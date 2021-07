SEK nimmt psychisch belastete Frau fest

Elsenfeld. Hinweise auf eine psychisch belastete Frau haben am Freitag zu einen Großeinsatz der Polizeiinspektion Obernburg geführt.

Die 54-Jährige wurde durch ein Spezialeinsatzkommando festgenommen und in ein Bezirkskrankenhaus gebracht. Am Freitagabend gingen bei der Polizeiinspektion Obernburg Hinweise auf die Frau ein, die sich offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation befand.

Bei einer Überprüfung der Adresse der Frau ergaben sich Hinweise darauf, dass sie sich in ihrer Wohnung befindet. Die 54-Jährige reagierte jedoch nicht auf die Kontaktversuche der Beamten. Vor Ort befanden sich eine Vielzahl von Streifen der Miltenberger Polizei und angrenzender Dienststellen im Einsatz. Unterstützt wurden sie durch Kräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes.

Da zu diesem Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden konnte, dass die psychisch Belastete möglicherweise bewaffnet ist, zog der Einsatzleiter ein Spezialeinsatzkommando (SEK) hinzu.

Das SEK konnte die 54-Jährige schließlich widerstandslos festgenehmen.

Sie wurde in ein Bezirkskrankenhaus eingewiesen.