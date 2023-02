Über ein Kilogramm Betäubungsmittel in Aschaffenburg beschlagnahmt

Aschaffenburg. Kripobeamte haben am Dienstagmorgen einen richterlichen Beschluss vollzogen und Betäubungsmittel im Kilobereich sichergestellt. Eine Ermittlungsrichterin hat gegen den Wohnungsinhaber noch am gleichen Tag Untersuchungshaftbefehl erlassen. Sie war einem entsprechenden Antrag der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg gefolgt.

Nachdem der Kriminalpolizei und der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg Ermittlungserkenntnisse vorlagen, wonach ein 50-Jähriger aus Aschaffenburg in Rauschgiftgeschäfte verwickelt sein soll, erwirkte die Staatsanwaltschaft einen richterlichen Beschluss für die Durchsuchung der Wohnung des Mannes. Bei der nachfolgenden Wohnungsdurchsuchung, die mit Unterstützung von Kräften der Bereitschaftspolizei vollzogen wurde, stellten die Kripobeamten über ein Kilogramm Amphetamin sowie mehrere hundert Gramm Marihuana sicher.

Zudem fanden die Polizisten auch Messer, die im Zusammenhang mit dem Rauschgifthandel stehen könnten. Mutmaßliches Drogengeld im fünfstelligen Bereich beschlagnahmten die Kriminalbeamten ebenso und erklärten dem 50-Jährigen die vorläufige Festnahme. Noch am Dienstag wurde der Festgenommene auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg der Ermittlungsrichterin vorgeführt, welche die Untersuchungshaft wegen des dringenden Tatverdachts des unerlaubten bewaffneten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge anordnete. Nach der Eröffnung des Haftbefehls wurde der 50-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

