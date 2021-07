Unbekannter belästigt Frau

Aschaffenburg. Bereits am Donnerstag der vergangenen Woche wurde – wie die Polizei erst jetzt mitteilte – eine 51-jährige Spaziergängerin im Aschaffenburger Stadtteil Damm von einem Unbekannten belästigt. Die Frau flüchtete und erstattete im Nachgang Anzeige bei der Polizei. Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hofft nun auch auf Zeugenhinweise aus der Bevölkerung.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Frau war am Donnerstag, 22. Juli, gegen 20.30 Uhr zu Fuß im Pfaffenmühlweg unterwegs, als plötzlich ein Unbekannter an sie herantrat. Der Mann packte die Frau an ihrem Kleid, zog sie an sich und berührte sie unsittlich. Die Frau konnte flüchten und erstattete Anzeige.

Der Unbekannte soll etwa 18 Jahre alt gewesen sein, ca. 1,85 Meter groß, dunkler Teint, bekleidet mit smaragdgrüner Kappe, grünem Shirt, schwarzer Jogginghose und Badeschlappen.

Die Ermittlungen hat die Kriminalpolizei Aschaffenburg übernommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich unter Telefon 06021/857-1732.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2