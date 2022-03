Tödlicher Unfall - Fußgänger auf A3 von Auto erfasst

Weibersbrunn. Beim Überqueren der Autobahn A 3 ist am Mittwochabend ein Fußgänger von einem Pkw erfasst und dabei tödlich verletzt worden. Gegen 19.15 Uhr ereignete sich der Verkehrsunfall auf Höhe der Tankrastanlage Spessart. Nach Ermittlungsstand der Polizei war ein 36-Jähriger auf dem Rückweg zu seiner Ehefrau und seinem Pkw, der auf der Rastanlage Spessart-Nord geparkt war. Er wollte hierzu die Autobahn offenbar zu Fuß überqueren. Was ihn zu seinem lebensgefährlichen Handeln veranlasste, ist derzeit noch unklar und Gegenstand der andauernden Ermittlungen.

Nachdem es einer Pkw-Fahrerin gerade noch rechtzeitig gelungen war abzubremsen, erfasste ein nachfolgender Volvo den Fußgänger frontal. Obwohl Ersthelfer schnell zur Stelle waren und sich unter ihnen auch zwei Ärzte befanden, kam für den Mann jede Hilfe zu spät. Er starb noch an der Unfallstelle.

