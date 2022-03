Toter aus dem Main geborgen

Wört am Main/Kleinwallstadt. Im Zusammenhang mit dem Verdacht des Tötungsdeliktes an einem 30-Jährigen ist es am Freitag zu einem Polizeieinsatz an der Schleuse am Kraftwerk Kleinwallstadt gekommen. Bei Reinigungsarbeiten an der Schleuse konnte ein männlicher Leichnam aufgefunden werden. Eine durch die Staatsanwaltschaft beantragte rechtsmedizinische Untersuchung soll nun Klarheit schaffen.

Wie bereits berichtet, ergaben sich im Rahmen der Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft Hinweise darauf, dass der vermisste 30-Jährige am 17. Februar, zwischen 22.30 und 23.30 Uhr von einer Brücke zwischen Wörth und Erlenbach in den Main gestürzt ist. Nach intensiven Fahndungsmaßnahmen konnte in der Folgewoche ein 34-jähriger Tatverdächtiger in Rheinland-Pfalz festgenommen werden. Dieser sitzt seitdem auf Grund des dringenden Tatverdachts des Mordes in Untersuchungshaft.

Die umfangreichen Suchmaßnahmen der Obernburger Polizei, bei denen auch ein Hubschrauber und Taucher der Bayerischen Bereitschaftspolizei im Einsatz waren, führten bis heute nicht zum Auffinden des 30-Jährigen. Am Freitagmittag ging bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums die Mitteilung ein, dass in der dortigen Schleuse eine tote männliche Person festgestellt worden sei. Eine Streife der Kriminalpolizei begab sich vor Ort.

Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich bei dem Leichnam um den vermissten 30-Jährigen. Endgültige Klarheit wird eine rechtsmedizinische Untersuchung ergeben.