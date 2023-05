Trickdiebe erbeuten in Leider Bargeld und Schmuck

Leider. Unter einem Vorwand haben sich dreiste Trickdiebe am Donnerstagnachmittag Zugang zur Wohnung einer Seniorin in Leider (Landkreis Aschaffenburg) verschafft. Die Geschädigte informierte schließlich die Polizei, die nun ermittelt und dabei auch auf Zeugenhinweise hofft.

Gegen 15 Uhr stand ein Mann vor der Wohnungstür der Seniorin in der Augasse. Er gaukelte vor, die Wasserleitungen überprüfen zu müssen und wurde daraufhin hereingelassen. Der Betrüger gab vor auch im Keller etwas nachsehen zu müssen. Vermutlich nutzte ein zweiter Tatbeteiligter die Situation, um in die Wohnung der Frau zu gelangen. In dem Haus befinden sich mehrere Wohnparteien. Als der Betrüger die Wohnung wieder verlassen hatte, stellte die Dame das Fehlen von mehreren hundert Euro Bargeld und Schmuck fest.

Die Geschädigte konnte den Mann wie folgt beschreiben

1,75 Meter groß

Circa 25 Jahre alt

Hatte einen dunklen Hautteint

Trug ein schwarzes Basecap und einen grauen Overall

Wies sich mit einer Art "Notfalldienstkarte" aus

Um weitere Erkenntnisse zu dem bislang noch unbekannten Täter und auch seinem unerkannten Mittäter zu erlangen, hofft die Polizei Aschaffenburg nun auch auf Hinweise von möglichen Zeugen:

Wer ist am Donnerstag im Bereich der Augasse auf Personen aufmerksam geworden, auf die die Täterbeschreibung zutrifft?

Wer hat dort Personen gesehen, die ein handwerkerähnliches Auftreten hatten?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben, die zur Aufklärung des Falles beitragen könnten?

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Telefon 06021/8572230 entgegen.