Südspessart soll Biosphärenreservat werden

Miltenberg/Aschaffenburg. Der Goldene Oktober und sonnige Zeiten sind wohl endgültig passé. Nässe, Nebel und Kühle präsentieren sich in November und Dezember in und um Hobbach im Südspessart. Bald kommt der Abend. Ausgestattet mit aufgespannten Regenschirmen ziehen erwachsene Interessierte in die bald voll besetzte Turnhalle des weit über die Miltenberger Landkreisgrenze hinaus bekannten Schullandheims.

Experten referierten

Thematisiert wird hier von Experten das geplante Biosphärenreservat Spessart. Der Spessart ist berühmt für seine weitläufigen, urwüchsigen Laubwälder. Wer gerne durch weite Laubwälder mit uralten Eichen und mächtige Buchen wandern möchte, der ist im Spessart in der Grenzregion zwischen Unterfranken und Hessen genau an der richtigen Adresse.

Das 2440 Quadratkilometer große Mittelgebirge, das viele vom beliebten Kinofilm „Das Wirtshaus im Spessart“ kennen, gilt als die größte zusammenhängende Laubwald-Region Deutschlands.

Zwei Drittel gehören zu Bayern, ein Drittel zu Hessen. Jetzt stehen die Chancen gut, dass auf bayerischer Seite ein Biosphärenreservat eingerichtet werden könnte.

Es wäre das dritte im Freistaat – nach der Rhön und dem Berchtesgadener Land. Eine Machbarkeitsstudie ist vorgesehen. Auch einen Projektmanager gibt es schon. Mit dem Plan kommt derzeit neuer Elan in die Debatte über die großen Schutzgebiete in Bayern.

Das Biosphärenreservat Spessart sei ein Projekt der Landkreise Aschaffenburg, Main-Spessart und Miltenberg sowie der Stadt Aschaffenburg, betonen die Referenten vor Ort. Interessant: Das umwelt- und kulturfreundliche Vorhaben geht auf eine Idee des örtlichen Landesbundes für Vogelschutz (LBV) zurück.

Viele Lokalpolitiker sind fasziniert. Fördermittel gibt es für attraktive Projekte bei Jung und Alt über den Freistaat Bayern aus Brüssel. „Das Biosphärenreservat ist eine große Chance für uns“, betont die Landrätin von Main-Spessart, Sabine Sitter (CSU). „Damit können wir Modellregion der nachhaltigen Entwicklung werden.“

Der Aschaffenburger Landrat Alexander Legler, spricht von einem „echten Gewinn und Mehrwert für die Menschen, unsere Region und die Natur und damit in Summe die Lebensqualität vor Ort“. Auch der Miltenberger Landrat Jens Marco Scherf (Grüne) und der Aschaffenburger OB Jürgen Herzing (SPD) unterstützen das Vorhaben offen.

Die Entscheidung für eine Realisierung wird nicht von oben erfolgen, sondern läuft höchst demokratiefreundlich „von unten“ über die Kommunen und Kreise. „Wir und unsere nachfolgenden Generationen werden davon profitieren, ebenso unsere Spessart-Region!“, resümiert eine engagierte Politikerin. Sie erhält viel Applaus.

Laut Landrat Jens Marco Scherf sei die Machbarkeitsstudie zur Einrichtung eines Unesco-Biosphärenreservats Spessart als Modellregion für nachhaltige Entwicklung gemäß den Beschlüssen der Kreistage Miltenberg, Main-Spessart und Aschaffenburg, des Stadtrats Aschaffenburg und im Einvernehmen mit den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern beauftragt worden. Erkundungen und Gespräche mit verschiedenen Interessengruppen sind der Entscheidung vorausgegangen. Zentrales Element der Ende 2023 abzuschließenden Studie sei eine breite Einbindung der Bevölkerung. „Wir reden und entscheiden nicht über die Köpfe der Menschen hinweg, wir binden Sie ein“, so der Landrat. Es gelte, die Besonderheiten des Spessart in der jahrhundertelangen Geschichte und im Miteinander von Mensch im Natur- und Kulturraum zu identifizieren. Im Kern gehe es um das Miteinander von Mensch und Biosphäre und die Beantwortung der Frage, welchen besonderen, typischen und einmaligen Beitrag der Spessart für das Miteinander von Mensch und Biosphäre leisten kann.

Breite Bürgerbeteiligung

Durch die breite Bürgerbeteiligung wolle man klarmachen, dass es sich nicht um einen „Nationalpark durch die Hintertür“ handelt, so Scherf, und weiter: „Wir wollen Ihnen nichts wegnehmen, wir wollen die Schätze der Region bewahren.“ Er betonte die Bedeutung der Eiche als traditionellen Baum des Spessarts und als Klimabaum, ebenso die Bedeutung der historisch entwickelten Holzrechte: „Dies gilt es in ein Konzept zu integrieren“, so Scherf.

Torben Schulze, Projektmanager Biosphärenreservat, erklärte den Weg bis zur möglichen Bewerbung, der nach den Bürgerforen thematische Arbeitsgruppen, eine Online-Beteiligung und Experteninterviews vorsieht.

Alle dabei erarbeiteten Punkte fließen in die ergebnisoffene Machbarkeitsstudie ein. Die Studie werde auch Zonierungsvorschläge enthalten, so Schulze, aber auch Entwicklungsoptionen im Hinblick auf den Naturpark und eine Einbeziehung des hessischen Spessart. Alle oben gewonnenen Erkenntnisse werden in einem abschließenden Bürgerforum Ende 2023 vorgestellt.

Die aus Klagenfurt zugeschalteten Raphael Süßbacher (Büro E.C.O.) und Lisa Wolf legten dar, dass die Studie klärt, ob der Spessart repräsentativ für ein Biosphärenreservat ist – sowohl formal als auch in gesellschaftlicher Hinsicht. Dies erfolgt anhand eines Katalogs mit vorgegebenen Kriterien.

Florian Lintzmeyer und Claudia Schwarz (beide Büro ifuplan), erläuterten anhand von Beispielen aus Biosphärenreservaten, wie diese Themen erfolgreich mit Leben erfüllt wurden. Im Spessart seien Ideen und Konzepte in Fülle vorhanden, sagte Lintzmeyer. Ein Biosphärenreservat könne hier auf lokale Initiativen, Strukturen, die regionale Wirtschaft und Schutzgebiete aufbauen. Dafür brauche es das Engagement aller Bürgerinnen und Bürger, sagte er. Das UNESCO-Projekt der Biosphäre könne für die Region ein Katalysator für Veränderungsprozesse in Richtung Schutz, Bildung und nachhaltige Entwicklung sein. In die Untersuchung werde auch die Frage mit einbezogen, ob der hessische Teil des Spessarts möglicherweise dabei sein kann. Lintzmeyer stellte klar, dass die Entscheidung, ob sich die Region bewirbt oder nicht, nicht Teil der Studie sei – dies obliege am Ende den Kommunen vor Ort.

Die Fragen, die in der Folge aufkamen, drehten sich größtenteils um Finanzierung, Zoneneinteilung, Holzrechte, Flächengrößen und die Entscheidung zur Bewerbung.