Unter Drogeneinfluss Unfälle in Miltenberg verursacht

Miltenberg. Ein 19-Jähriger war am Dienstagnachmittag mit seinem BMW im Ortsgebiet von Miltenberg und Kleinheubach unterwegs und verursachte dabei zwei Verkehrsunfälle, so die Polizei. Den jungen Mann erwartet nun ein Ermittlungsverfahren, denn er war unter Drogeneinfluss unterwegs und flüchtete von der Unfallstelle.

In der Limesstraße in Kleinheubach touchierte der 19-Jährige mit seinem BMW einen geparkten Skoda am Außenspiegel. Nachdem er den Schaden begutachtet hatte, fuhr er einfach weiter. Er hatte hierbei offenbar nicht mit einem aufmerksamen Zeugen gerechnet, der unmittelbar den Polizeinotruf verständigte.

Weiterer Unfall nur zehn Minuten später

Im Bereich der Bocksbeutelstraße und östlichen Brückenabfahrt in Miltenberg musste nur zehn Minuten nach dem ersten Unfall ein Renault-Fahrer an einer roten Ampel verkehrsbedingt halten. Der 19-Jährige erkannte die Situation mit seinem BMW zu spät und fuhr auf den anderen Pkw auf. Der Unfallgegner verständigte in der Folge die Polizei.

Streife schnell vor Ort

Eine Streife der Miltenberger Polizei war schnell an der Unfallstelle und konnte den 19-Jährigen auch als Verursacher des Verkehrsunfalls in Kleinheubach identifizieren. Zudem konnten bei dem Mann drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt werden. Dieser räumte den vorangegangenen Konsum von Betäubungsmitteln ein. Zudem zeigte ein Atemalkoholtest ein Ergebnis von rund 0,4 Promille an.

Nach einer Blutentnahme muss sich der junge Mann nun in einem Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Unfallflucht verantworten.