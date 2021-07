„Tragischer Unglücksfall“

Großostheim. Zwei Passantinnen haben eine 25-jährige Frau in Großostheim (Landkreis Aschaffenburg) aufgefunden, die leblos in einem Altkleidercontainer feststeckte. Die Kriminalpolizei geht von einem tragischen Unglücksfall aus.

Am Donnerstagabend war der Polizei eine leblose Person gemeldet worden, die offenbar in einem Altkleidercontainer feststeckte. Ein sofort verständigter Notarzt konnte nur noch den Tod der jungen Frau feststellen. Zwei Zeuginnen hatten sich gegen 19.45 Uhr im Großostheimer Stadtteil Ringheim im Bereich eines Altkleidercontainers am Ostring befunden. Dabei sahen sie, dass jemand mit dem Oberkörper in dem Container feststeckte. Sie verständigten die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken. Eine Streife der Aschaffenburger Polizei sowie die örtliche Feuerwehr begaben sich umgehend vor Ort. Für die junge Frau, die nach kurzer Zeit durch die Feuerwehr befreit werden konnte, kam jedoch jede Hilfe zu spät. Ein sofort verständigter Notarzt konnte nur noch den Tod der 25-Jährigen feststellen. Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hat noch vor Ort die Ermittlungen übernommen. Derzeit gibt es keine Hinweise auf eine Straftat. pol