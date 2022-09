Tatverdacht in Aschaffenburg: versuchter Mord

Aschaffenburg. Der Rettungsdienst hat die Alzenauer Polizei am Montag gegen 6.20 Uhr zu einem Einsatz bei einer Rentnerin gerufen. Bislang deutet die Sachlage darauf hin, dass der im gleichen Haushalt lebende Enkel der Frau schwere Verletzungen zugefügt hat. Der junge Mann konnte nach kurzer Flucht von der Polizei in Krombach festgenommen werden. Der Tatverdächtige wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser folgte dem Antrag der Staatsanwaltschaft und erließ einen Unterbringungsbefehl gegen den psychisch auffälligen Mann aufgrund des dringenden Tatverdachts des versuchten Mordes. Der Tatverdächtige befindet sich nun in einem Bezirkskrankenhaus. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1