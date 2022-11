Serie von Gartenhaus-Aufbrüchen in Haibach

Haibach. Zwischen Montag und Mittwoch kam es in Haibach (Landkreis Aschaffenburg) in vier Fällen zu Aufbrüchen von Gartenhäusern beziehungsweise einem Diebstahl aus einer Garage. Die Zielrichtung der unbekannten Täter waren jeweils die dort abgestellten Fahrräder. Bei einem Fall in der Nacht zum Mittwoch konnten drei Täter bei der Tatausführung beobachtet werden. Diese flüchteten unerkannt.

Die Täter entwendeten hierbei insgesamt drei Fahrräder im Gesamtwert von rund 13.000 Euro. Die Aschaffenburger Polizei hat die Ermittlungen übernommen und hofft vor allem auf Zeugenhinweise aus der Bevölkerung zu den folgenden Fällen:

1. Aufbruch einer Gartenhütte im Morsbachweg mit Diebstahl eines E-Bikes zwischen Montag, 0:30 Uhr, und Dienstag, 7 Uhr.

2. Diebstahl aus einer Garage in der Kaiselsbergstraße mit Diebstahl von zwei Mountainbikes. Tatzeit noch unbekannt.

3. Aufbruch einer Gartenhütte „Im Gründchen“ (ohne Beute) zwischen Montag, 14 Uhr, und Dienstag, 11 Uhr.

Der vierte Fall ereignete sich in der Nacht zum Mittwoch. Gegen 2 Uhr wurden die Anwohner eines Einfamilienhauses in der Breitenwiesenstraße durch Geräusche geweckt und konnten insgesamt drei dunkel gekleidete Personen feststellen, die gerade im Begriff waren, die Gartenhütte des Anwesens gewaltsam zu öffnen. Die Unbekannten wurden durch die Bewohner in die Flucht geschlagen. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den drei Unbekannten mit mehreren Streifen der Aschaffenburger Polizei und angrenzender Dienststellen verlief ergebnislos.