle Hösbach auf die A3 in Richtung Frankfurt auf. Auf dem nassen Beschleunigungsstreifen verlor die Frau offenbar die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Der Pkw geriet ins Schleudern, dreht sich um die eigene Achse und prallte

gegen die linke Außenleitplanke aus Beton. Die leicht verletzte 25-Jährige wurde vom Rettungsdienst versorgt und vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme waren der linke und der mittlere Fahrstreifen gesperrt. Der Verkehr wurde an der Unfallstelle vorbeigeleitet.