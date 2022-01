Vermisster 16-Jähriger dabei

Heilbronn. Nach einer Party in einem Wohnheim in der Mönchseestraße mussten mehrere Männer am Mittwochabend von der Polizei in Gewahrsam genommen werden. Ein Mitarbeiter hatte die Polizei verständigt, da in einem Zimmer gegen 23 Uhr eine lautstarke Party gefeiert wurde. Da die in dem Zimmer befindlichen Männer beim Eintreffen der Beamten uneinsichtig sowie verbal aggressiv waren und sich nicht ausweisen wollten, kamen weitere Streifen hinzu. Ein 24-Jähriger leistete Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen und schlug schließlich nach den Beamten. Ein 27-Jähriger, musste ebenso wie auch der 24-Jährige in Gewahrsam genommen werden. Ein 16-Jähriger, der zuvor als vermisst gemeldet worden und ebenfalls Gast auf der Party war, wurde in eine Inobhutnahme Einrichtung gebracht.

