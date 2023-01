Versuchter Totschlag in Kahl am Main

Kahl am Main. In der Nacht zum Dienstag ist es in einer Pension in der Aschaffenburger Straße in Kahl am Main (Landkreis Aschaffenburg) zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen einem 54-Jährigen und einem 35-jährigen Mann gekommen, der dabei lebensgefährliche Verletzungen erlitt. Der Tatverdächtige konnte noch vor Ort vorläufig festgenommen werden und befindet sich seit Mittwoch in Haft.

Dem Sachstand nach kam es in einem Zimmer der Pension am Dienstag, gegen 1:30 Uhr, zu einer Auseinandersetzung zwischen dem 54-Jährigen und seinem 35-jährigen Gegenüber. Hierbei wurde der 35-Jährige offenbar mit einem Stichwerkzeug lebensgefährlich verletzt. Der genau Tatablauf und die Hintergründe der Tat sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen der Kriminalpolizei Aschaffenburg in enger Absprache mit der Staatsanwaltschaft.

Nach Eingang des ersten Notrufs bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken begaben sich umgehend mehrere Streifen vor Ort und konnten den 54-jährigen Tatverdächtigen widerstandslos festnehmen und auch die mutmaßliche Tatwaffe sicherstellen. Der lebensgefährlich verletzte 35-Jährige wurde nach einer Erstbehandlung durch einen Notarzt umgehend in ein Krankenhaus gebracht. Der Mann befindet sich zwischenzeitlich außer Lebensgefahr.

Der 54-Jährige verbrachte die Nacht in einer Haftzelle und wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg am Mittwochvormittag dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht vorgeführt. Dieser ordnete unter anderem auf Grund des dringenden Tatverdachts des versuchten Totschlags die Untersuchungshaft an. Der Mann befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.