Verkaufswert von rund 70 000 Euro

Hösbach. Die Sicherstellung von über einem Kilogramm Kokain ist den Schleierfahndern der Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach am Dienstagnachmittagauf der A 3 gelungen. Den Fahrer und Beifahrer eines Audis nahmen die Beamten vorläufig fest und führten sie auf Weisung der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg dem Ermittlungsrichter vor. Während der Fahrer wieder auf freien Fuß gesetzt wurde, erging gegen den 20-jährigen Beifahrer ein Haftbefehl. Dies teilten das Polizeipräsidium Unterfranken und die Staatsanwaltschaft Aschaffenburg in einer gemeinsamen Presseerklärung.

Den Schleierfahndern fiel der Audi mit italienischer Zulassung gegen 15 Uhr bei seiner Fahrt auf der A 3 in Richtung Würzburg kurz vor Hösbach auf. An der Anschlussstelle Hösbach hielt die Polizei die beiden Männer in ihrem Fahrzeug an und unterzog sie einer Kontrolle. Bei der Durchsuchung des Beifahrers fanden sich wenige Gramm Haschisch. In einem Rucksack im Kofferraum des Audis erwartete die Fahnder eine deutlich größere Menge Betäubungsmittel. Über ein Kilogramm Kokain, mit einem Straßenverkaufswert von rund 70 000 Euro, stellten die Beamten sicherstellen.

Dem derzeitigen Ermittlungsstand nach hatte der Fahrer wohl keine Kenntnis von dem Kokain in dem Rucksack. Daher ist er nach Abschluss der Maßnahmen entlassenworden. pol