Tödlicher Unfall

Großheubach. Zu einem tödlichen Verkehrsunfall kam es am Dienstagnachmittag auf der Staatsstraße 2309. Ein Pkw-Fahrer wurde dabei so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Mit den Ermittlungen zum genauen Unfallhergang ist die Polizeiinspektion Miltenberg betraut. Bei dem Verstorbenen handelt es sich um einen 61-Jährigen aus dem Main-Tauber-Kreis. Er war mit seinem VW offenbar von Röllfeld in Richtung Großheubach unterwegs, als er kurz vor 15.30 Uhr in einer Linkskurve von der Fahrbahn abkam. Der Pkw überschlug sich und blieb abseits der Straße auf einem Feld liegen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1